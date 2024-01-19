Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.0 комментариев
Во Владивостоке рекомендовали отменить концерт Арбениной
Мэрия Владивостока рекомендовала отменить февральский концерт Дианы Арбениной
Мэрия Владивостока рекомендовала организаторам концерта певицы Дианы Арбениной отменить его, сообщил муниципальный центр управления городской администрации (МЦУ).
Как говорится в сообщении, Управлением культуры администрации Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам, передает ТАСС.
Отменить концерт в социальных сетях главы региона Олега Кожемяко попросил один из подписчиков. В МЦУ гражданскую позицию поняли и назвали оправданной, и напомнили, что согласование концертов находится в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, если концерт проходит на открытых площадках.
Ранее концерты Арбениной отменили в Томске, Казани, Ульяновске, Улан-Удэ, Чебоксарах и Пятигорске.
Напомним, Генпрокуратуру попросили проверить Арбенину по статье о дискредитации ВС России.