Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.2 комментария
Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
За прошедшие сутки на Купянском направлении военнослужащие Западной группировки войск отразили пять атак украинских штурмовиков в районах Синьковки Харьковской области и Тернов ДНР, сообщило Минобороны.
Потери противника на этом направлении составили до 25 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Кировска ДНР и Серебрянского лесничества.
ВСУ потеряли на этом направлении до 100 военнослужащих и гаубицу Д-20.
На Донецком направлении Южная группировка отразила две украинские атаки в районах Шумов и Богдановки, а также поразила живую силу и технику ВСУ рядом с Красным, Клещеевкой, Андреевкой, Георгиевкой, Новомихайловкой ДНР.
Противник потерял до 250 военнослужащих, две бронемашины и самоходную артиллерийскую установку «Акация».
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки украинских штурмовиков 127-й бригады теробороны у Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии в районе Макаровки ДНР.
Потери противника составили до 115 военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки «Акация».
На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Работина и Нестерянки Запорожской области.
ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы силы России поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 15 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».