  • Новость часаПолитолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76
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    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76
    В Совфеде ответили Боррелю на призывы о поставке Украине дальнобойных ракет
    Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией
    Найдены черные ящики сбитого ВСУ Ил-76
    Опубликован список погибших членов экипажа Ил-76
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    Разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине
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    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    17 комментариев
    25 января 2024, 13:54 • Новости дня

    Студенты: Всемирный фестиваль молодежи поможет усилить сотрудничество разных стран

    Студенты рассказали об ожиданиях от Всемирного фестиваля молодежи

    Студенты: Всемирный фестиваль молодежи поможет усилить сотрудничество разных стран
    @ Виктор Драчев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Всемирный фестиваль молодежи подарит участникам немало эмоций, смыслов и новых идей. Масштаб мероприятия поражает уже сейчас. Это реальная возможность наладить контакты с представителями других стран и показать свое государство на достойном уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД в День студента рассказали обучающиеся вузов, которые станут участниками предстоящего Всемирного фестиваля молодежи.

    «Я ожидаю от Всемирного фестиваля молодежи красок, эмоций и полезных коммуникаций, которые помогут расширить возможности. Это поможет убрать те ненужные рамки, которые ставят некоторые другие страны. Жду больше смыслов и новых идей», – отметил Дмитрий Стулов, студент второго курса Самарского государственного экономического университета.

    «Сейчас эмоционально готовлюсь к участию в фестивале, чтобы впитать как можно больше нужной информации. Стараюсь больше рассказывать о предстоящем мероприятии другим студентам. Я уже подал заявку на то, чтобы стать амбассадором фестиваля», – добавил собеседник.

    По его словам, благодаря фестивалю будут расширены контакты для сотрудничества среди международных молодежных организаций. «У нас будет возможность усилить сотрудничество с другими странами, наладить предпринимательские контакты, вместе организовать стартапы. Мы должны сообща начинать созидательную деятельность», – считает Стулов.

    Всемирный фестиваль молодежи «показывает целеустремленность по общим проектам и формированию сообществ совершенно иного уровня – без границ и расовых предрассудков», добавил студент. «Молодежь должна понимать, что она может создавать команды и сообщества вне зависимости от того, в каких странах она живет», – уверен спикер.

    Он уверен, что молодежный форум «станет первым шагом к формированию новых мировых ценностей, мировых содружеств, которые должны взаимодействовать на уровне простых граждан, студентов, а не только министров и дипломатов». «Это в первую очередь формирование нового мирового порядка, но не только с участием политиков, но и обычных граждан», – пояснил Стулов.

    «Хочется взять от фестиваля максимум, побывать на всех интересных мне дискуссиях, образовательных программах. Будет много площадок, где ребята покажут свои умения. Итоги фестиваля в стократ превзойдут ожидания, потому что масштаб поражает – более 20 тыс. участников, половина из которых – иностранные граждане», – рассказала Ольга Рябущенко, студентка второго курса Донского государственного технического университета (ДГТУ), сотрудник комитета молодежной политики Ростовской области.

    По ее словам, она уже находится в контакте с некоторыми участниками предстоящего фестиваля, в том числе из-за рубежа. «Сейчас я готовлю им подарки, которые привезу из Ростовской области. Это будут самодельные открытки, а также сувениры, которые символизируют наш край. Я хочу, чтобы у ребят на долгие годы остались теплые воспоминания и яркие эмоции», – поделилась собеседница.

    Она отметила, что не только для нее, но и для многих других студентов этот фестиваль – уникальная возможность побывать на событии мирового уровня. «Не каждый день удается увидеться с ребятами из других стран. Каждый из нас поедет на фестиваль с определенными идеями, проектами, которые хочет реализовать с новой командой. У каждого участника есть уникальный набор качеств, которые пригодятся в том или ином проекте. А участие студентов из-за рубежа создает понимание того, что в наших руках есть возможность строить будущее не только своей страны, но и всего мира», – уверена спикер.

