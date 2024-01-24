Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
Песков заявил о возможности участников СВО войти в федеральный кадровый резерв на госслужбе
Участники спецоперации на Украине, готовые посвятить себя государственной службе, войдут в федеральный кадровый резерв, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, те, кто сочтет своим призванием госслужбу, работу в государственных компаниях, региональных властях, а также желающие пройти программы совершенствования своих знаний, войдут в эти списки, передает ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о создании в России федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе.