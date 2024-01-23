Бельгия решила предоставить Украине доходы от замороженных активов России

Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине

SZ: Франция резко отреагировала на упреки Германии в недостаточной поддержке Украины

Tекст: Ольга Никитина

В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе», передает РИА «Новости» слова автора статьи.

Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.

Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на подобные упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».

Решение Франции объявить о новых планах по поставкам оружия Киеву, включая 78 САУ Caesar, как считает автор публикации, вызваны «проблемами с репутацией», которые почувствовал Париж. При этом потом «началось типичное французское лавирование», констатирует издание: Париж пообещал профинансировать закупку лишь 12 гаубиц общей стоимостью в 50 млн евро, еще 60 самоходок должны будут оплатить «союзники Украины». Какие именно страны должны будут сделать это, не уточняется.

Французские СМИ ранее также признавали, что Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине.

В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.