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    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    45 комментариев
    19 января 2024, 13:06

    В Белоруссии заявили о переходе конфликта между Западом и Востоком в горячую фазу

    В Минобороны Белоруссии заявили о переходе конфликта между Западом и Востоком в горячую фазу

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе радикально изменились – противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

    По его словам, происходящее противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу, военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европе радикально изменились, передает ТАСС.

    Президент США Джо Байден тем временем заявил, что ситуация в секторе Газа, где Израиль бомбит объекты движения ХАМАС, что привело к гибели 24 тыс. человек, далека от урегулирования.

    18 января 2024, 14:53
    Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста
    Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израилю не следует создавать впечатления, что из-за ужасов Холокоста и страданий, перенесенных в годы Второй мировой войны, им теперь дозволено все, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня», – приводит его слова ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что нападение на мирных граждан, участников фестиваля в Израиле, было неприемлемым и гнусным. Он напомнил, что Россия сразу же осудила произошедшее.

    В заявлениях ряда израильских чиновников, включая командующих армией, министра обороны и ряда других министров, звучали утверждения, что палестинцы якобы «не люди, а животные», отметил Лавров. Он сравнил это с заявлениями бывшего украинского руководства, в частности, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, который говорил, что в Донбассе «живут нелюди». Также он напомнил о словах Зеленского о том, что жители Донбасса – «не люди, а существа». «Всякие там ярмаки, кулебы, подоляки говорили, что русню нужно физически истреблять. Это жуткая аналогия», – подчеркнул Лавров.

    Лавров также отметил, что, как понимают на Западе, без процесса создания палестинского государства ситуацию на Ближнем Востоке будет очень сложно урегулировать.

    Между тем президент еврейского государств Ицхак Герцог, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, заявил, что Израиль небезразличен к страданиям палестинцев, проживающих в секторе Газа, однако силовому сценарию устранения радикального палестинского движения ХАМАС альтернативы нет.

    Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявлял, что возросла вероятность начала войны на севере Израиля в ближайшее время.

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    18 января 2024, 21:57
    Нетаньяху ознакомил США с будущим Палестины после операции в Газе
    Нетаньяху ознакомил США с будущим Палестины после операции в Газе
    @ Yin Dongxun/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа, пишет Associated Press.

    По данным Associated Press, в ходе общенациональной пресс-конференции Нетаньяху отверг идею палестинской государственности и заявил, что объяснил эту позицию США, передает «Интерфакс».

    Агентство приводит слова израильского премьера о том, что властям еврейского государства «нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан», что «противоречит идее суверенитета». При этом Нетаньяху выразил мнение, что такая позиция Израиля не станет препятствием для продолжения улучшения отношений с арабскими государствами, пишет The Times of Israel.

    Он также заявил, что если Израиль прекратит войну с ХАМАС до достижения поставленных целей, это поставит под угрозу безопасность страны на поколения вперед, передает РИА «Новости».

    Ранее Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит войну «до полной победы».

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    18 января 2024, 21:20
    В Ираке атакована база США

    Al Arabiya: База США в Иракском Курдистане подверглась атаке БПЛА

    В Ираке атакована база США
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника, сообщает телеканал Al Arabiya.

    В сообщении телеканала говорится, что недалеко от аэропорта Эрбиля был слышен взрыв, в консульстве США сработали сирены, передает РИА «Новости». О повреждениях и жертвах не сообщается.

    Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Целями Тегерана стали места, где якобы подготавливались теракты против Исламской республики.

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    18 января 2024, 14:02
    На Западе предсказали решающий прорыв российских сил на Украине

    Историк Фергюсон: Российские силы совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский историк Нил Фергюсон спрогнозировал «решающий прорыв» российских сил в ходе спецоперации в 2024 году.

    Фергюсон в интервью Die Welt напомнил об уроках истории: «В первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй – выигрывают». Он отметил, что многие на Западе не хотят верить в возможность такого сценария, передает РИА «Новости».

