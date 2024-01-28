КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила несколько крылатых ракет c восточного побережья в сторону Японского моря

Tекст: Денис Тельманов

Пуск был произведен КНДР около 02:00 мск предположительно из района портового города Синпхо, передает ТАСС со ссылкой на заявление Комитета, распространенное через южнокорейское агентство Ренхап.

Отмечается, что южнокорейские военные усилили мониторинг и «тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами».

Ранее сообщалось, что КНДР провела первые испытания стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31», которая в настоящее время находится на стадии разработки.