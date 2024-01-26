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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    11 комментариев
    26 января 2024, 10:43 • Новости дня

    Путин поручил расширить климатическое сотрудничество в БРИКС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить в срок до 3 июня предложения по расширению сотрудничества с коллегами по БРИКС в климатической сфере.

    «Правительству представить предложения по расширению сотрудничества с государствами – участниками БРИКС в части, касающейся осуществления совместных разработок в сфере мониторинга климатически активных газов и измерения углеродного баланса экосистем, в том числе разработки систем сбора и обработки данных для оценки антропогенных и природных потоков парниковых газов и других климатически активных веществ», – говорится в перечне поручений главы государства, текст которых опубликован на сайте Кремля.

    Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

    Поручение дано по итогам встречи с участниками III Конгресса молодых ученых, состоявшейся 29 ноября 2023 года.

    Напомним, в 2024 году Россия председательствует в БРИКС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Москва укрепит объединение.

    25 января 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи в университете имени Канта в Калининграде поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем.

    «Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей», – сказал глава государства в начале встречи, передает РИА «Новости».

    День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, в этот день в 1755 году был учрежден первый российский вуз – Московский университет. В этот же день в 1791 году при нем освятили домовой храм святой мученицы Татьяны, а сама святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина со студентами в Калининграде.

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    25 января 2024, 20:42 • Новости дня
    Путину рассказали о «городе котиков» в Калининградской области
    Путину рассказали о «городе котиков» в Калининградской области
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту Владимиру Путину на совещании в Калининградской области рассказали о Зеленоградске, который известен туристам своими котами. Глава государства пошутил, не о морских ли котиках шла речь.

    В ходе совещания по социально-экономическому развитию региона вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил президенту, что курортный город Зеленоградск считается «городом котиков».

    «Это «мурлыкающий город», он притягивает туристов со всей России и из-за рубежа», – сказал Чернышенко. «Морских котиков?» – переспросил Путин с улыбкой. «Нет, обычных котов», – ответил серьезно вице-премьер.

    Чернышенко отметил, что коты – полноправные жители Зеленоградска, там для них даже построили специальные светофоры. «Семейным туристам будет на что посмотреть», – пояснил он.

    Чернышенко отметил, что вдоль берега Балтийского моря в регионе строится велодорожка протяженностью 130 километров. Он пояснил, что в свой прошлый приезд покатался на ней с главой области Антоном Алихановым.

    Путин в шутку переспросил, проехал ли вице-премьер все 130 километров. «Нет, там было меньше. Губернатор поддавался, чтобы я первый приехал. Я даже поверил, что это у меня получилось», – цитирует Чернышенко ТАСС.

    «Вы слышали реплику Александра Владимировича Гуцана, полпреда [президента в Северо-Западном федеральном округе], когда вы рассказывали о своих попытках прокатиться на велосипеде. Нет? Он говорит: «Слабаки». А сам он точно прокатился», – улыбнулся глава государства.

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    25 января 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин: Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 190 стран

    Путин: 300 тыс. человек пожелали принять участие во Всемирном фестивале молодежи

    Путин: Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 190 стран
    @ fest2024.com

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи в России прислали участники из 190 стран мира, заявил российский президент Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

    «Уже заявки прислали 300 тыс. человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым», – цитирует Путина ТАСС.

    Фестиваль пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта.

    Учащиеся вузов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что фестиваль – это возможность наладить контакты с представителями других стран и показать свое государство на достойном уровне.

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    25 января 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин: Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет

    Путин заявил об отсутствии разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров

    Путин: Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Переход к обновленной системе высшего образования будет плавным, разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными бакалаврскими не будет, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

    «Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы – там, бакалавриата и так далее, – конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности», – ответил Путин на вопрос студентки Балтийского федерального университета Марии Колягиной, передает ТАСС.

    Путин отметил, что обновление системы высшего образования происходит при участии экспертного сообщества. «Поэтому надеюсь, что никаких проблем в этом смысле не возникнет. Мы постепенно, постепенно, именно плавно будем переходить на эту новую систему», – заверил он.

    В 2023 году Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что срок обучения студентов в высших учебных заведениях необходимо вернуть к традиционным для России.

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    25 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин: Реальные зарплаты россиян росли в 2023 году быстрее инфляции

    Tекст: Ольга Иванова

    Реальный уровень заработной платы в России рос в прошлом году выше инфляции, рассказал президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

    «Уровень реальной заработной платы у нас в прошлом году вырос все-таки больше, чем инфляция. И уровень реальных располагаемых доходов населения тоже подрос… В целом, по сравнению даже с другими годами, у нас реальные доходы населения и уровень реальной заработной платы подрос выше, чем в предыдущие годы», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы.