    Кроме того, студентка ДГТУ рассчитывает узнать о том, как организована молодежная политика в других странах и какая мотивация у студентов-иностранцев. «Я уверена, что иностранным студентам будет интересно узнать о наших возможностях. И хотелось бы, чтобы они приезжали в Россию чаще, становились участниками других форумов», – подчеркнула Рябущенко.

    «Наверное, как и все студенты, я понимаю, что Всемирный фестиваль молодежи призван объединить молодое поколение. И я считаю, это очень большая ответственность, которую нам разрешила на себя взять Россия», – добавляет Жан-Пьер Ондай Отсума, член генеральной ассамблеи Консультативного Совета по делам молодежи Республики Конго по России и юрисдикции, президент ассоциации африканских студентов РУДН.

    «У каждого из нас появилась возможность представить свою страну. И я, как представитель народов Африки, также постараюсь сделать все возможное со своей стороны, чтобы мы выглядели достойно. Это шанс выразить все то, что нас волнует, о чем мы думаем и к чему стремимся», – рассказывает он.

    «В целом студенты ждут от мероприятия многого, в том числе различных предложений для развития молодежи. Также это отличная возможность завести новые знакомства и контакты с представителями разных стран. И не зря говорят, что молодежь – это будущее каждого государства», – заключил собеседник.

    В феврале-марте 2024 года в России пройдет Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), указ об этом подписал президент Владимир Путин. Форум станет символом открытости России миру и позволит участникам из разных стран почувствовать себя на одной волне.

    В фестивале примут участие 20 тыс. специалистов в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тыс. иностранных участников.

    Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. В организации и проведении ВФМ будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России, в том числе 228 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    25 января 2024, 03:19 • Новости дня
    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76

    Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76

    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76
    @ Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Как указал Зеленский во время обращения, опубликованного в его Telegram-канале после полуночи, ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. По его словам, он поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Киеве. Он подчеркнул, что Украина «будет настаивать на международном расследовании», передает РИА «Новости».

    В среду российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за сбитого киевским режимом Ил-76.

    Позже зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по сбитому Ил-76 в Белгородской области. Он назвал такое решение попыткой выгородить киевский режим и «выиграть время» и дать своим «украинским клиентам» время выдумать хоть какое-то «правдоподобное объяснение происходящего».

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    23 января 2024, 00:29 • Новости дня
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова представителя Госдепа о том, что Россия не получит обратно Аляску, словами «теперь война неизбежна».

    «По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», – написал Медведев в своем микроблоге, (перевод по РИА «Новости»).

    На шуточность сообщения указывает «плачущий от смеха» смайл.

    По данным РИА «Новости», в понедельник, 22 января, представитель Госдепа заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Заявление было сделано на брифинге в ответ на вопрос о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что российских дипломатов не пустили на военно-мемориальное кладбище на Аляске возложить цветы к могилам советских летчиков.

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    24 января 2024, 20:33 • Новости дня
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев подтвердил свою причастность к крушению российского самолета Ил-76, а когда стало известно, что на борту были украинские военнопленные, стал заметать эти публикации под ковер, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров указал, что сразу после авиакатастрофы в украинских СМИ появились сообщения об очередной победе «доблестных вооруженных сил Украины», однако после выяснения обстоятельств позиция в украинской прессе резко изменилась, передает ТАСС.

    «Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, <…> сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих «победах» и пытается придумать какие-то другие объяснения», – заявил министр.

    Ранее Россия запросила заседание СБ ООН по сбитому Украиной Ил-76.

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    24 января 2024, 13:38 • Новости дня
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Согласование обмена пленными – долгий и сложный процесс, который может затянуться на несколько месяцев. Падение Ил-76 откладывает возвращение наших парней домой на неопределенный срок. При этом Киев будет всячески раскачивать инцидент в подконтрольных медиа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Александр Коц. Ранее в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.

