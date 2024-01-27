У берегов Омана произошла перестрелка между сухогрузом и вооруженными людьми

Медведев: Техасская Народная Республика становится все реальнее

Tекст: Алексей Дегтярев

Губернатор Техаса Грэг Эббот «смачно наплевал» на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать в штате заграждения из колючей проволоки, указал Медведев в своем Telegram-канале.

«Все что угодно – лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу. Еще один яркий пример ослабления гегемонии США, которое происходит изнутри в результате действий самих же американцев», – отметил он .

По словам Медведева, Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики: «Схоластические решения Верховного суда о том, что вопросы миграции относятся только к компетенции федеральных властей, а не штата, оторваны от действительности. Эти самые власти из-за своего бездействия могут окончательно довести до белого каления население Техаса, которое уже сейчас всерьез задумалось об отделении».

Замглавы Совбеза напомнил, что история знает случаи, когда отдельные штаты пытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию, но это привело к гражданской войне, унесшей тысячи жизней.

Он полагает, что Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, еще более разрушительного гражданского противостояния: «А западный мир будет, затаив дыхание, со страхом смотреть на американский бардак. Впрочем, это их проблемы».

«И хотя смута в США содержит существенные риски для мировой стабильности, остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана», – написал Медведев.

Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками, которые «делают свою работу», и призвал Вашингтон «уйти с дороги».

До этого федеральные власти в США вступили в конфликт с властями Техаса: техасская нацгвардия вытеснила федеральных пограничников в Игл-Пассе и установила свой контроль над границей.

Администрация США подала в Верховный суд на техасские власти из-за блокировки нацгвардией штата доступа к границе федеральным службам.