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При столкновении с пассажирским бортом загорелся самолет береговой охраны Японии
Столкнувшийся с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханэда самолет береговой охраны Японии также загорелся, пропали без вести пять членов экипажа, сообщает агентство Kyodo.
Источники в противопожарной службе Токио сообщили, что самолет должен был доставить предметы первой необходимости для пострадавших от землетрясения в префектуре Исикава, передает РИА «Новости».
В самолете береговой охраны находились шесть человек, судьба пятерых неизвестна, эвакуироваться удалось только одному человеку.
Между тем в российском диппредставительстве в Японии сообщили, что на данный момент нет информации о россиянах среди пассажиров загоревшегося лайнера японской авиакомпании Japan Airlines в токийском аэропорту Ханэда, передает ТАСС.
Береговая охрана Японии уточнила, что эвакуация всех 379 пассажиров и членов экипажа лайнера прошла благополучно. В то же время из шести членов экипажа DHC-8 эвакуироваться смог только один человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что самолет японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) горит на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда.