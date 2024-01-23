Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.21 комментарий
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил
Минобороны Белоруссии сообщило о начале масштабной тренировки Вооруженных сил страны
Iтабная тренировка Вооруженных сил стартовала в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минобороны страны.
«С 23 по 26 января на стационарных пунктах управления ВC сил под руководством начальника Генштаба – первого замминистра обороны Беларуссии проводится совместная штабная тренировка Вооруженных сил», – приводит ТАСС сообщение белорусского военного ведомства.
В ходе тренировки должны бsnm отработаны вопросы планирования применения войск в соответствии с учебной обстановкой, разработанной «с учетом прогноза развития ситуации на европейском континенте b опыта применения силы в современных условиях».
Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о переходе конфликта между Западом и Востоком в горячую фазу.