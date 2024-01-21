В Севастополе назвали удар ВСУ по Донецку циничным убийством

Губернатор Севастополя Развожаев назвал удар ВСУ по Донецку циничным убийством

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Развожаев в своем Telegram-канале, украинская армия, которая не смогла добиться побед на фронте, цинично и подло продолжает убивать и ранить мирных жителей, передает РИА «Новости».

Он от имени севастопольцев принес соболезнования семьям погибших и главе ДНР, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее в МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.

В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны украинских военных погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.