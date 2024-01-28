Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.8 комментариев
В Раде заявили об отсутствии необходимости мобилизовывать женщин
Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщин на Украине пока не будут добавлять в мобилизационный ресурс, сообщили СМИ.
Как приводит слова Чернева телеканал «24», позиция президента Зеленского и большинства парламентариев заключается в том, что не нужно добавлять женщин в мобилизационный ресурс, передает РИА «Новости».
Чернев добавил, что в законопроекте о мобилизации звучит не «гражданин», а именно мужчины в возрасте 27-60 лет и их будет достаточно для того, чтобы закрыть все потребности ВСУ.
Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году, «это касается и женщин».