Путин заявил о привилегированном стратегическом партнерстве России и Индии

Путин: Россия дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства с Индией

Tекст: Ольга Никитина

«Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Путин заявил, что Россия «дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства между государствами». «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивное российско-индийское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях», – говорится в телеграмме президента.

Глава государства также пожелал руководителям Индии здоровья и успехов, а всем гражданам этой страны – благополучия и процветания.

В середине января Путин провел телефонные переговоры с Моди.