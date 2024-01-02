Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
Премьер Словакии: Россия будет диктовать условия в ситуации вокруг Украины
Отныне именно Россия будет диктовать условия в процессе урегулирования конфликта на Украине, но не Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТА-3.
Фицо считает, что западная стратегия, направленная на то, чтобы одержать победу над Россией, направляя оружие Украине и финансируя власти в Киеве, оказалась провальной, передает ТАСС.
По его словам, ЕС должен быть одним из главных авторов мирных инициатив, направленных на достижение мира на Украине, но условия будет выдвигать Россия.
Ранее Фицо заявил, что Украина не сможет победить Россию даже со всем оружием.