    «К сожалению, крушение Ил-76 не позволит многим российским парням поскорее вернуться домой из украинского плена. Переговорный процесс по данному направлению всегда сложен. Согласование списков, обсуждение деталей передачи людей – все это решается на протяжении долгих месяцев», – сказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

    «Учитывая полную недоговороспособность офиса Зеленского, любой обмен всегда воспринимался в качестве маленькой победы. Текущий процесс был сорван в результате катастрофы, которая, скорее всего, случилась по вине нашего противника», – отмечает он.

    «В связи с этим никакой реакции со стороны офиса Зеленского мы до сих пор и не увидели. Они наверняка продумывают способы раскачки произошедшего в подконтрольных медиа, чтобы выставить виноватой Россию», – акцентирует собеседник.

    «Очевидно, что инцидент откладывает перспективу возвращения наших парней в лучшем случае на несколько месяцев. Назвать даже примерные сроки согласования всех деталей с украинской стороной практически невозможно. Однако руководство России наверняка приложит максимум усилий, чтобы ускорить этот тяжелый процесс», – резюмирует Коц.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по катастрофе. «Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, будем сейчас с ней разбираться», – ответил он на просьбу прокомментировать данные.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    22 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России

    Политолог Шеслер: К претензиям Украины на российские территории стоит относиться с особой настороженностью

    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные страны пытаются играть вдолгую, планируя сепарацию южных регионов России. Осуществить задуманное будут пытаться руками Украины, на что и направлена новая инициатива. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ».

    «Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» полностью укладывается в логику западных проектов по развалу России. США и страны ЕС давно продвигают идею Ингермаландии, согласно которой северные регионы нашей страны населены отдельным народом, не имеющим ничего общего с русскими. Аналогичные проекты есть по другим направлениям», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «В этот раз западные идеологи руками украинцев пытаются оторвать от России южные регионы. Относиться к этому необходимо с большой настороженностью, поскольку Вашингтон и Лондон привыкли к длительной реализации схожих программ. Возможно, сейчас данные предложения могут казаться нам бредом, но это не снижает уровень их опасности», – отмечает она.

    «Напомню, что еще в 1950-х годах прошлого столетия в Штатах были сформированы институты изучения Украины, где создавалась ложная информация об истории России. Так, например, абсурдными фактами оброс так называемый голодомор, который лег в основу мифа о якобы имевшемся пренебрежении Москвы в отношении жителей этих территорий», – считает собеседница.

    «С помощью ложных посылов американцы подготовили плодотворную идеологическую почву для отделения Украины от России. К сожалению, эти планы увенчались успехом. Сейчас ситуация повторяется, и людей, проживающих в южных регионах страны, будут пытаться накачивать деструктивными мыслями», – уточняет политолог.

    «Западные страны, повторюсь, играют вдолгую. Они готовы ждать ослабления России на протяжении нескольких десятилетий, чтобы в наиболее подходящий момент спровоцировать на той же Кубани зарождение сепаратистских настроений. Важно купировать эту проблему на этапе ее появления. Любую ложную теорию необходимо своевременно изобличать», – подчеркивает Шеслер.

    «Что касается указа о множественном гражданстве Украины для всех, кроме россиян, то его задача также предельно понятна. Правительство Зеленского довело страну до настоящей демографической катастрофы. Люди, покидающие родные города, как правило, пытаются осесть в принявших их европейских странах», – акцентирует она.

    «По законодательству большинства государств ЕС, для получения гражданства достаточно прожить в стране всего лишь пять лет. Это относительно небольшой срок, тем более что СВО идет уже почти два года. Таким образом, с помощью новой инициативы Зеленский пытается хотя бы формально сохранить численность населения Украины», – отмечает эксперт.

    «Напомню, что ранее людей могли лишить гражданства Украины за получение паспорта другой страны. Теперь эта проблема снимается. Стать «украинцами» смогут и осевшие на Западе потомки бандеровцев. Думаю, что и многие европейские политики не откажутся от этой сомнительной «чести», – считает собеседница.

