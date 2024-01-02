Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
Во Франции предрекли Украине потерю восточных территорий
TVL: Украина потеряет восточные территории из-за отказа от переговоров с Россией
Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Россией, победа Киева несбыточна, сообщает телеканал TVL.
В репортаже телеканала отмечается, что желание президента Украины Владимира Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой приведет к потере Киевом еще больше территорий, передает РИА «Новости».
Также СМИ обращают внимание на колоссальные потери Киева на фронте, в то время как Зеленский отменяет выборы и обещает несбыточную победу. Кроме того, французский канал предположил, что Российская армия готовится к новому масштабному наступлению весной или летом, в результате которого Украине придется «поставить крест» на восточных областях, вернуться к Минским соглашениям и принять требования Москвы.
Ранее СМИ сообщили, что США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров.