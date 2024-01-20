Жительница Херсонской области погибла из-за обстрела ВСУ

И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.43 комментария
И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.43 комментария
«Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».12 комментариев
Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.5 комментариев
Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин: Хуситам необходимо прекратить нападения в Красном море
Как указала Мао Нин, Китай призывает прекратить угрозы против гражданских судов для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу глобальных цепочек производства, поставок и международный торговый порядок, передает Lenta.Ru со ссылкой на Tagesschau.
По ее словам, главным приоритетом является прекращение конфликта в Газе, поскольку из-за него боевые действия распространяются на весь регион Ближнего Востока.
Накануне датская логистическая корпорация AP Moller-Maersk предупредила клиентов о возможных нарушениях в глобальной сети перевозок из-за обострения ситуации в Красном море.
Ранее движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на еще один корабль США в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций авиацией США и Великобритании.
Как указал Калиняк Standard, прошлое правительство сделало так, что Словакия осталась без собственной ракетной защиты, без боевой авиации. Кроме того, по его словам, у Словакии нет обещанных 700 млн евро за истребители МиГ-29, которые правительство тоже передало Украине, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Евросоюз подтвердил, что Словакия в этом году ничего за переданные Украине истребители не получит. Калиняк выразил сомнения в том, что страна получит что-то вообще в будущем. «Если да, то, конечно, это не будет в обещанном объеме, как о том говорил Надь (бывший министр обороны Ярослав Надь – прим. ВЗГЛЯД), когда рассказывал о 700 млн за МиГи, которые мы, дескать, в рамках компенсации получим от Европейского союза и США», – уточнил он.
Ранее Словакия передала в дар Украине вооружения, в том числе эскадрилью выведенных из состава ВВС республики истребителей МиГ-29 и комплекс ПВО С-300, на общую сумму 671 млн евро. В апреле Минобороны Словакии объявило о передаче Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29.
Утвержден двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики
План включает в себя более 40 различных мероприятий, сгруппированных по шести разделам, передает РИА «Новости». Разделы посвящены в том числе порядку въезда иностранцев в Россию, содействию их адаптации, перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.
Согласно плану, в России предлагается создать для прибывших в страну иностранцев памятку о правилах и нормах поведения в российском обществе. Кроме того, иностранные граждане должны будут сдавать биометрию, в том числе за пределами России, посредством мобильного приложения.
Также в рамках реализации миграционной политики в России создадут цифровые профили иностранцев. Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки должны выполнить эту работу до 10 декабря 2024 года.
Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.
Подписание соглашения состоялось в Афинах в пятницу, сообщили в молдавском Минэнерго, передает «Интерфакс».
«После присоединения Молдавии и Украины «вертикальный коридор» будет идти по маршруту Трансбалканского трубопровода, с Украины в Грецию в реверсном направлении», – отметило минэнерго Молдавии.
Проект «Вертикальный коридор» является системой газопроводов, объединяющей национальные сети стран и другую газовую инфраструктуру «для обеспечения транзита газа и повышения энергетической безопасности», пояснили в ведомстве.
Ожидается, что в Греции Парликов обсудит и другие вопросы сотрудничества в сфере поставок газа, в том числе вопросы закупок газа с танкеров, поставляющих сжиженный газ из США.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика продолжает получать российский газ через коррупционные схемы у европейских посредников.
Экс-министр обороны Украины Загороднюк предостерег ВСУ от «ошибки исторического масштаба»
Загороднюк в интервью Financial Times отметил, что «ошибкой исторического масштаба» было бы сосредоточение внимания на «сдерживании» без наступательного компонента. По сути, считает он, украинская сторона передала инициативу российским силам, пишет РБК.
При этом несколько высокопоставленных военных источников FT на Украине считают, что переход в «активную оборону» связан с возможным наступлением с российской стороны.
Напомним, британские СМИ писали, что после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.
В Telegram-канале надзорного ведомства сообщается, что злоумышленник, развязавший конфликт и ранивший пассажиров, скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.
Действия фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ему грозит до семи лет лишения свободы.
В октябре в метро Москвы произошел похожий инцидент, когда один пассажир атаковал другого ножом.
Суд арестовал главу узбекского землячества «Ватандош» Баратова по делу о разжигании розни
Баратов арестован по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, начатому в отношении него из-за публикации в соцсетях, содержащей оскорбительные высказывания в адрес участников специальной военной операции.
«По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в суде, передает ТАСС.
Напомним, накануне против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбудили уголовное дело из-за оскорблений в адрес участников СВО. После случившегося Баратова призвали лишить гражданства России.