    При этом поддержка киевского режима с американской стороны ослабевает, отметил эксперт. По его словам, для американцев привычной стала схема, когда они обещают поддержку «столько, сколько потребуется», а пару лет спустя ее прекращают. Эксперт сравнил это с тем, как зрителю наскучила телевизионная передача и он переключает на другой канал.

    США, как в свое время Римская империя, переживают период упадка, считает Фергюсон. И процесс, уверен он, ускорится с приходом к власти Дональда Трампа.

    Ранее американские СМИ писали, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США.

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    18 января 2024, 14:20
    Востоковед: Пакистан и Иран балансируют на грани военного конфликта

    Востоковед Багдасаров: Конфликт Пакистана и Ирана может усугубить ситуацию на Ближнем Востоке

    Востоковед: Пакистан и Иран балансируют на грани военного конфликта
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни Пакистан, ни Иран не заинтересованы в начале полномасштабного военного конфликта. Однако между двумя странами развивается крайне напряженная ситуация. Действия оппонентов могут привести к неожиданному всплеску эскалации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Семен Багдасаров. Ранее пакистанская авиация атаковала объекты на территории Ирана.

    «Ситуация, развивающаяся между Ираном и Пакистаном, выглядит крайне опасной. Исламабад пошел на удары по приграничной провинции Систан и Белуджистан исключительно из необходимости соразмерного ответа на действия Тегерана. Таким образом, оба государства действуют в некотором роде из соображений мести», – сказала Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

    «События развиваются причудливым образом: Иран ударил по объекту террористических формирований белуджей. Расположен он был на территории Пакистана. Отмечу, что Исламабад к данным группировкам также относится негативно. Скорее всего, Тегеран не стал обговаривать обстрел с правительством республики из-за опасения, что боевики покинут обозначенную местность», – отмечает он.

    «Интересно, что целью авиаударов Пакистана также является борьба с терроризмом. При этом точной информации о том, против какой организации действовал Исламабад, до сих пор нет. Думаю, это стало лишь предлогом для применения ракет по территории Ирана», – подчеркивает собеседник.

    «Ситуация поставила Тегеран в неловкое положение. Сейчас правительство страны также должно ответить на обстрелы со стороны Пакистана. Теоретически это может привести к началу тяжелейшей эскалации. Не исключаю, что два государства находятся на грани вооруженного конфликта», – акцентирует эксперт.

    «Так просто ни Тегеран, ни Исламабад происходящие события не отпустят, хотя никто из них не заинтересован в прямом столкновении друг с другом. Однако региональная обстановка настолько осложнилась, что противоречия могут разгореться в любую минуту. В случае войны Пакистана и Ирана предсказать их сторонников практически невозможно: клубок связей с внешним миром уж очень запутан», – резюмирует Багдасаров.

    Ранее пакистанская авиация атаковала объекты на территории Ирана. Исламабад сообщил, что провел контртеррористическую операцию Marg Bar Sarmachar, в рамках которой в провинциях Систан и Белуджистан были нанесены высокоточные удары по «укрытиям террористов».

    Звук взрывов прозвучал в нескольких районах области Сераван, расположенной на юго-востоке Ирана. О произошедшем сообщил заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати. По его заверениям, в результате ракетных ударов погибли семь человек, которые не являлись гражданами исламской республики. Он уточнил, что это были три женщины и четыре ребенка. Позднее стало известно, что число жертв авиаударов Пакистана возросло до девяти человек.

    В связи с обострением ситуации между двумя государствами премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на экономический форум в Давосе. Об этом сообщает издание The News International. В Исламабаде он планирует провести экстренное совещание для обсуждения происходящих на границе событий, пишет Daily Pakistan.

    Ранее Иран нанес ракетные удары по территории Пакистана. Об этом сообщает издание Tasnim. При атаке также были задействованы и беспилотники. Целями Тегерана стали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм», расположенные в приграничной провинции Белуджистан.

    По данным издания, представители этой организации были причастны к штурму полицейского участка в иранском городе Раске, произошедшему в декабре прошлого года. В ходе перестрелки было убито 11 сотрудников силовых структур исламской республики.

