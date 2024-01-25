  • Новость часаПесков назвал чудовищной устроенную Киевом катастрофу Ил-76
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    Победа России на Украине станет благом для всего мира
    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76
    Боррель на фоне катастрофы Ил-76 поддержал поставки Украине дальнобойных ракет
    Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией
    Опубликован список погибших членов экипажа Ил-76
    Раскрыты данные об украинских пленных на борту сбитого Ил-76
    Российские бойцы скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке
    Разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине
    CNN: США скоро начнут переговоры с Ираком о выводе войск
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    15 комментариев
    25 января 2024, 10:12 • Новости дня

    В Чехии пообещали Киеву «очень трудную весну»

    Чешский генерал Шедивы заявил, что Киев ждет мощное наступление ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Украинским военным будет очень сложно отразить наступление ВС России этой весной, заявил изданию Forum24 экс-глава генштаба Чехии генерал армии в отставке Йиржи Шедивы.

    По его словам, 2024 год для Киева выдастся очень сложным, так как «русские готовят фронт» – постоянно готовят поля сражений, чтобы начать большое наступление в выгодный для себя момент, передает РИА «Новости».

    Также Шедивы отметил мощные удары ВС России по объектам военно-промышленного комплекса Украины, заметив, что Москва «планомерно лишает Киев возможности производить боеприпасы и ремонтировать технику».

    Помимо прочего, экс-глава генштаба Чехии добавил, что массовая мобилизация на Украине только усугубляет проблемы ВСУ, так как  необученные украинские призывники сталкиваются с опытными солдатами. «Преимущество Российской армии в подготовке принесет Киеву большие проблемы в случае наступления Москвы. На мой взгляд, весна будет для Украины очень трудной», – заключил Шедивы.

    Ранее сообщалось, что российские военные инженеры в ходе спецоперации возвели глубокоэшелонированную систему оборонительных рубежей, одних только противотанковых «зубов дракона» установлено около 1,5 млн штук.

    24 января 2024, 13:38 • Новости дня
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Согласование обмена пленными – долгий и сложный процесс, который может затянуться на несколько месяцев. Падение Ил-76 откладывает возвращение наших парней домой на неопределенный срок. При этом Киев будет всячески раскачивать инцидент в подконтрольных медиа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Александр Коц. Ранее в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.

    «К сожалению, крушение Ил-76 не позволит многим российским парням поскорее вернуться домой из украинского плена. Переговорный процесс по данному направлению всегда сложен. Согласование списков, обсуждение деталей передачи людей – все это решается на протяжении долгих месяцев», – сказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

    «Учитывая полную недоговороспособность офиса Зеленского, любой обмен всегда воспринимался в качестве маленькой победы. Текущий процесс был сорван в результате катастрофы, которая, скорее всего, случилась по вине нашего противника», – отмечает он.

    «В связи с этим никакой реакции со стороны офиса Зеленского мы до сих пор и не увидели. Они наверняка продумывают способы раскачки произошедшего в подконтрольных медиа, чтобы выставить виноватой Россию», – акцентирует собеседник.

    «Очевидно, что инцидент откладывает перспективу возвращения наших парней в лучшем случае на несколько месяцев. Назвать даже примерные сроки согласования всех деталей с украинской стороной практически невозможно. Однако руководство России наверняка приложит максимум усилий, чтобы ускорить этот тяжелый процесс», – резюмирует Коц.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по катастрофе. «Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, будем сейчас с ней разбираться», – ответил он на просьбу прокомментировать данные.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    25 января 2024, 00:18 • Новости дня
    Российские бойцы скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные добровольческой бригады «Ветераны» зашли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории базы «Царская охота» в Авдеевке через подземную трубу, сообщили в Добровольческом корпусе.

    Как указали в Telegram-канале Добровольческого корпуса, данный объект российские разведчики обнаружили еще год назад, но все это время подробности операции и ее подготовка держались в тайне. Отмечается, что военные выпиливали проходы в трубе, заглушая звуки от своих работ интенсивным артиллерийским и минометным обстрелом украинских позиций.

    В корпусе сообщили, что первая попытка оказалась неудачной, поскольку военным не хватило кислорода и пришлось делать дополнительные вентиляционные шурфы, но затем произошло половодье, которое затопило трубу.

    Сейчас, по данным Добровольческого корпуса, «Ветеранам» удалось достичь задуманного. Благодаря успешной операции военные вышли в тыл противника и отрезали большую часть укреплений ВСУ под Авдеевкой, взяв при этом в плен группу украинских бойцов, говорится в сообщении.

    Ранее украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска на сегодня находятся в 16 км от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 км – в сторону Марьинки.

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    24 января 2024, 14:38 • Новости дня
    Рогов объяснил переброску техники ВСУ под Херсон

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Около Снигиревки ВСУ готовят мобилизованных и выстраивают оборону

    Рогов объяснил переброску техники ВСУ под Херсон
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ перебрасывают в Снигиревку солдат и технику, чтобы подготовить оборону на правом берегу Днепра. Кроме того, в этот район привозят мобилизованных, чтобы они привыкли к обстрелам и их можно было отправить на другие участки фронта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее жители Николаева сообщили о переброске техники ВСУ в сторону Херсона.

    «Снигиревка – крупный логистический хаб для живой силы и техники противника. ВСУ перебрасывают туда ресурсы для решения нескольких задач. Во-первых, таким образом Украина готовит мобилизованных. Правобережье Днепра – это сравнительно безопасный район, где солдаты могут привыкнуть к обстрелам. Потом новобранцев отправляют на другие участки фронта», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Я не думаю, что ВСУ собираются в скором времени форсировать Днепр в Херсонской области. Сюда отправляются подразделения, которые не готовы к таким действиям. Более того, некоторые солдаты могут отказаться выполнять такой приказ, боясь попасть в ситуацию, схожую с Крынками. Однако противник в состоянии использовать ресурсы, чтобы подготовить оборону и попытаться «окопаться» в этом районе», – отмечает собеседник.

    «Для недопущения такого сценария Россия уже активно наносит удары по складам ВСУ в Снигиревке. Кроме того, нашим войскам необходимо атаковать и технику противника на марше. Это помешает выстраиванию оборонительного рубежа и сократит численность живой силы», – заключил Рогов.

    Ранее жители Николаева сообщили, что в сторону подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ. «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – сказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение. Он отметил, что Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Помимо этого, в Снигиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    Напомним, на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ на правом берегу Днепра противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что интенсивность действий Вооруженных сил Украины в районе Крынок Херсонской области уменьшилась благодаря принятым мерам российских военнослужащих.

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    24 января 2024, 12:55 • Новости дня
    Стало известно о задержании сотрудницы РАН в Петербурге за поддержку Украины

    «Фонтанка»: Сотрудницу РАН в Петербурге задержали за поддержку Украины после обращения студента СПбГУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Студент СПбГУ из Донецка, который работает с молодежью в Санкт-Петербурге, обратился в правоохранительные органы с заявлением в отношении 45-летней сотрудницы Института прикладной астрономии РАН, высказывавшейся в поддержку Киева, пишут СМИ.

    Самому студенту 22 года. Он сообщил полиции, что во время разговора с ним сотрудница Института прикладной астрономии РАН выразила поддержку Украине. Кроме того, на рюкзаке у женщины был шеврон в виде сине-желтого флага размером пять на три сантиметра, пишет «Фонтанка».

    Известно также, что после начала спецоперации сотрудница РАН подписывала открытое письмо против боевых действий на Украине.

    По информации издания, женщину задержали вечером вторника у станции «Владимирская». В ее действиях усматривается нарушение, предусмотренное административной статьей о публичной дискредитации ВС России, говорится в публикации.

    Обратившийся с заявлением студент, по информации газеты, выступает на различных мероприятиях в качестве спикера. Высшее образование он получил в Донецке, отправился на фронт добровольцем, после чего демобилизовался и поступил в СПбГУ, где изучает международные отношения.

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    24 января 2024, 18:48 • Новости дня
    Российские военные продвинулись к западу от Кременной в ЛНР
    Российские военные продвинулись к западу от Кременной в ЛНР
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы продвинулись к западу от города Кременная в ЛНР, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

    Он уточнил, что российские военные продвинулись от Кременной в направлении села Ямполовка в ДНР, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожском регионе.