    «То есть не стоит связывать между собой эти два законопроекта. Несмотря на то что на первый взгляд они кажутся противоречащими друг другу, каждый из них преследует свою цель. Один является продолжением западной политики по разжиганию сепаратистских настроений в России, другой пытается хотя бы на бумаге решить демографическую проблему Украины», – резюмирует Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». По его словам, данный документ призван вернуть правду о прошлом «ради украинского будущего». Он также подчеркнул, что Россия якобы на протяжении веков совершала действия, направленные на уничтожение национальной идентичности жителей соседней страны.

    В тексте указа упомянуты территории, входящие в состав шести регионов РФ. Среди перечисленных земель можно найти «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    В документе сказано, что Москва должна, согласно международным обязательствам, обеспечить проживающих на ее территории украинцев правом на получение образования на украинском языке. Кроме того, важно обеспечить его свободное использование, как и соблюдение социальных, культурных и религиозных прав его носителям.

    В связи с этим Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности у украинцев, проживающих в России. Отмечается, что к его созданию должны быть привлечены и иностранные эксперты. Также, по его словам, будет обеспечен процесс сбора и изучения фактов совершенных против указанных граждан преступлений.

    Данный указ в своем Telegram-канале прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, предлагаемая инициатива является «незатейливым пропагандистским ходом». Он отметил, что «украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России». При этом он иронично подчеркнул, что Зеленский таким образом может присоединить и Канаду.

    Кроме того, стало известно, что на Украине могут внести на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому в стране будет введен институт множественного гражданства. Получить паспорт страны смогут в разных странах, за исключением РФ. Поучаствовать в инициативе сумеют и зарубежные граждане, воюющие на стороне ВСУ.

    Напомним, в сентябре на Украине упростили условия пребывания наемников на территории страны и ввели ускоренную процедуру получения ими гражданства.

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    24 января 2024, 06:29 • Новости дня
    В контрабанде 637 кг кокаина обвинили 21-летнюю студентку из Воронежа

    В контрабанде 637 кг кокаина на общую сумму 2,5 млрд рублей обвинили 21-летнюю студентку из Воронежа

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшей студентке медколледжа из Воронежа предъявлено обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей, который она должна была переправить из Москвы с страны ЕС.

    «Обвиняемая вину признала, в содеянном раскаялась и сотрудничает со следствием», – сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина ФСБ зафиксировала в декабре 2023 года и задержала наркодельцов с поличным.

    По данным следствия, партию кокаина злоумышленники должны были вывезти в страны ЕС. Для этого из приграничных регионов в Москву приехали двое граждан России, у которых на руках был арендованный на подставное лицо автомобиль и поддельные документы - паспорт и водительское удостоверение.

    Ранее сообщалось, что в порту Петербурга нашли свыше одной тонны кокаина, ее стоимость оценивают примерно в 11 млрд рублей. Наркотики находились в контейнере из Никарагуа.

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    24 января 2024, 13:08 • Новости дня
    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России

    Политолог Лукьянов: Израиль заявил в ООН о поставках иранского оружия России, чтобы «перевести стрелки»

    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России
    @ UN Bureau/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заседание Совбеза ООН по ближневосточному кризису стало классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне. Вряд ли это приведет к урегулированию обстановки в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее Турция обвинила Израиль в «серьезных военных преступлениях» в секторе Газа.

    «Прошедшее в ООН заседание по Ближнему Востоку, к сожалению, не окажет какого-либо влияния на ситуацию в регионе», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Дебаты он назвал «классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне». «Каждая сторона пыталась подчеркнуть то, что является, на их взгляд, первостепенным и важным», – уточнил собеседник.

