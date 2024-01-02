Премьер Словакии: Россия будет диктовать условия в ситуации вокруг Украины

Tекст: Вера Басилая

Фицо считает, что западная стратегия, направленная на то, чтобы одержать победу над Россией, направляя оружие Украине и финансируя власти в Киеве, оказалась провальной, передает ТАСС.

По его словам, ЕС должен быть одним из главных авторов мирных инициатив, направленных на достижение мира на Украине, но условия будет выдвигать Россия.

Ранее Фицо заявил, что Украина не сможет победить Россию даже со всем оружием.