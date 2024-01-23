В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил

Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России

Экс-глава Google Шмидт: ВС России беспилотниками уничтожают все виды вооружения ВСУ

Tекст: Ольга Никитина

Шмидт в своей статье для Foreign Affairs написал, что ВСУ отстают от российских разработок в этой области.

В то же время, как отметил автор публикации, угрозу для украинцев в виде систем радиоэлектронной борьбы, с помощью которой российские военные глушат беспилотники ВСУ, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, за счет чего ОПК России удалось добиться больших успехов в области выпуска БПЛА.