Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.11 комментариев
В Кузбассе торжественно открыли Год семьи
В Кемеровской области прошло торжественное мероприятие, посвященное официальному открытию Года семьи в регионе, в нем приняли участие семьи из всех 33 муниципалитетов Кузбасса.
В числе принимавших участие в открытии – профессиональные династии, молодые и многодетные семьи, семьи Героев России и участников СВО.
«У нас испокон веков семья была главной ценностью государства. Именно за счет отношений между семьями Россия преодолевала все испытания, которые выпадали на ее долю. И сейчас нас объединяют именно традиционные общечеловеческие ценности – любовь к родным, к малой родине, к труду. 2024-й президент Владимир Путин объявил Годом семьи. К нам из Мурома, из Свято-Троицкого монастыря, с родины Петра и Февронии, привезли огонь Всероссийского семейного очага, который символически зажгли на форуме «Родные-Любимые» на выставке «Россия». Так наша Сибирь станет одной большой семьей», – заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Огонь из Москвы в регион доставили Максим и Арина Баклановы. Молодая семья зарегистрировала брак на выставке-форуме «Россия» в день Кузбасса. В пятницу капсулу передали в открывшийся накануне Центр семейных традиций в Кемерово. Огонь побывает во всех муниципалитетах.
Цивилев пообщался с семьями, которые рассказали о своих традициях. Так, выступила семья Налимовых из Новокузнецка, которая представляла Кузбасс на всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые». Налимовы стали лучшими в номинации «Знатоки Родины».
«Мы делились опытом, фамильными и национальными рецептами, секретами семейного счастья, проводили мастер-классы и даже провели экскурсию по стенду Кузбасса в рамках выставки «Россия». Нашу экскурсию признали лучшей и официально объявили нас победителями», – поделились Егор и Анастасия.
Также они рассказали, что игрушечный динозавр Кузбасик стал настоящим символом всего форума: «За Кузбасиком стояли очереди, он завоевал сердца тысяч детей, которые посетили выставку».
Семья Челухоевых из села Беково Беловского округа в родном селе уже несколькими поколениями бережно сохраняют традиции и культуру бачатских телеутов. Глава семейства Владимир работает в Историко-этнографическом музее «Чолкой», который основал его отец – заслуженный работник культуры РФ Владимир Челухоев. Музей известен далеко за пределами региона. Екатерина работает вместе с супругом. В свободное от уроков время к общему семейному делу приобщаются дети.