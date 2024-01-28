Умер продюсер мультсериала «Симпсоны» Джон Буш

Продюсер анимационного сериала «Симпсоны» Джон Буш умер в Лос-Анжелесе от рака мозга

Tекст: Денис Тельманов

«Буш умер в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе от В-клеточной лимфомы ствола мозга», – приводит ТАСС сообщение Баннермана.

Отмечается, что Бушу было 69 лет. За работу над «Симпсонами» Буш в 2001 году получил «Эмми». Помимо этого он работал над мультсериалами «Царь горы», «Гриффины», «Скуби-ду», «Люди Икс: Эволюция» и рядом других проектов.

Ранее сообщалось, что мультсериал «Симпсоны», который выходит с 1989 года, решили продлить еще на на два сезона.