    Лукьянов выделил выступления представителей нескольких стран. «Сергей Лавров озвучил позицию Москвы по палестино-израильскому конфликту. Он осудил США за поддержку коллективного наказания палестинцев в Газе, а также выступил за создание палестинского государства. Это отвечает в том числе интересам арабского мира, взаимодействие с которым важно для нашей страны», – отметил он.

    Также политолог указал на выступление представителя Израиля. «Тель-Авиву было важно «перевести стрелки» и показать, что злом являются палестинцы и симпатизирующие им страны», – продолжил Лукьянов, напомнив выпад израильского дипломата Гилада Эрдана. Тот в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине.

    Также собеседник не обошел стороной позицию Китая. «КНР выступает за мир, за решение существующих разногласий путем переговоров. При этом вмешиваться в ситуацию Пекин не хочет и не готов», – рассказал собеседник, назвав позицию страны общегуманитарной.

    «Нельзя не упомянуть и Турцию. Глава МИД Хакан Фидан обвинил Израиль в серьезных военных преступлениях в секторе Газа, а также заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности. «Президент Эрдоган – самый сокрушительный критик Нетаньяху. Любопытно, что при этом торговля двух стран растет», – указал Лукьянов.

    «Мы также видим, что арабские страны – и прежде всего соседи Израиля – проводят чрезвычайно осторожную линию, а некоторые из них, как мне кажется, рассчитывают после урегулирования кризиса вернуться к прежним моделям взаимодействия с Тель-Авивом», – резюмировал он.

    Ранее в ООН состоялось заседание Совета Безопасности по кризису на Ближнем Востоке. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил мнение, что основным препятствием к прекращению огня в секторе Газа является деятельность движения ХАМАС. Он утверждает, что Израиль проводит оборонительную операцию.

    Дипломат также потребовал от ООН бороться с «раковой опухолью» в лице Ирана. По его словам, Тегеран якобы снабжает оружием Россию, а та использует его на Украине. Сергей Лавров в ответ сообщил, что «некоторые делегации» «заученно» обвиняют Россию «скороговоркой». «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – высказался он.

    Глава российского МИД в ходе своего выступления подчеркнул, что насильственное переселение жителей сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах. По мнению Лаврова, США не позволяют Совбезу «дать адекватный ответ» на происходящее в анклаве. Например, ранее «США и их союзники» заблокировали резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. «Это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», – сказал министр.

    Лавров считает, что надо ответить на вопрос с государством для палестинцев и не откладывать его «в очередной раз до лучших времен». Какой будет новая страна и кто ей будет управлять – пусть решает сам палестинский народ, ведь на Западе и «называют это демократией». При этом министр верит, что палестинцы «проявят стратегическую мудрость» и не погрязнут в междоусобицах.

    Дипломат сравнил решение ООН о создании независимой Палестины с Минскими соглашениями по Украине: «Подчеркну принципиальный момент. Мы не имеем права позволить «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства, как были «похоронены» единогласно одобренные Совбезом ООН Минские договоренности 2015 года».

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    24 января 2024, 16:51 • Новости дня
    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО

    Политолог Скачко: Украина никогда не раскаивалась в авиакатастрофах, учиненных ее военными

    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО
    @ DPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На счету украинских военных не один инцидент с крушением самолетов. Вспомним малазийский рейс МН-17 или рейс авиакомпании «Сибирь». Добиться извинений или хотя бы признания вины от любых властей Украины всегда было трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

    «Украина давно превратилась в государство, не способное признать ответственность за собственные ошибки или преступления. Ее системы ПВО не один раз давали осечки. Вспомним ситуацию с падением ракеты ПВО в Польше. Несколько граждан союзного по отношению к офису Зеленского государства погибли. Никаких извинений принесено не было», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    «Еще более ужасающая ситуация – удар по малазийскому самолету МН-17. Около трех сотен пассажиров были принесены в жертву на алтарь тогда еще набиравшего силу майдановского запала. До сих пор в произошедшей трагедии пытаются обвинить Москву. На мой взгляд, поведение украинских политиков находится за гранью добра и зла», – подчеркивает собеседник.

