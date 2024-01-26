Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?6 комментариев
Путин поручил расширить климатическое сотрудничество в БРИКС
Президент России Владимир Путин поручил подготовить в срок до 3 июня предложения по расширению сотрудничества с коллегами по БРИКС в климатической сфере.
«Правительству представить предложения по расширению сотрудничества с государствами – участниками БРИКС в части, касающейся осуществления совместных разработок в сфере мониторинга климатически активных газов и измерения углеродного баланса экосистем, в том числе разработки систем сбора и обработки данных для оценки антропогенных и природных потоков парниковых газов и других климатически активных веществ», – говорится в перечне поручений главы государства, текст которых опубликован на сайте Кремля.
Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.
Поручение дано по итогам встречи с участниками III Конгресса молодых ученых, состоявшейся 29 ноября 2023 года.
Напомним, в 2024 году Россия председательствует в БРИКС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Москва укрепит объединение.