Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.2 комментария
На Сахалине начали использовать снегоболотоходы для доставки пациентов в больницы
В Сахалинской области из-за сильной метели пришлось применить тяжелую технику для доставки роженицы в перинатальный центр, сообщили в местном министерстве здравоохранения.
Роженицу доставили в центр на снегоболотоходе, для расчистки используется спецтранспорт, указали в ведомстве, передает RT.
Остров накрыла сильная метель, из сугробов там вытащили 75 автомобилей, сообщили в региональном МЧС. На дорогах наблюдается почти нулевая видимость, спасатели используют высокопроходимую технику, чтобы помочь людям добраться до других районов.
Также ограничено движение для всех видов транспорта на восьми участках дорог. Закрыта и паромная переправа Холмск – Ванино.
Кроме того, сильная метель наблюдается и в Японии, местные СМИ предупредили о 80 сантиметрах снега, которые могут выпасть за сутки.