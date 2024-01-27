Tекст: Валерия Городецкая

Потери противника на этом направлении составили до 25 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Кировска ДНР и Серебрянского лесничества.

ВСУ потеряли на этом направлении до 100 военнослужащих и гаубицу Д-20.

На Донецком направлении Южная группировка отразила две украинские атаки в районах Шумов и Богдановки, а также поразила живую силу и технику ВСУ рядом с Красным, Клещеевкой, Андреевкой, Георгиевкой, Новомихайловкой ДНР.

Противник потерял до 250 военнослужащих, две бронемашины и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки украинских штурмовиков 127-й бригады теробороны у Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии в районе Макаровки ДНР.

Потери противника составили до 115 военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Работина и Нестерянки Запорожской области.

ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы силы России поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 15 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».