Врач рассказал о лечении аллергии на мороз

Терапевт Воробьев перечислил признаки холодовой крапивницы и назвал методы ее лечения

Tекст: Татьяна Косолапова

«Существует два заболевания, которые проявляются у людей на коже в холодное время года. Первое – это обычное охлаждение кожи, когда все покрывается цыпками, пупырышками. Причем это может быть как на неприкрытых участках кожи, так и на закрытых, но недостаточно согретых. Как правило, все симптомы проходят в течение получаса в теплом месте», – говорит Воробьев.



Он подчеркивает, что таким образом организм сигнализирует о том, что ему необходимо согреться. Если игнорировать кожные проявления и продолжать находиться на морозе, то есть риск получить мелкое обморожение или атрофию кожи, при которой ухудшается эластичность, объем и качество кожного покрова.

При появлении таких симптомов врач рекомендует немедленно найти теплое место и хорошенько отогреться. Для более быстрого восстановления можно помазать пораженные участки жирным кремом.

«Второе заболевание – холодовая крапивница или холодовая аллергия. Это специфическое заболевание, относящееся к аллергическим диатезам. Оно бывает в виде кожных проявлений крапивницы, бывает в виде сильных болей конечностей. Чаще всего его связывают с наличием криоглобулинов – белков, которые как бы оседают при пониженной температуре», – рассказывает врач.

При наличии такого заболевания человеку необходимо тщательно подбирать одежду, не оставлять открытых участков на теле во время холодов и стараться избегать разного рода переохлаждений. Это, по словам специалиста, единственный способ минимизировать последствия мороза на коже, которые сами по себе проходят в течение нескольких часов в теплом месте.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что из-за нарушения функций иммунной системы у людей все чаще возникает аллергия, в том числе холодовая.