Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.8 комментариев
Мурашко оценил уровень здравоохранения в новых регионах России
Здравоохранение в новых регионах России очень активно развивается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Говоря об оценке здравоохранения в новых регионах, Мурашко заявил, что оно развивается очень активно, передает РИА «Новости».
Ранее новые регионы получили автомобили скорой помощи и школьные автобусы.