Суд отправил под домашний арест оскорблявшего славянок таджикского блогера Джумабоя
Симоновский суд Москвы избрал в отношении блогера меру пресечения в виде домашнего ареста, передает ТАСС.
Джумабой был задержан 7 января, в отношении него заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за видеороликов, в которых он высмеивал девушек славянской внешности.
Ранее Симоновский суд отказал следствию в аресте Джумабоя, решение суда было обжаловано прокуратурой. В итоге Мосгорсуд отменил отказ в аресте блогера.
«Два года навязывали мысли о том, что Саакашвили пытают. Сегодня же выводы комитета СЕ фактически говорят о том, что президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду, а также некоторые европарламентарии лгали, обвиняя власти Грузии в пытках Саакашвили», – сказал он в интервью Общественному ТВ – «Первому каналу»
«Ждем извинений от этих политиков», – отметил спикер.
«Многие эти политики, которые обвиняли нас в пытках, оконфузились перед Грузией и ее народом, так как беспочвенно обвиняли нас», – сказал Шалва Папуашвили.
«Лоббисты тратили миллионы на статьи, телерепортажи, заявления политиков (в поддержку Саакашвили). Вот так оконфузились многие политики Запада», – сказал он.
«Саакашвили должен отбыть наказание за совершенные преступления», – заявил председатель парламента Грузии.
Доклад комитета по предотвращению пыток содержит ряд критических замечаний, но не говорит о пытках бывшего президента. В частности отмечается, что постоянное видеонаблюдение за ним «создает угнетающее состояние и унижает достоинство». Однако в целом условия содержания Саакашвили в клинике имеют позитивные отзывы.
Политолог Корнилов: Российские власти выяснят, как французские наемники попали в зону СВО
«Париж оправдывается, отрицая очевидные факты. Реакцию на события в Харькове можно назвать истеричной. Причем волноваться начали не только французы, но и представители других стран Евросоюза. И, как говорится, нет дыма без огня. Скорее всего, многим западным странам есть что скрывать о своем участии в конфликте», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Интересно, что совсем недавно издание The Times опубликовало интервью с французским наемником с позывным «Берлиоз». То есть о присутствии представителей Парижа в зоне СВО знают даже европейские коллеги. В связи с этим линия тотального отрицания, выбранная администрацией Макрона, кажется совершенно неуместной», – отмечает собеседник.
«Париж даже не потрудился занять более компромиссную позицию. Ведь там могли бы сказать, мол, французские наемники есть, но власти не имеют к ним никакого отношения. Вместо этого мы слышим откровенную ложь», – добавил эксперт.
«Вместе с тем сейчас важно разобраться, как наемники оказались на Украине и был ли замешан в этом официальный Париж. Думаю, именно этим в ближайшее время займутся наши Министерство иностранных дел и Госдума. Европейских лжецов необходимо ткнуть носом в неопровержимые факты и пресечь ложь на корню», – заключил Корнилов.
Ранее в Госдуме сообщили о намерении направить обращение Национальному собранию Франции по вопросу участия наемников из этой страны в конфликте вокруг Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель законодательного органа Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в ходе удара ВС РФ по базе иностранных боевиков в Харькове было уничтожено 60 представителей Франции. По его словам, России важно понимать, знает ли официальный Париж о присутствии собственных граждан в зоне СВО. Он также отметил, что в этой европейской стране был введен запрет на деятельность наемников. Рассмотреть обращение к парламенту европейской страны предлагается уже на ближайшем заседании Госдумы.
В связи со вскрывшимися обстоятельствами посол Франции в Москве был вызван в МИД России. Дипломатическое ведомство, в свою очередь, назвало «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении боевиков в Харькове. Подчеркивается, что у страны нет воюющих наемников на Украине и где бы то ни было еще. Однако СМИ фактически признали наличие наемников в зоне СВО.
Так, бывший военный летчик Ксавьер Тайтельман отрицает уничтожение 60 граждан Франции российской армией, сообщает телеканал TF1. Он утверждает, что лично связался с пятью группами выходцев из этой европейской страны, находящимися в зоне СВО. «Пострадавших, погибших из-за бомбежек среди них нет», – отметил он. Более того, накануне The Times писала о бойце французского иностранного легиона, воюющего за Украину.
Военный журналист и историк Лоран Брайар отмечает, что Франция в 2022 году пыталась убедить своих служащих с определенными специальностями увольняться из армии и уезжать в зону СВО с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал RT. По его данным, помимо наемников, Париж отправлял на Украину «солдат-невидимок», которые не присутствуют на поле боя.
