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Умер продюсер мультсериала «Симпсоны» Джон Буш
Продюсер анимационного сериала «Симпсоны» Джон Буш умер в Лос-Анжелесе от рака мозга
Умер продюсер «Симпсонов» Джон Буш, у которого была диагностирована лимфома ствола мозга, сообщил друг Буша Кевин Баннерман.
«Буш умер в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе от В-клеточной лимфомы ствола мозга», – приводит ТАСС сообщение Баннермана.
Отмечается, что Бушу было 69 лет. За работу над «Симпсонами» Буш в 2001 году получил «Эмми». Помимо этого он работал над мультсериалами «Царь горы», «Гриффины», «Скуби-ду», «Люди Икс: Эволюция» и рядом других проектов.
Ранее сообщалось, что мультсериал «Симпсоны», который выходит с 1989 года, решили продлить еще на на два сезона.