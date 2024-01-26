В Кузбассе торжественно открыли Год семьи

В числе принимавших участие в открытии – профессиональные династии, молодые и многодетные семьи, семьи Героев России и участников СВО.

«У нас испокон веков семья была главной ценностью государства. Именно за счет отношений между семьями Россия преодолевала все испытания, которые выпадали на ее долю. И сейчас нас объединяют именно традиционные общечеловеческие ценности – любовь к родным, к малой родине, к труду. 2024-й президент Владимир Путин объявил Годом семьи. К нам из Мурома, из Свято-Троицкого монастыря, с родины Петра и Февронии, привезли огонь Всероссийского семейного очага, который символически зажгли на форуме «Родные-Любимые» на выставке «Россия». Так наша Сибирь станет одной большой семьей», – заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Огонь из Москвы в регион доставили Максим и Арина Баклановы. Молодая семья зарегистрировала брак на выставке-форуме «Россия» в день Кузбасса. В пятницу капсулу передали в открывшийся накануне Центр семейных традиций в Кемерово. Огонь побывает во всех муниципалитетах.

Цивилев пообщался с семьями, которые рассказали о своих традициях. Так, выступила семья Налимовых из Новокузнецка, которая представляла Кузбасс на всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые». Налимовы стали лучшими в номинации «Знатоки Родины».

«Мы делились опытом, фамильными и национальными рецептами, секретами семейного счастья, проводили мастер-классы и даже провели экскурсию по стенду Кузбасса в рамках выставки «Россия». Нашу экскурсию признали лучшей и официально объявили нас победителями», – поделились Егор и Анастасия.

Также они рассказали, что игрушечный динозавр Кузбасик стал настоящим символом всего форума: «За Кузбасиком стояли очереди, он завоевал сердца тысяч детей, которые посетили выставку».

Семья Челухоевых из села Беково Беловского округа в родном селе уже несколькими поколениями бережно сохраняют традиции и культуру бачатских телеутов. Глава семейства Владимир работает в Историко-этнографическом музее «Чолкой», который основал его отец – заслуженный работник культуры РФ Владимир Челухоев. Музей известен далеко за пределами региона. Екатерина работает вместе с супругом. В свободное от уроков время к общему семейному делу приобщаются дети.