    «Даже времена «крепкой дружбы» государств были омрачены трагедиями. В 2001 году Украина во время учений сбила самолет авиакомпании «Сибирь» и до последнего отрицала собственную вину. Тогда Москве удалось прижать администрацию Кучмы – были обнародованы радиопереговоры с пилотом, в котором подтверждалась ответственность украинской стороны», – отмечает он.

    «Украина крайне неохотно извинилась за это происшествие и даже заплатила определенную сумму семьям погибших. Однако добиться этого удалось с помощью беспрецедентного давления. Теперь мы имеем дело с крушением Ил-76, на котором перевозились пленные ВСУ. Обстоятельства трагедии еще только предстоит установить», – подчеркивает эксперт.

    «Однако ждать извинений и оправданий от офиса Зеленского не стоит. Сейчас местные военные попытаются создать красноречивый инфоповод, способный отвести глаза населения от неудач на полях СВО и во внешней политике. Трагедия с Ил-76 как раз может послужить этой цели», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал. В данный момент на территории инцидента проводятся следственные мероприятия.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    24 января 2024, 18:40 • Новости дня
    МИД пообещал установить всех причастных к теракту с Ил-76 украинских чиновников
    МИД пообещал установить всех причастных к теракту с Ил-76 украинских чиновников
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все соучастники теракта с перевозившим украинских военнопленных самолетом Ил-76 Военно-транспортной авиации (ВКС) России будут установлены и понесут наказание, заявили в российском министерстве иностранных дел.

    «Все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что Россия осуждает теракт, совершенный киевским режимом, и призвали к этому международные структуры, национальные правительства и мировую общественность. «Их молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок», – заявили в министерстве.

    «Налицо очередное злодеяние преступной клики Зеленского, которая сразу после падения самолета в человеконенавистнической манере заявила о «перемоге», утверждая, что это дело рук «доблестных ВСУ». Однако, как только стало известно, что на борту находились украинские военнослужащие, которые следовали к месту обмена, риторика на Банковой изменилась. Там принялись отрицать свою причастность к катастрофе», – указали в МИД России.

    Там заявили, что случившееся «в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве», которая воспринимает людей как «расходный материал» и «убивает их по указке западных хозяев и из поставляемого Западом оружия». В МИД отметили, что атака на Ил-76 была преднамеренной, режим в Киеве вновь показал свою недоговороспособность и представляет угрозу всему миру.

    Ранее в Минобороны заявили, что авиакатастрофа в Белгородской области, где в среду разбился Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, является терактом, совершенным киевским режимом.

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    22 января 2024, 22:30 • Новости дня
    Блиновскую увезли в СИЗО «Печатники»

    Блогера Елену Блиновскую после суда отправили в СИЗО №6 «Печатники» в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Блогер Елена Блиновская, которую обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, направлена по решению суда в московский следственный изолятор №6 «Печатники».

    «После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО №6», –  передает ТАСС сообщение столичной прокуратуры.

    Решение о помещении Блиновской под стражу принял в понедельник Замоскворецкий суд Москвы. Председатель суда Артем Устинов объявил об удовлетворении ходатайства следствия об аресте подсудимой.

    Следствие полагает, что она нарушила ранее установленные ей ограничения в рамках избранного для нее домашнего ареста и общалась со свидетелями по делу во время вечеринки у нее дома.

    Ожидается, что защита обжалует ужесточение меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что Блиновской предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей. В конце декабря Блиновская подала иск против ФНС с просьбой признать недействительными требования налоговой в более чем 1,4 млрд рублей.

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    25 января 2024, 12:30 • Новости дня
    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76

    Политолог Скачко: Украинское государство не способно взять ответственность за трагедию с Ил-76

    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Длительное отсутствие реакции со стороны Украины говорит о причастности ВСУ к крушению Ил-76. В своем стремлении отрицать очевидное Зеленский напоминает Леонида Кучму во время инцидента с самолетом «Сибирь». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту.

