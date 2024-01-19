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    Зачем в Словакии вспомнили про «русского медведя на тарелке»
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    Нетаньяху ознакомил США с будущим Палестины после операции в Газе
    Франция подарила армии Молдавии передвижную прачечную
    Париж открестился от французских наемников в Харькове
    Минобороны: 120-км рубежи обороны повысили живучесть российских войск
    Путин распорядился выделить средства на поиск за рубежом имущества СССР
    Харрис испугалась победы Трампа на президентских выборах
    Швейцарский производитель шоколада попал в украинский список «спонсоров войны»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    39 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Давос – развлечение и война в одном пакете

    США и Европа стремительно настраивают все доступные им инструменты на защиту собственных особых позиций в мировых делах. Военная функция Давоса становится не менее важной, чем традиционная развлекательно-коммерческая.

    5 комментариев
    19 января 2024, 08:43

    Во Владивостоке рекомендовали отменить концерт Арбениной

    Мэрия Владивостока рекомендовала отменить февральский концерт Дианы Арбениной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэрия Владивостока рекомендовала организаторам концерта певицы Дианы Арбениной отменить его, сообщил муниципальный центр управления городской администрации (МЦУ).

    Как говорится в сообщении, Управлением культуры администрации Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам, передает ТАСС.

    Отменить концерт в социальных сетях главы региона Олега Кожемяко попросил один из подписчиков. В МЦУ гражданскую позицию поняли и назвали оправданной, и напомнили, что согласование концертов находится в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, если концерт проходит на открытых площадках.

    Ранее концерты Арбениной отменили в Томске, Казани, Ульяновске, Улан-Удэ, Чебоксарах и Пятигорске.

    Напомним, Генпрокуратуру попросили проверить Арбенину по статье о дискредитации ВС России.

    18 января 2024, 20:37
    Париж открестился от французских наемников в Харькове

    AFP: МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников

    Париж открестился от французских наемников в Харькове
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Франции назвал «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении французских наемников в Харькове, сообщило агентство France-Presse.

    Французский МИД утверждает, что у Франции нет наемников на Украине, и где бы то ни было еще. По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове является очередной грубой манипуляцией русских, передает РИА «Новости».

    Ранее посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД России после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Также сообщалось, что в числе ликвидированных силами России в Харькове иностранных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), причастные к атаке на Брянскую и Белгородскую области.

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    18 января 2024, 16:10
    Военкор Коц задал ряд вопросов в связи с возвращением в Россию комика Гудкова
    Военкор Коц задал ряд вопросов в связи с возвращением в Россию комика Гудкова
    @ Vadim Tarakanov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц напомнил о проукраинских акциях бежавшего из России комика Александра Гудкова, возвращение которого в четверг заметили в аэропорту Шереметьево.

    В своем Telegram-канале Коц предположил, что Гудков приехал в Россию, чтобы выступить на корпоративе. По словам журналиста, Гудкова приглашают на закрытые вечеринки и предоставляют ему площадки.

    Военкор также напомнил о концертах Гудкова в Турции и Латвии в поддержку Украины. «Вот с концертом в Стамбуле в поддержку Украины как быть? Со сбором донатов «для беженцев»? С аналогичным выступлением в Латвии? Понять, простить и свозить в Донецк?» – написал Коц.

    Осенью 2022 года на Гудкова просили возбудить уголовное дело из-за песни «Я узкий» – пародии на патриотическую песню исполнителя Shaman «Я русский». В конце 2022 года комик уехал из России. Сообщалось, что он находился в Турции, а после этого – в Узбекистане.

    Ранее стало известно о возвращении комика Гудкова в Россию.

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    18 января 2024, 20:11
    Посол: Власти ЦАР выступают за увеличение числа военных инструкторов из России

    Посол России в ЦАР Бикантов оценил возможность увеличения контингента российских инструкторов в ЦАР

    Посол: Власти ЦАР выступают за увеличение числа военных инструкторов из России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка, оказываемая армии Центрально-африканской республики (ЦАР) российскими инструкторами, положительно сказывается на сфере безопасности в стране, заявил посол России в Банги Александр Бикантов.

    «Ситуация в сфере безопасности в стране имеет тенденцию к поэтапному улучшению. Главным образом благодаря способности правительственной армии ЦАР при консультативной помощи российских инструкторов оперативно реагировать на угрозы и успешно устранять их», – сказал Бикантов в интервью ТАСС.

    Посол добавил, что власти ЦАР выступают за увеличение количества инструкторов из России в стране, однако конкретные сроки и численность российского воинского контингента пока обсуждаются.

    Сейчас в ЦАР находятся 1 890 российских инструкторов, в их числе специалисты различных профилей, а также инструкторы для подразделений национальной полиции и жандармерии, отметил Бикантов.

    Ранее в российском посольстве в Центрально-африканской республике заявили, что Россия и ЦАР подбирают место для размещения военной базы.

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    18 января 2024, 18:45
    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело

    СК возбудил дело против главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Баратова

    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в СУ СКР.

    В сообщении ведомства говорится, что Баратов подозревается в совершении преступления по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает ТАСС.

    Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин ранее призвал возбудить дело против Баратова, в публикации в соцсетях президент землячества оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

    Ранее генерал МВД Владимир Ворожцов заявил, что оскорблявшие участников СВО высказывания Баратова могли быть сделаны по заказу из-за рубежа, необходимо поставить вопрос о лишении его российского гражданства.

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    18 января 2024, 20:28
    Путин распорядился выделить средства на поиск за рубежом имущества СССР

    Путин подписал указ о выделении средства на поиск за рубежом имущества СССР

    Путин распорядился выделить средства на поиск за рубежом имущества СССР
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи, такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Субсидия на эти цели будет выделена предприятию по управлению собственностью за рубежом, входящему в Управление делами президента России. Средства выделяются на покрытие затрат, связанных с «осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав… и юридической защитой этого имущества», передает ТАСС.

    Ранее Путин поручил кабмину создать программу обучения в области ИИ для топ-менеджеров.

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    18 января 2024, 14:16
    Иностранцы избили участника спецоперации в кафе в Подмосковье

    СК: Группа иностранцев избила участника спецоперации в кафе в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Чехове разыскивают иностранцев, избивших участника специальной военной операции (СВО), сообщили в подмосковном главке СК.

    Инцидент произошел в воскресенье в кафе «Вояж» в Чехове, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, передает РИА «Новости».

    В ходе возникшего конфликта группа иностранцев избила участника СВО.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Участники конфликта устанавливаются.

    На прошлой неделе в Тюмени задержали подозреваемых в нападении на ветерана СВО.

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    18 января 2024, 13:53
    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе

    Лавров: Зеленский врал на форуме в Давосе о событиях вокруг Украины после 2014 года

    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский врал мировому сообществу с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе о ситуации на Украине после 2014 года, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров обратил внимание на то, что Зеленский в Давосе «подробно, с выражением, но не так ярко, как в «Квартале-95», говорил про Минские договоренности», обвиняя Россию и российское руководство в якобы краже «13 лет мира». Президент Украины, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, утверждал, что якобы не было никакого государственного переворота в Киеве в 2014 году, а сразу произошла так называемая аннексия Крыма. «Все это ставится с ног на голову», – приводит его слова ТАСС.

    Минские договоренности, напомнил Лавров, не были никаким промежуточным этапом, а предполагали окончательное закрытие проблемы. Он подчеркнул, что соглашения были утверждены Совбезом ООН. «Они не были разрушены Путиным. [Лидеры Германии и Франции] Меркель и Олланд не пытались сделать так, чтобы они сработали», – указал Лавров, добавив, что в это время Украину готовили к войне.

    Также Лавров заявил, что сообщения о том, что Россия и Украина якобы проведут прямые переговоры в Женеве, являются слухами.

    Коментарии (19)
    18 января 2024, 15:36
    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет

    Шойгу потребовал увеличить дальность выпускаемой ГосМКБ «Радуга» ракеты

    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу потребовал увеличить дальность одного из изделий, производство которого организовано на предприятии «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга»), до 300 километров, сообщили в военном ведомстве.

    Шойгу, как сообщается в Telegram-канале МО РФ, проверил на предприятии в Московской области ход выполнения гособоронзаказа.

    Генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км. Министр потребовал, чтобы дальность была увеличена до 300 км и более.

    12 января Шойгу отметил успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.

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    18 января 2024, 16:05
    Лавров призвал Запад перечитать афоризмы Черчилля о России

    Лавров призвал Запад вспомнить слова Черчилля о «русском медведе»

    Лавров призвал Запад перечитать афоризмы Черчилля о России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западным политикам вместо того, чтобы пугать Россию, следует вспомнить афоризм бывшего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля о «русском медведе», заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году Лаврова спросили о том, не идет ли нынешняя ситуация в мире к повторению Карибского кризиса 1962 года. В ответ Лавров вспомнил угрозы ряда европейских политиков о применении ядерного оружия и призвал Запад перечитать афоризмы Черчилля, передает ТАСС.

    «Те же немцы говорили: «[Президент РФ Владимир] Путин должен знать, что у нас, у НАТО тоже есть ядерное оружие». Многократно. Англичане – бывшая премьерша, которая говорила: «Нажму, не колеблясь, на кнопочку». Но нас не надо пугать – многие это знают. Надо Черчилля читать почаще, у него есть афоризм насчет русского медведя и как с ним надо обходиться», – сказал министр.

    Ранее Лавров указал на отсутствие угроз ядерной бомбой со стороны России.

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    18 января 2024, 11:09
    Россия собралась запретить Британии рыбачить в Баренцевом море

    «Известия»: Россия лишит Британию права рыбачить в Баренцевом море

    Россия собралась запретить Британии рыбачить в Баренцевом море
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия собирается запретить Британии вылавливать рыбу в водах Баренцева моря, соответствующий законопроект Минсельхоз и МИД внесли на рассмотрение правительства. Это первый денонсируемый международный договор по продовольствию.

    Источник «Известий» в кабмине сообщил, что правительство уже поддержало законопроект.

