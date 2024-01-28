Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.6 комментариев
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря
КНДР запустила несколько крылатых ракет c восточного побережья в сторону Японского моря
Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (Южная Корея) заявил о запуске нескольких крылатых ракет с восточного побережья КНДР в сторону Японского моря.
Пуск был произведен КНДР около 02:00 мск предположительно из района портового города Синпхо, передает ТАСС со ссылкой на заявление Комитета, распространенное через южнокорейское агентство Ренхап.
Отмечается, что южнокорейские военные усилили мониторинг и «тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами».
Ранее сообщалось, что КНДР провела первые испытания стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31», которая в настоящее время находится на стадии разработки.