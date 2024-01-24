Экс-кандидата в орловские губернаторы Алехина задержали за превышение полномочий

Tекст: Алексей Дегтярев

Алехину вменяют превышение должностных полномочий, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В апреле 2023 года к нему пришел его знакомый и попросил помочь с решением вопроса о непривлечении его к административной ответственности по статье КоАП «Нарушение правил охоты».

Подозреваемый дал заведомо незаконное указание государственному охотинспектору не составлять протокол на его знакомого. Алехина задержали.

Согласно данным на сайте правительства Орловской области, Алехин занимает должность начальника управления экологического надзора и природопользования регионального департамента надзорной и контрольной деятельности.

Он также был конкурентом Андрея Клычкова на выборах губернатора региона в 2018 году от партии «Родина».