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    24 января 2024, 16:51 • Новости дня
    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО

    Политолог Скачко: Украина никогда не раскаивалась в авиакатастрофах, учиненных ее военными

    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО
    @ DPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На счету украинских военных не один инцидент с крушением самолетов. Вспомним малазийский рейс МН-17 или рейс авиакомпании «Сибирь». Добиться извинений или хотя бы признания вины от любых властей Украины всегда было трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

    «Украина давно превратилась в государство, не способное признать ответственность за собственные ошибки или преступления. Ее системы ПВО не один раз давали осечки. Вспомним ситуацию с падением ракеты ПВО в Польше. Несколько граждан союзного по отношению к офису Зеленского государства погибли. Никаких извинений принесено не было», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    «Еще более ужасающая ситуация – удар по малазийскому самолету МН-17. Около трех сотен пассажиров были принесены в жертву на алтарь тогда еще набиравшего силу майдановского запала. До сих пор в произошедшей трагедии пытаются обвинить Москву. На мой взгляд, поведение украинских политиков находится за гранью добра и зла», – подчеркивает собеседник.

    «Даже времена «крепкой дружбы» государств были омрачены трагедиями. В 2001 году Украина во время учений сбила самолет авиакомпании «Сибирь» и до последнего отрицала собственную вину. Тогда Москве удалось прижать администрацию Кучмы – были обнародованы радиопереговоры с пилотом, в котором подтверждалась ответственность украинской стороны», – отмечает он.

    «Украина крайне неохотно извинилась за это происшествие и даже заплатила определенную сумму семьям погибших. Однако добиться этого удалось с помощью беспрецедентного давления. Теперь мы имеем дело с крушением Ил-76, на котором перевозились пленные ВСУ. Обстоятельства трагедии еще только предстоит установить», – подчеркивает эксперт.

    «Однако ждать извинений и оправданий от офиса Зеленского не стоит. Сейчас местные военные попытаются создать красноречивый инфоповод, способный отвести глаза населения от неудач на полях СВО и во внешней политике. Трагедия с Ил-76 как раз может послужить этой цели», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал. В данный момент на территории инцидента проводятся следственные мероприятия.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    24 января 2024, 12:22 • Новости дня
    В Чечне назвали провокацией видео с комбатом «Восток-Ахмат» в Запорожской области

    Министр Дудаев назвал провокацией инцидент с комбатом «Восток-Ахмат» в Запорожской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Недоброжелатели не могут успокоиться по поводу уже разрешенного инцидента с участием командира батальона «Восток-Ахмат» Вахой Хамбулатовым на блокпосту в Запорожской области, пытаясь вбить клин между подразделениями в зоне СВО, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

    Дудаев в своем Telegram-канале рассказал подробности о прошлогоднем ролике, который распространяется в Сети. Хамбулатов вместе с бойцами направлялся на базу снабжения в Мелитополе с передовой. По словам министра, на отрезке дороги в 600 метров бойцов батальона «Восток-Ахмат» останавливали уже в третий раз, что, как считает Дудаев, похоже на провокацию.

    Документы у командира были в порядке, однако постовой потребовал, чтобы автоколонна съехала на обочину и остановилась, рассказал министр. После бойцы вышли из машины, «что является стандартной практикой», и тогда «постовой первым снимает с предохранителя и передергивает затвор автомата», описал произошедшее Дудаев.

    «Только после этого Ваха Висамович заряжает свой пистолет и выкрикивает: «Стреляй, если мужчина», – передает РИА «Новости» слова министра.

    Конфликт еще в прошлом году был исчерпан, отметил он, добавив, что настоящие защитники Родины «всегда найдут общий язык». При этом представители ЦИПСО, используя данный ролик, пытаются расшатать ситуацию в России, заключил министр.

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    25 января 2024, 06:01 • Новости дня
    ВС России уничтожили более 30 боевиков «Кракена» и РДК под Харьковом

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные в ночь на среду уничтожили более 30 боевиков «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Харькове и свыше 100 военнослужащих ВСУ в городе Балаклея, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как указал Лебедев со ссылкой на своих харьковских товарищей, поздно вечером 23 января Российская армия нанесла удар по военным объектам в городе Харькове. По его словам, харьковчане сообщили о трех «прилетах». Первые два были мощные и почти одновременно, а через несколько минут раздался третий «прилет» с большой вспышкой и сильным взрывом, уточнил он, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что удары наносились рядом с местом уничтожения французских наемников 17 января. Он рассказал, что ВС РФ смогли накрыть «личный состав бандеровцев из группировки «Кракен» и их подведомственных из так называемого Русского добровольческого корпуса. Еще одним ударом, по его данным, российские войска попали в квартале от первого «прилета», там было небольшое расположение нацистов, а также их техника и в небольшом количестве БК и ГСМ.

    Он уточнил, что предварительно это были иностранные наемники, но пока данные проверяются.

