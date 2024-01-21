В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?9 комментариев
В Севастополе назвали удар ВСУ по Донецку циничным убийством
Губернатор Севастополя Развожаев назвал удар ВСУ по Донецку циничным убийством
Обстрел Донецка украинскими военным является циничным и подлым убийством, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Как указал Развожаев в своем Telegram-канале, украинская армия, которая не смогла добиться побед на фронте, цинично и подло продолжает убивать и ранить мирных жителей, передает РИА «Новости».
Он от имени севастопольцев принес соболезнования семьям погибших и главе ДНР, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Ранее в МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны украинских военных погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.