    Соглашение о рыболовстве между правительствами СССР, Великобритании и Северной Ирландии было заключено в мае 1956 года. Согласно документу, Британии было разрешено заниматься рыболовным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос, а также вдоль побережья острова Колгуев плюс на островах. Соглашение заключалось на пять лет с возможностью продления. Документ продолжает действовать до тех пор, пока одна из сторон его не разорвет.

    В документах правительства, текст которых приводит издание, говорится, что денонсация соглашения «не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России». Объясняется, что Россия готова предпринять такой шаг после того, как в марте 2023 года Британия исключила страну из режима наибольшего благоприятствования в торговле, введя среди прочего 35-процентный тариф на ввоз в страну некоторых российских товаров, включая медь и водку.

    Добавим также, в середине декабря Британия запретила импорт алмазов из России.

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    18 января 2024, 15:57
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    @ Алексей Майшев

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что освободить населенный пункт удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск, передает ТАСС.

    В Минобороны также сообщили, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР.

    В результате уничтожено свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных Российской армией, в пять раз превышает площадь, которую занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции.

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    18 января 2024, 14:53
    Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста
    Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израилю не следует создавать впечатления, что из-за ужасов Холокоста и страданий, перенесенных в годы Второй мировой войны, им теперь дозволено все, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня», – приводит его слова ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что нападение на мирных граждан, участников фестиваля в Израиле, было неприемлемым и гнусным. Он напомнил, что Россия сразу же осудила произошедшее.

    В заявлениях ряда израильских чиновников, включая командующих армией, министра обороны и ряда других министров, звучали утверждения, что палестинцы якобы «не люди, а животные», отметил Лавров. Он сравнил это с заявлениями бывшего украинского руководства, в частности, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, который говорил, что в Донбассе «живут нелюди». Также он напомнил о словах Зеленского о том, что жители Донбасса – «не люди, а существа». «Всякие там ярмаки, кулебы, подоляки говорили, что русню нужно физически истреблять. Это жуткая аналогия», – подчеркнул Лавров.

    Лавров также отметил, что, как понимают на Западе, без процесса создания палестинского государства ситуацию на Ближнем Востоке будет очень сложно урегулировать.

    Между тем президент еврейского государств Ицхак Герцог, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, заявил, что Израиль небезразличен к страданиям палестинцев, проживающих в секторе Газа, однако силовому сценарию устранения радикального палестинского движения ХАМАС альтернативы нет.

    Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявлял, что возросла вероятность начала войны на севере Израиля в ближайшее время.

    Коментарии (34)
    18 января 2024, 16:27
    Врач назвала вызываемые купаниями в проруби мужские болезни
    Врач назвала вызываемые купаниями в проруби мужские болезни
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Купания в проруби могут привести к обострению заболеваний мочеполовой системы, суставов и ЛОР-органов, рассказала врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

    Врач рассказала, что после купаний в ледяной воде у мужчин обостряются цистит и простатит, у женщин – аднексит, у всех проявляются синуситы и ларингиты. Саламатина также предупредила, что ревматологи отмечают обострение воспаления в суставах, пишет «Газета.Ru».

    По словам кардиолога, при погружении в прорубь организм испытывает сильный стресс, в ответ на который в кровь выбрасывается адреналин, что может привести к внезапной остановке дыхания и потере сознания или резкому росту кровяного давления, разрыву сосудов.

    На ваш взгляд
    Вы принимаете участие в крещенских купаниях?





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    Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что сложная погода прогнозируется в Москве на Крещение из-за сильных осадков и плохой видимости.

    Коментарии (13)
    18 января 2024, 18:53
    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД после уничтожения французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД России после выявления уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.

    Среди ликвидированных боевиков были в основном граждане Франции, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Коментарии (21)
    19 января 2024, 01:04
    Минобороны: 120-км рубежи обороны повысили живучесть российских войск

    Система рубежей обороны глубиной до 120 км повысила живучесть российских войск в пять-шесть раз, заявили в Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Система оборонительных рубежей глубиной до 120 км повысила живучесть войск РФ в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины ВСУ в пять-шесть раз, заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

    По его словам, в течение восьми месяцев было оборудовано более 400 батальонных районов обороны, что является беспрецедентным случаем.

    «Для сравнения приведу пример: линия Маннергейма протяженностью 135 км подготавливалась в течение 10 лет, линия Мажино протяженностью по фронту 400 км – в течение 12 лет», – отметил Ставицкий в интервью газете «Красная звезда», передает ТАСС.

    Он уточнил, что к началу контрнаступления ВСУ было отрыто более 3,6 тыс. км траншей и ходов сообщений, свыше 150 тыс. окопов и укрытий для техники, оборудовано свыше 45 тыс. блиндажей и более 12 тыс. сборных железобетонных сооружений.

    В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска провели масштабную фортификацию рубежей обороны. По его словам, военные строители, инженерные и железнодорожные войска выполнили 82% фортификационных работ на линии соприкосновения.

    Коментарии (5)
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    Зачем в Словакии вспомнили про «русского медведя на тарелке»

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил перед руководством Евросоюза вопрос о непобедимости «русского медведя», которого там хотели обескровить руками Украины. Зачем ему это нужно именно теперь? И чья возьмет? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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