    Подпольщики сообщают и о проблемах в Харькове со связью компании «Киевстар» после ночного «прилета». Местами, добавил Лебедев, в центре города плохо работает мобильная связь, а домашний интернет от «Киевстара» практически не работает.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожили пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами.

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    24 января 2024, 22:11 • Новости дня
    Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью

    Минобороны: Над территорией Брянской области сбили три беспилотника ВСУ

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, около 21.30 мск российские военные пресекли попытку со стороны ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам в России. Отмечается, что дежурными средствами ПВО три беспилотника ликвидированы над территорией Брянской области.

    В среду Минобороны заявило, что российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

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    24 января 2024, 17:15 • Новости дня
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 220 военных
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 220 военных
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на Донецком направлении составили до 220 военных, три танка и восемь боевых бронемашин, сообщили в Минобороны России.

    В районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей, говорится в Telegram-канале ведомства.

    На Купянском направлении противник потерял до 175 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку «Гиацинт-С» и четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении потери противника составили до 260 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 105 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

    На Запорожском направлении противник потерял до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие Д-20.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины, 121, 123, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Змиевка, Золотая Балка и Михайловка Херсонской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также зенитная установка ЗУ-23.

    Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск в течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс «SAMP-T» французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах.

    Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты «Точка-У».

    Накануне средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа, который находился над территорией Белгородской области.

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    24 января 2024, 15:35 • Новости дня
    Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область 70 раз

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области 70 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он опубликовал статистику нанесенных по области ударов за 23 января, согласно которой украинская армия обстреляла семь приграничных муниципалитетов. В общем ВСУ выпустили 70 снарядов, в том числе пять сбросили с беспилотников.

    Белгородский район больше всех подвергся прилетам (29), Шебекинский округ подвергся 24 прилетам.

    Ранее российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

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    25 января 2024, 09:11 • Новости дня
    Пожар на предприятии начался после взрывов в Днепропетровской области

    Tекст: Александра Юдина

    Пожар и повреждения зафиксированы на предприятии в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, заявил глава областной администрации Сергей Лысак.

    По его словам, на одном из предприятий есть разрушения, загорелось здание, передает ТАСС.

    Известно, что предприятие расположено в Криворожском районе области.

    Ранее стало известно, что промышленное предприятие было поражено в период ночной воздушной тревоги в Одессе.

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    24 января 2024, 12:45 • Новости дня
    В Кремле не стали комментировать проект о конфискации имущества за фейки об армии

    Песков не стал комментировать законопроект о конфискации имущества дискредитировавших ВС России

    Tекст: Ольга Никитина

    Законопроект о конфискации имущества осужденных за дискредитацию Вооруженных сил России сейчас находится на рассмотрении в Госдуме в первом чтении, в Кремле не комментируют данную инициативу, пока работают народные избранники, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова представителя Кремля передает ТАСС.

    В понедельник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий конфисковывать имущество за фейки о ВС России и публичные призывы к осуществлению направленной против безопасности государства деятельности.

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    25 января 2024, 05:17 • Новости дня
    Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт у Серебрянского лесничества

    Минобороны: Российская артиллерия уничтожила опорный пункт у Серебрянского лесничества

    Tекст: Валентина Григоренко

    Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу противника и опорный пункт в районе Серебрянского лесничества, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в ведомстве, артиллеристы развернули боевую машину из походного положения в боевое и навели на ранее разведанные цели, а затем нанесли огневое поражение. В Минобороны добавили, что после этого ВС РФ скорректировали орудие и вторым залпом поразили точку проведения ротации украинских военнослужащих и инфраструктуру опорного пункта, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе подчеркнули, что контроль поражения целей российские военные провели с помощью беспилотника, который передает изображение в режиме реального времени на передовой пункт управления.

    Ранее казаки из Шестой казачьей лисичанской бригады им. М.И. Платова рассказали о штурме в Серебрянском лесничестве, где было уничтожено более двух рот украинских военных.

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    25 января 2024, 10:07 • Новости дня
    Группировка «Юг» сбила за сутки 15 украинских беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная группировка российских войск уничтожила в течение суток 15 украинских беспилотников, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    По его словам, средствами РЭБ и ПВО сбиты 15 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Шевченко, Марьинка ДНР Спорное, передает ТАСС.

    Астафьев добавил, что также военнослужащие группировки уничтожили 155-мм гаубицу М777, САУ Krab, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119, 152-мм орудие Д-20 и две САУ «Гвоздика» ВСУ.

    Ранее военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск рассказал, что бригада Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском сбежала с поля боя.

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