    Кроме того, в ночь на 10 января сторонники «Джейш аль-Золм» напали на КПП в районе населенного пункта Джангал, расположенного на юго-востоке Ирана. В результате трагедии погиб один полицейский. Данная группировка несет ответственность и за другие теракты в приграничных территориях двух стран.

    Напомним, МИД Пакистана заявлял, что страна оставляет за собой право отреагировать на удар иранских ВС по своей территории. В ведомстве также осудили атаку со стороны Тегерана и добавили, что инцидент нанес серьезный ущерб двусторонним связям между странами.

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    19 января 2024, 02:12
    Хуситы обстреляли американское судно в Аденском заливе

    Хуситы обстреляли американское судно Chem Ranger в Аденском заливе противокорабельными ракетами

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменские хуситы нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, заявил военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    «Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Chem Ranger было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами», – приводи слова Сариа ТАСС.

    По его словам, атака совершена в ответ на удары США и Великобритании по объектам «Ансар Аллах» на территории Йемена, хуситы зафиксировали прямое попадание по судну.

    Ранее об атаке на судно у берегов Йемена сообщило ВМС Британии. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), нападение на судно произошло в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.

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    18 января 2024, 22:48
    У берегов Йемена обстреляли судно

    ВМС Британии сообщили о новой атаке на судно у берегов Йемена

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), нападение на судно произошло в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 85 морских милях к юго-востоку от Эш-Шихра в Йемене», – приводит ТАСС заявление Центра.

    Отмечается, что речь идет об атаке на судно. Других деталей не приводится.

    Ранее сообщалось, что США нанесли новые удары по объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситы). Бомбардировкам подверглись несколько объектов, откуда готовились новые обстрелы.

    Перед этим хуситы нанесли удар по американскому судну у берегов Йемена.

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    18 января 2024, 21:37
    Белый дом: СВО не мешает диалогу с Россией по стратегической стабильности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старший директор по контролю над вооружениями в совете по нацбезопасности США Пранай Вадди заявил, что Вашингтон не считает конфликт на Украине помехой для взаимодействия с Москвой в вопросе стратегической стабильности.

    Отвечая на вопрос о перспективах диалога между США и Россией по стратстабильности и контролю над вооружениями в период спецоперации на Украине, Вадди отметил, что взаимодействие этих стран по ядерному риску и ядерному контролю «является ценным», передает РИА «Новости».

    Он также указал, что ряд союзников США придерживаются альтернативной точки зрения. «Но дело в том, что мы с Россией ни о чем не договаривались и не договариваемся», – добавил Вадди.

    В октябре Москва получила от США предложения по стратегической стабильности.

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    18 января 2024, 23:45
    Байден прокомментировал конфликт Ирана и Пакистана

    Президент США Джо Байден заявил, что в Белом доме изучают развитие напряженности между Ираном и Пакистаном

    Байден прокомментировал конфликт Ирана и Пакистана
    @ Ting Shen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден прокомментировал обмен ударами между Ираном и Пакистаном и заявил, что Белый дом «прорабатывает этот вопрос».

    «Как вы можете видеть, Иран не слишком любят в регионе. Как это будет развиваться дальше? Мы прорабатываем это. Я не знаю, как это пойдет дальше», – приводит ТАСС слова Байдена, сказанные в ходе беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

    При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Госдеп «обеспокоен эскалацией напряженности в регионе» и призвал все стороны конфликта к сдержанности, однако воздержался от комментария, какую из сторон поддерживает американское правительство, заметив, что Иран давно «финансирует терроризм, нестабильность, сеет раздор на Ближнем Востоке».

    При этом Пакистан входит в число основных союзников США вне НАТО, напомнил Миллер.

    Ранее Генсек ООН призвал Иран и Пакистан к сдержанности, заявив, что крайне обеспокоен недавним обменом ударами между двух стран, повлекшими жертвы с обеих сторон.

    В результате ракетных ударов Пакистана погибли семь человек, которые не являлись гражданами Ирана, среди них три женщины и четыре ребенка. Позднее число жертв авиаударов Пакистана возросло до девяти человек.

