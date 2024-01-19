Российские военные по линии соприкосновения установили 1,5 млн «зубов дракона»

Около 1,5 млн «зубов дракона» установили российские военные по всей линии соприкосновения

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, по всей линии боевого соприкосновения были установлены 1,5 млн штук невзрывных заграждений, называемых «зубы дракона», передает ТАСС.

Круглов добавил, что военные инженеры подготовили систему оборонительных рубежей с минными полями, траншеями, укрытиями, из-за чего противник не смог взломать российскую оборону и был вынужден идти на «мясные штурмы».

Напомним, в начале ноября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.