ФОМ: Путину доверяют 79% россиян, его работу положительно оценивают 81%
По данным исследования, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения, передает РИА «Новости».
Деятельность главы государства на его посту положительно оценивают 81% опрошенных, недовольны его работой 9%.
Опрос «ФОМнибус» был проведен 12–14 января 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», добавили в российском МИД, передает РИА «Новости».
В комментарии на сайте ведомства отмечается, что ведение Западом, в том числе Францией, «войны по доверенности» и наращивание поставок оружия Киеву противоречат заявлениям о важности установления мира, ведут к эскалации и жертвам среди мирных жителей, превращая страну в «соучастника военных преступлений киевского режима».
«Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», – подытожили в МИД.
Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.
Российский боец с позывным «Снейк»: ВСУ кардинально изменили тактику
Снейк рассказал РИА «Новости», что «кассетами» ВСУ «активно сыпали» до середины осени, а сейчас этот вид боеприпасов украинская сторона применяет гораздо реже.
Дело в том, что против этого оружия нашли надежное средство, объяснил военный. «Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 сантиметров песка. Этого хватает», – уточнил Снейк.
Раньше украинские боевики использовали кассетные боеприпасы при подготовке штурмов, а теперь только для обороны, добавил военный.
Американские СМИ писали ранее, что применение Украиной на поле боя кассетных боеприпасов от США стало менее эффективным.
Глава военного комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет
По его словам, «мирное существование» стран Североатлантического альянса не является само собой разумеющимся, необходимо быть готовыми к конфликту с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Telegraph.
В частности, Бауэр призвал создать систему, согласно которой можно обучать большое количество людей «на случай войны».
В этой связи глава военкомитета НАТО похвалил власти Швеции за то, что они обратилась к гражданам с просьбой готовиться к войне перед официальным вступлением страны в альянс.
«Осознание того, что не все можно спланировать и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет», – заключил он.
Ранее в Польше заявили, что представители НАТО должны быть готовы к любым сценариям из-за усиления российского наступления в ходе спецоперации.
Сенатор Долгов: Чиновники НАТО пугают население войной с Россией, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем
«Такие заявления чиновников НАТО не имеют под собой никаких реальных оснований и направлены на решение собственных задач. В первую очередь таким образом руководство альянса пытается привлечь дополнительные деньги и стимулировать развитие ВПК стран блока», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Во-вторых, руководство НАТО пытается воздействовать на простое население в странах альянса. Людям необходимо объяснить, почему власти тратят деньги на Украину, когда рабочим все труднее заработать на хлеб с маслом», – подчеркивает он.
«В целом НАТО не может существовать без образа врага. Изначально блок создавался для противодействия нам, и пока альянс существует, он будет готовиться к войне с Россией. Более того, блок уже пытается бороться с Москвой чужими руками на Украине. Сегодня Запад посылает Зеленскому деньги, оружие, советников и наемников», – отмечает собеседник.
«Россия не хочет конфронтации, но будет вынуждена реагировать на возникшие угрозы. В связи с этим нам необходимо укреплять оборонный потенциал, перестраивать промышленность на технологические рельсы, расширять дипломатические связи с другими странами, например, с партнерами по БРИКС. А самое главное – надо побеждать на поле боя», – резюмировал Долгов.
Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что гражданское население должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. По его словам «мирное существование» стран Североатлантического альянса не является само собой разумеющимся, поэтому необходимо быть готовыми к конфликту с Москвой.
Кроме того, Бауэр призвал создать систему, согласно которой можно обучать большое количество людей «на случай войны». В этой связи глава военкомитета НАТО похвалил власти Швеции за то, что они обратились к гражданам с просьбой готовиться к боевым действиям перед официальным вступлением страны в альянс.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что представители Североатлантического альянса должны быть готовы к любым сценариям из-за усиления российского наступления в ходе спецоперации.
Также Косиняк-Камыш добавил, что правительство Дональда Туска продолжит усилия по модернизации армии страны. Так, новые власти Польши уже подписали ряд контрактов на поставку вооружений. По словам министра, бюджет Минобороны вырастет в 2024 году на 20% и составит 119 млрд злотых (29,5 млрд долларов).
Напомним, Bild опубликовал статью о подготовке Германии к войне между Североатлантическим альянсом и Россией. Согласно ожиданиям Минобороны ФРГ, конфликт может начаться летом 2025 года. Издание отмечает, что в «день икс» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, включая более 30 тыс. военных из состава бундесвера. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем Bild опубликовал план войны с Россией.