    «Цель заявлений Зеленского – убедить общественность в полном отсутствии вины Украины. Собственно, для этого он и упоминает ГУР, которое якобы должно выяснять обстоятельства гибели военнопленных. Уверен, что это ведомство до последнего будет пытаться доказать, что ВСУ били по самолету, в котором перевозились боеприпасы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский демонстрирует типичное поведение, которое свойственно украинскому руководству еще со времен Леонида Кучмы. Напомню, именно при этом президенте силами местных военных был сбит российский самолет «Сибирь». Правительство «братского» государства до последнего отрицало причастность к случившемуся», – считает собеседник.

    «Однако тогда, под давлением неопровержимых доказательств, Украина все-таки признала свою вину. Неспособность согласиться с очевидным, искренне раскаяться в собственных ошибках – все это признаки слабых лидеров, для которых репутация в информационном поле играет куда более важную роль, чем моральная составляющая», – подчеркивает эксперт.

    «Несмотря на то что Зеленский выбрал традиционную для Украины тактику «отрицания очевидного», косвенным подтверждением вины его офиса можно считать и длительное отсутствие какой-либо реакции на произошедшее. Скорее всего, ему пришлось целый день согласовывать приемлемую позицию по катастрофе с западными политиками», – уточняет он.

    «Действия украинского руководства подставили США и ЕС. Фактически Вашингтон и Брюссель снабжают вооружением государство, открыто нарушающее Женевскую декларацию о терроризме. Такой взгляд на события не понравится западной публике, поэтому отнекиваться от причастности к катастрофе с Ил-76 будет не только Украина, но и ее покровители», – резюмирует Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту. По его словам, в настоящее время ГУР занимается выяснением судьбы солдат, находившихся на самолете. Он также поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных. Зеленский подчеркнул, что страна будет настаивать на «международном расследовании».

    «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», – прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, Украина совершила чудовищный акт, который «не поддается пониманию».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО ВСУ. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Списки граждан, подлежащих обмену, были согласованы за три дня до катастрофы, отметила в своем Telegram-канале главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Кроме того, она опубликовала полный перечень солдат ВСУ, находившихся на борту самолета в момент крушения. Издание «Фонтанка» собрала информацию об этих людях.

    В связи с трагедией Россия запросила срочное заседание СБ ООН. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленных. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

    Между тем Франция, занимающая пост председателя СБ ООН, отказалась назначить срочное заседание. Как отметил в своем Telegram-канале зампостпреда РФ при организации, данное поведение объясняется потребностью Парижа дать «своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего».

    При этом на фоне трагедии верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости отправки Украине системы запуска ракет большой дальности.

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    24 января 2024, 04:41 • Новости дня
    Мебельная фабрика загорелась в Челябинской области

    В Челябинской области загорелась мебельная фабрика, площадь пожара достигла 3,6 кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Челябинской области

    По данным МЧС России, площадь возгорания достигла 3,6  тыс. кв. метров, передает ТАСС.

    Агентство отмечает, что горит кровля мебельной фабрики, расположенной в двух километрах от поселка Батуринский.

    На месте работают пожарные расчеты.

    Ранее сообщалось, что в Петербурге сгорел склад Wildberries, площадь возгорания составила 50 тыс. кв. метров.


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    23 января 2024, 08:30 • Новости дня
    Владельцы белорусских госбондов направили Минску уведомление о дефолте

    Ряд владельцев белорусских госбондов направил Минску уведомление о дефолте

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд инвесторов (восемь физических лиц и пять компаний) 18 января направили на имя главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций, следует из документа.

    Речь идет об облигациях Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031, инициативная группа владеет бумагами этих выпусков на общую сумму 178 млн долларов, передает РБК.

