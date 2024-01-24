Москва выразила удивление заявлениями МИД Швейцарии по Украине

Захарова: Россия удивлена заявлениям МИД Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине

Tекст: Ольга Никитина

Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала итоги встречи представителей МИД Швейцарии с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН, отметив, что в ситуации с западными коллегами зачастую возникают разные оценки прошедших переговоров.

«Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине», – передает ТАСС слова дипломата.

Она подчеркнула, что заявления о мирных переговорах от стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму, занимаются его финансированием и обучением боевиков ВСУ, – это политические манипуляции.

Ранее Швейцария захотела провести в 2024 году мирную конференцию по Украине.