    Во вторник Корпус стражей Исламской революции нанес удар по базе террористической группировки «Джейш аль-Зольм», которая расположена в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. После этого Пакистан отозвал своего посла из Тегерана и заявил, что иранский посол не сможет продолжать дипмиссию в Исламабаде.

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    18 января 2024, 14:18
    Лавров дал совет Западу по «защите демократии» на Украине

    Глава МИД Лавров: Западным политикам нужно читать законы Украины прежде, чем говорить о демократии

    Tекст: Вера Басилая

    Западным политикам следует почитать принятые на Украине поощряющие нацистов законы против всего русского, прежде чем говорить о том, что Киев «защищает демократию», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров усомнился в наличии совести у канцлера Германии Олафа Шольца, министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона из-за их заявлений о защите Украиной «европейских, демократических ценностей», передает ТАСС.

    Он призвал политиков почитать украинские законы по запрету русского языка, образования, всего русского и по поощрению идеологии и практики нацизма, когда там батальоны со свастикой и нашивками дивизий СС маршируют. Министр считает, что надо бороться с такими «европейскими ценностями» и по линии официальной дипломатии, и по линии народной, парламентской дипломатии, и по линии журналистского сообщества.

    Ранее Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский врал мировому сообществу с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе о ситуации на Украине после 2014 года.

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    18 января 2024, 23:07
    Мексика и Чили призвали МУС расследовать преступления в Палестине

    Мексика и Чили обратились в Международный уголовный суд с призывом расследовать преступления в Палестине

    Tекст: Денис Тельманов

    Мексика и Чили передали в Международный уголовный суд сведения о ситуации в стране с целью добиться начала расследования совершаемых в Палестине преступлений.

    «Сегодня Мексика и Чили передали прокурору Международного уголовного суда сведения о ситуации в Государстве Палестина для проведения проверки в отношении вероятно совершающихся там преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда», – приводит ТАСС заявление мексиканского МИДа.

    Отмечается, что действия Мексики и Чили вызваны «растущей обеспокоенностью недавней эскалацией насилия, особенно в отношении гражданских объектов».

    Также указывается, что многочисленные доклады ООН содержат сведения об инцидентах, которые могут представлять собой преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС в соответствии с Римским статутом. При этом судебная система в Палестине, по оценкам мексиканских дипломатов, потерпела «фактический крах» и утратила возможность для самостоятельного расследования преступлений на ее территории.

    Ранее сообщалось, что Иран поддержал иск ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

    Международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.



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    19 января 2024, 02:17
    США собрались возобновить активную дипломатию с Ираном по ядерной программе

    Tекст: Денис Тельманов

    США надеются возобновить активную дипломатию по ядерной программе Ирана в ближайшие месяцы или годы, заявил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

    «Мы надеемся, что по мере завершения кризиса в ближайшие месяцы или годы мы сможем вести более продуктивное и всестороннее взаимодействие по ядерной программе Ирана», – приводит ТАСС слова представителя Белого дома.

    Вадди подчеркнул, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы предотвратить «дальнейшие провокации» и «не допустить появления у Ирана ядерного оружия».

    Представитель Белого дома отметил, что в условиях обострения палестино-израильского конфликта Вашингтону очень трудно сосредоточиться на «активности Ирана, связанной с его ядерной программой».

    «Нам сейчас крайне сложно поддерживать уровень дипломатического взаимодействия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД — прим. ТАСС) по иранской ядерной программе, который наблюдался на раннем этапе работы этой администрации», – признал Вадди.

    Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе заявил, что Иран никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине, а заявления Киева о том, что против них используются иранские дроны, бездоказательны.

    Представитель России в СБ ООН Василий Небензя в декабре 2023 года заявлял, что между Россией и Ираном не было сделок, нарушающих резолюцию СБ ООН о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе.

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    19 января 2024, 04:20
    ВОЗ заявила о вспышке гепатита А в секторе Газа

    ВОЗ: Вирусом гепатита A могут быть заражены несколько тысяч человек в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории сектора Газа подтверждено 24 случая заражения гепатитом А, еще несколько тысяч человек могут быть инфицированы этим вирусом, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Сообщений о смертельном исходе этого заболевания нет, однако еще несколько тысяч человек болеют желтухой, предположительно, также из-за гепатита А», – приводит ТАСС слова Гебрейесуса в его микроблоге.

