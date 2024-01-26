Путин поручил расширить климатическое сотрудничество в БРИКС

Tекст: Ольга Никитина

«Правительству представить предложения по расширению сотрудничества с государствами – участниками БРИКС в части, касающейся осуществления совместных разработок в сфере мониторинга климатически активных газов и измерения углеродного баланса экосистем, в том числе разработки систем сбора и обработки данных для оценки антропогенных и природных потоков парниковых газов и других климатически активных веществ», – говорится в перечне поручений главы государства, текст которых опубликован на сайте Кремля.

Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

Поручение дано по итогам встречи с участниками III Конгресса молодых ученых, состоявшейся 29 ноября 2023 года.

Напомним, в 2024 году Россия председательствует в БРИКС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Москва укрепит объединение.