    В данный момент инвесторы рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с иском о взыскании с Белоруссии выплат по еврооблигациям.

    Напомним, в 2022 году бонды России и Белоруссии были исключены из 11 индексов S&P DJI.

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    22 января 2024, 19:11 • Новости дня
    Эксперт: История с Apple показала, что российский закон невозможно обмануть

    Юрист Виноградов объяснил оплату штрафа в миллиард рублей компанией Apple

    Эксперт: История с Apple показала, что российский закон невозможно обмануть
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Компания Apple понесла заслуженное наказание за пагубное использование доминирующего положения на рынке. Если западные компании хотят вести деятельность в России, то они должны соблюдать отечественное законодательство. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал юрист Вадим Виноградов. Ранее компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей.

    «Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выполнила именно то, что обязана была сделать – отреагировала на очевидное нарушение российского законодательства. Неважно, кто переступает черту: рядовой индивидуальный предприниматель или транснациональный ИТ-гигант. Имеющиеся в стране нормы ведения бизнеса должны быть одинаковыми для всех», – сказал Вадим Виноградов, декан института права ВШЭ, член РОЦИТ.

    «Между тем сам факт оплаты столь значимой суммы говорит о том, что компании Apple интересен российский рынок, и она планирует продолжать свою деятельность на территории нашей страны. Соответственно, если ты хочешь работать в РФ, то соблюдение местного законодательства должно стать твоей прямой обязанностью», – подчеркивает эксперт.

    «К сожалению, чтобы понять эту простую истину, компании пришлось потерять огромные деньги, хотя этого вполне можно было избежать. Отмечу, что произошедшее ставит аналогичные вопросы и по отношению к другим ИТ-гигантам, которые продолжают уклоняться от исполнения законодательства РФ», – поясняет собеседник.

    «Так, Google задолжала отечественным фирмам уже более 20,3 млрд рублей. Известно, что временный управляющий уже обнаружил признаки преднамеренного банкротства. Судя по всему, компания будет продолжать попытки избежать выплат по обязательствам. Однако в этом случае наказание постигнет и ее, поскольку, как показала история с Apple, российский закон невозможно обмануть», – резюмирует Виноградов.

    Ранее компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей. Об этом на своем официальном сайте сообщила ФАС. Еще в 2022 году служба признала ИТ-гиганта виновным в нарушении российского законодательства. Фирма навязывала отечественным разработчикам приложений для iOS использование собственных платежных инструментов.

    Правила App Store запрещали специалистам информировать клиентов внутри созданных ими программ о возможности перевода средств за пределами магазина американской компании. Apple настаивала на удалениях ссылок, оставленных разработчиками, для перехода на альтернативные интернет-ресурсы.

    Кроме того, IT-гигант сознательно изменял функционал приложений таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. При нарушении перечисленных требований Apple не допускала размещения утилиты в App Store.

    Законность штрафа ФАС в отношении американской компании еще летом признали в Верховном суде России. Ее обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Оплату необходимой суммы компания произвела еще 19 января. Все перечисленные средства поступили в бюджет РФ.

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    24 января 2024, 20:59 • Новости дня
    Лавров: Россию не волнует, поверит ли ей Запад в ситуации с Ил-76

    Лавров: Россию не волнует, поверит ли ей международное сообщество в ситуации с Ил-76

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международное сообщество давно доказало свою дискредитирующую позицию, поэтому Россию не волнует, поверит ли оно ей в ситуации с Ил-76, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Совершенно не переживаю, что международное сообщество может не поверить, как я уже сказал, международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою в общем-то дискредитирующую позицию», – сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Би-би-си, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что после инцидента в Буче против России были введены дополнительные санкции, при этом какие-либо доказательства ее виновности в случившемся до сих пор не предоставлены.

    Ранее Лавров заявил, что Киев подтвердил свою причастность к крушению российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, а после выяснения обстоятельств стал заметать эти публикации под ковер.

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