    Глава ВОЗ отметил, что гепатит А обычно протекает в легкой форме, но может стать причиной тяжелого заболевания.

    По словам Гебрейесуса, причиной распространения болезни в секторе Газа стали «нечеловеческие условия жизни – практически полное отсутствие чистой воды, чистых туалетов и возможности поддерживать чистоту вокруг».

    «Это позволяет гепатиту А распространяться дальше и делает среду в регионе опасной. Между тем возможности диагностировать заболевания вовремя остаются крайне ограниченными из-за отсутствия функционирующих лабораторий», – подчеркнул глава ВОЗ.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о невозможности доставлять помощь в Газу из-за израильских бомбардировок. По его словам, миротворцам ООН нужна безопасность для персонала, а также восстановление логистики и деловой активности в регионе.

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    19 января 2024, 00:30
    Байден заявил, что кризис в секторе Газа далек от завершения

    Президент США Джо Байден заявил, что до преодоления кризиса в секторе Газа еще далеко

    Tекст: Денис Тельманов

    Ситуация в секторе Газа, где Израиль бомбит объекты движения ХАМАС, что привело к гибели 24 тыс. человек, далека от урегулирования, заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов.

    «До урегулирования ситуации в Газе нам еще далеко», – сказал Байден в Белом доме перед поездкой в штат Северная Каролина, передает ТАСС.

    Отмечается, что уточнять детали американский президент не стал.

    Ранее отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа сообщило, что число жертв израильских обстрелов в анклеве выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,6 тыс. человек получили ранения.

    В палестинских профильных ведомствах и ВОЗ заявили, что с обострением конфликта на Ближнем Востоке при ударах израильской армии погибло больше палестинцев, чем за последние 15 лет.

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    19 января 2024, 01:50
    Израиль обстрелял лагерь беженцев на севере сектора Газа

    Израиль нанес удары по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская армия в четверг вечером нанесла артиллерийские удары по лагерю беженцев Джабалия, расположенном на севере сектора Газа.

    Об израильских ударах сообщил катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    Отмечается, что информации о пострадавших и нанесенном обстрелами ущербе пока нет.

    В ответ бойцы группировки «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима») заявили, что совершили ракетные обстрелы еврейских поселений, находящихся вблизи от границы с сектором Газа.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что до преодоления кризиса в секторе Газа еще далеко

    По данным министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа, число жертв израильских обстрелов в анклеве выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,6 тыс. человек получили ранения.

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    Россия на днях заложит еще один новый российский атомный ледокол. Это уже третий из шести запланированных. Без них невозможно развитие Северного морского пути. Конкурент Суэцкого канала быстро растет – и впервые за счет транзитных грузов. Но на этот год план еще более амбициозный. Получится ли СМП нарастить грузооборот более чем в два раза? Подробности

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    Зачем в Словакии вспомнили про «русского медведя на тарелке»

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил перед руководством Евросоюза вопрос о непобедимости «русского медведя», которого там хотели обескровить руками Украины. Зачем ему это нужно именно теперь? И чья возьмет? Подробности

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    Украине предстоит повторить урок Переяславской рады

    На этой неделе отмечается 370-я годовщина Переяславской рады. По ее итогам часть малороссийских земель, подконтрольных Войску Запорожскому, отошла России. Как считают историки и политологи, сегодня Москва отчасти повторяет сценарий Переяславской рады на Украине, однако для полной реализации этого замысла необходимы усилия не только России, но и самих украинцев. Подробности

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    Иран оказался в кольце войны

    Всего за несколько дней Иран нанес удары сразу по трем государствам. Речь идет о Сирии, Ираке и Пакистане. В обратную сторону тоже полетели снаряды, но лишь со стороны Пакистана. В чем заключаются причины данной эскалации, какие мотивы преследует военно-политическое руководство Ирана и как подобное развитие событий может отразиться на интересах России в регионе? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Гарантии Макрона для Украины

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

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