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    25 января 2024, 14:13 • Новости дня
    Путин прилетел в Калининград

    Президент Путин прилетел в Калининград

    Путин прилетел в Калининград
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в четверг прилетел в Калининград.

    Известно, что у него запланирована встреча со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня, а также совещание о развитии Калининградской области, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что глава государства проведет встречу с главой региона Антоном Алихановым.

    В Кремле подчеркнули, что поездка Путина в Калининградскую область не является каким-то намеком странам НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролета в Калининград.

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    25 января 2024, 18:48 • Новости дня
    Льготы на перелет в Калининград решили сохранить только жителям региона

    Путин поддержал предложение оставить льготы на полет в Калининград только для жителей региона

    Льготы на перелет в Калининград решили сохранить только жителям региона
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава государства Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области высказался в поддержку идеи оставить льготы на перелеты в Калининград только для жителей этого региона.

    «Деньги [на субсидирование] заканчиваются в первые четыре месяца. Но если распространить эту льготу не на всю страну, не размазывать мелким, маленьким слоем, а распространить это только на жителей Калининграда, то, конечно, гораздо большее количество людей, проживающих здесь постоянно, сможет этой льготой воспользоваться. Наверное, целесообразно это сделать. Не затягивать только, надо быстро это сделать», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее в четверг Путин заявлял, что программа субсидирования полетов в Калининградскую область может быть скорректирована.

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    25 января 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин заявил о возможном переформатировании субсидирования полетов в Калининград
    Путин заявил о возможном переформатировании субсидирования полетов в Калининград
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Программа субсидирования полетов в Калининградскую область может быть скорректирована, сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами в регионе.

    «Губернатор [Калининградской области Антон Алиханов] предлагает сделать субсидию не для всех желающих <…>, а только для постоянно проживающих здесь граждан. Губернатор предложил, мы сегодня на совещании это рассмотрим», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства пояснил, что 450 млн рублей, которые выделяются для субсидирования, не будут заканчиваться за четыре месяца.

    Субсидируемый тариф при полетах в регион может быть снят для жителей всех остальных регионов, но зато воспользоваться этой поддержкой сможет больше жителей Калининграда и области. Также запланировано обсуждение распространения субсидии на всех жителей, без ограничения по возрасту и статусу.

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    25 января 2024, 13:25 • Новости дня
    Песков: Поездка Путина в Калининград – это не месседж НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездка президента Владимир Путина в Калининградскую область является плановой работой, а не каким-то намеком странам Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Когда президент посещает регионы Российской Федерации – это совершенно не месседж странам НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что это главная работа главы государства, которой он занимается уже много лет. Путин работает над развитием всей страны, российских регионов, указал Песков.

    Также Песков сообщил, что Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролета самолета Путина в Калининград. Он подчеркнул, что для безопасности президента во время полета в Калининград делается все необходимое.

    Напомним, Путин в Татьянин день посетит Калининград, где у него пройдет встреча со студентами.

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    25 января 2024, 16:27 • Новости дня
    Путин сообщил о решении повысить президентские стипендии

    Путин сообщил о решении повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта заявил о решении повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей.

    «В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мы приняли решение повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей. Теперь президентская стипендия будет 30 тыс. рублей», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин рассказал о работе властей над повышением стипендий аспирантам, в том числе о новой выплате в 75 тыс. рублей для тех, кто проводит исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития страны.

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    25 января 2024, 18:15 • Новости дня
    Путин открыл в Калининграде производство панелей для солнечных батарей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи (ВКС) открыл крупнейшее в России производство компонентов для солнечной энергетики завода «Энкор» в Калининградской области.

    Промышленный комплекс по производству кремниевых пластин для солнечных батарей является одним из крупнейших в России. Завод спроектирован и построен с нуля за два года, всего в проект вложено 30 млрд рублей частных инвестиций. Он был построен при поддержке Фонда развития промышленности, передает ТАСС.

    Производственный комплекс позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год.

    Ранее Путин заявил о возможном переформатировании субсидирования полетов в Калининград.

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    25 января 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин: Как минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка
    Путин: Как минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в университете имени Канта в Калининграде заявил, что семью нужно создавать как можно раньше, чтобы иметь возможность завести больше детей.

    Российский лидер отметил прагматичный интерес государства к тому, чтобы семьи создавались активнее, но признал, что это, как и рождение ребенка, сложный процесс, особенно для женщины, передает ТАСС.

