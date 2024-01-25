Студенты: Всемирный фестиваль молодежи поможет усилить сотрудничество разных стран

Студенты рассказали об ожиданиях от Всемирного фестиваля молодежи

Tекст: Олег Исайченко

«Я ожидаю от Всемирного фестиваля молодежи красок, эмоций и полезных коммуникаций, которые помогут расширить возможности. Это поможет убрать те ненужные рамки, которые ставят некоторые другие страны. Жду больше смыслов и новых идей», – отметил Дмитрий Стулов, студент второго курса Самарского государственного экономического университета.

«Сейчас эмоционально готовлюсь к участию в фестивале, чтобы впитать как можно больше нужной информации. Стараюсь больше рассказывать о предстоящем мероприятии другим студентам. Я уже подал заявку на то, чтобы стать амбассадором фестиваля», – добавил собеседник.

По его словам, благодаря фестивалю будут расширены контакты для сотрудничества среди международных молодежных организаций. «У нас будет возможность усилить сотрудничество с другими странами, наладить предпринимательские контакты, вместе организовать стартапы. Мы должны сообща начинать созидательную деятельность», – считает Стулов.

Всемирный фестиваль молодежи «показывает целеустремленность по общим проектам и формированию сообществ совершенно иного уровня – без границ и расовых предрассудков», добавил студент. «Молодежь должна понимать, что она может создавать команды и сообщества вне зависимости от того, в каких странах она живет», – уверен спикер.

Он уверен, что молодежный форум «станет первым шагом к формированию новых мировых ценностей, мировых содружеств, которые должны взаимодействовать на уровне простых граждан, студентов, а не только министров и дипломатов». «Это в первую очередь формирование нового мирового порядка, но не только с участием политиков, но и обычных граждан», – пояснил Стулов.

«Хочется взять от фестиваля максимум, побывать на всех интересных мне дискуссиях, образовательных программах. Будет много площадок, где ребята покажут свои умения. Итоги фестиваля в стократ превзойдут ожидания, потому что масштаб поражает – более 20 тыс. участников, половина из которых – иностранные граждане», – рассказала Ольга Рябущенко, студентка второго курса Донского государственного технического университета (ДГТУ), сотрудник комитета молодежной политики Ростовской области.

По ее словам, она уже находится в контакте с некоторыми участниками предстоящего фестиваля, в том числе из-за рубежа. «Сейчас я готовлю им подарки, которые привезу из Ростовской области. Это будут самодельные открытки, а также сувениры, которые символизируют наш край. Я хочу, чтобы у ребят на долгие годы остались теплые воспоминания и яркие эмоции», – поделилась собеседница.

Она отметила, что не только для нее, но и для многих других студентов этот фестиваль – уникальная возможность побывать на событии мирового уровня. «Не каждый день удается увидеться с ребятами из других стран. Каждый из нас поедет на фестиваль с определенными идеями, проектами, которые хочет реализовать с новой командой. У каждого участника есть уникальный набор качеств, которые пригодятся в том или ином проекте. А участие студентов из-за рубежа создает понимание того, что в наших руках есть возможность строить будущее не только своей страны, но и всего мира», – уверена спикер.

Кроме того, студентка ДГТУ рассчитывает узнать о том, как организована молодежная политика в других странах и какая мотивация у студентов-иностранцев. «Я уверена, что иностранным студентам будет интересно узнать о наших возможностях. И хотелось бы, чтобы они приезжали в Россию чаще, становились участниками других форумов», – подчеркнула Рябущенко.

«Наверное, как и все студенты, я понимаю, что Всемирный фестиваль молодежи призван объединить молодое поколение. И я считаю, это очень большая ответственность, которую нам разрешила на себя взять Россия», – добавляет Жан-Пьер Ондай Отсума, член генеральной ассамблеи Консультативного Совета по делам молодежи Республики Конго по России и юрисдикции, президент ассоциации африканских студентов РУДН.

«У каждого из нас появилась возможность представить свою страну. И я, как представитель народов Африки, также постараюсь сделать все возможное со своей стороны, чтобы мы выглядели достойно. Это шанс выразить все то, что нас волнует, о чем мы думаем и к чему стремимся», – рассказывает он.

«В целом студенты ждут от мероприятия многого, в том числе различных предложений для развития молодежи. Также это отличная возможность завести новые знакомства и контакты с представителями разных стран. И не зря говорят, что молодежь – это будущее каждого государства», – заключил собеседник.

В феврале-марте 2024 года в России пройдет Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), указ об этом подписал президент Владимир Путин. Форум станет символом открытости России миру и позволит участникам из разных стран почувствовать себя на одной волне.

В фестивале примут участие 20 тыс. специалистов в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тыс. иностранных участников.

Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. В организации и проведении ВФМ будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России, в том числе 228 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.