Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?0 комментариев
Путин заявил о привилегированном стратегическом партнерстве России и Индии
Путин: Россия дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства с Индией
Президент Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра этой страны Нарендру Моди с национальным праздником – Днем республики, отметив, что Россия дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства с Индией.
«Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.
Путин заявил, что Россия «дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства между государствами». «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивное российско-индийское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях», – говорится в телеграмме президента.
Глава государства также пожелал руководителям Индии здоровья и успехов, а всем гражданам этой страны – благополучия и процветания.
В середине января Путин провел телефонные переговоры с Моди.