    «Молодой женщине сначала хочется получить образование. Вот у нас 77% населения хочет получить уже высшее образование. Десять лет назад было только 50%, а сейчас уже 77%. Итак, сначала получить образование, потом высшее образование, потом постобразование, потом сделать первые шаги в карьере, добиться какого-то результата. И все важно, и все нужно, и вроде бы правильно. И это называется отложенный первый ребенок», – сказал Путин.

    В результате первый ребенок появляется в возрасте около 30 лет, а «на второго уже нет ни сил, ни времени», отметил президент. «А для того, чтобы обеспечить рост народного населения, это как минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка. А чтобы так произошло, семья должна рождаться пораньше», – резюмировал он.

    Путин добавил, что государство старается помогать молодым семьям, и напомнил о введении материнского капитала на первого ребенка.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил рост числа многодетных семей в стране.

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    25 января 2024, 21:08 • Новости дня
    Путин обсудил поддержку семей с главой Калининградской области

    Путин обсудил поддержку семей с главой Калининградской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Калининград провел рабочую встречу с губернатором региона Антоном Алихановым, на которой обсудил демографическую ситуацию в регионе, в частности поддержку семей с детьми.

    Губернатор доложил о поддержке семей с детьми, о создании единой социальной службы репродуктивного здоровья. Также он рассказал, как в области организованы медицинские, психологические и социальные консультации для беременных женщин, что помогло снизить количество абортов. По его словам, многие не знают, на какие льготы и пособия могут рассчитывать после рождения ребенка, передает ТАСС.

    Алиханов также отметил совместную разработку программы поддержки репродуктивного здоровья с частными клиниками. «Только нужно людей поддерживать, потому что цены там какие», – указал Путин.

    Кроме того, были затронуты другие темы, в том числе средняя продолжительность жизни в регионе и меры для ее повышения.

    Ранее Путин на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области заявил, что необходимо дополнительно поддержать развитие региона с учетом географических вызовов и сложившихся новых реалий.

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    25 января 2024, 15:41 • Новости дня
    Путин осмотрел макет БФУ им. Канта в Калининграде

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ознакомился с перспективами развития Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде, ректор вуза Александр Федоров продемонстрировал президенту макет будущего кампуса БФУ.

    Общая площадь создаваемых объектов на базе университете составляет 109 548 кв. метров, из них на жилье приходится 28 993 кв. метра, сообщает ТАСС.

    Ректор сообщил, что реализация проекта осуществляется в формате федеральной адресной инвестиционной программы. Его стоимость оценивается в 17,62 млрд рублей. Из федерального бюджета привлечено 16,35 млрд рублей, внебюджетных средств – 0,17 млрд рублей. Еще 100 млн рублей было предоставлено БФУ им. Канта в 2022 году на разработку проектно-сметной документации из регионального бюджета.

    Строительство началось с февраля 2023 года. По плану объекты должны быть введены в эксплуатацию в IV квартале 2025 года.

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    25 января 2024, 16:48 • Новости дня
    Путин: В некоторых странах живут чужим умом, это до добра их не доведет

    Tекст: Ольга Иванова

    В некоторых странах тезис о том, что нужно жить своим умом, подзабыли, и они живут чужим умом, это до добра их не доведет, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов Калининградской области.

    «Вот это изречение, о чем вы сказали, оно по-разному переводится, но мне нравится вот этот перевод, о котором вы сказали: «Умей пользоваться своим умом». Очень правильно. Что же можно сказать, так нужно. И стремиться к этому. В некоторых странах, у наших соседей, этот тезис подзабыли. Все, многие во всяком случае, живут чужим умом. Это до добра их не доведет. И не доводит», – сказал Путин, отвечая на один из вопросов, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что нужно руководствоваться вот этими фундаментальными идеями и жить своим умом.

    Кроме того, президент подчеркнул, что Российская Федерация никогда не позволит пренебрегать своими интересами.

    «Страна должна жить своим умом, должна руководствоваться своими национальными интересами. Это совсем не значит, что мы хотели плевать на интересы других. Руководствоваться своими интересами и добиваться успеха, это значит с уважением относиться к интересам наших партнеров. Мы так и делаем, мы никогда не позволим пренебрегать интересами России», – сказал Путин.

    Глава государства отметил, что он сформулировал свою позицию на основе утверждений немецкого философа Иммануила Канта. «Кант это сформулировал, а мы с вами имеем возможность на основе этой позиции формулировать нашу сегодняшнюю позицию, именно как я это сделал сейчас», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что количество молодых людей, которые хотят получить высшее образование, растет, это связано в том числе с политикой российских властей в этой сфере.

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