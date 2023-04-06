Генпрокуратуру попросили проверить Арбенину по статье о дискредитации ВС России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией попросил проверить Арбенину на предмет дискредитации ВС

Лидера «Ночных снайперов» Диану Арбенину необходимо проверить по статье о дискредитации ВС России после ее критических высказываний об СВО, соответствующее обращение в Генпрокуратуру направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Проект отслеживает высказывания лидера «Ночных снайперов» уже долгое время, Арбенина неоднократно критиковала принятые государством и президентом России Владимиром Путиным решения и СВО, указал в обращении Бородин, передает ТАСС.

В 2014 году после воссоединения России и Крыма лидер музыкального коллектива выступила в Киеве и попросила прощения за своих российских коллег, а также выразила «единство с украинским народом».

В апреле 2022 года в Челябинске на концерте Арбенина исполнила песню с критикой ведения боевых действий на Украине. При этом она ведет гастроли, и неизвестно, куда поступают вырученные средства, отмечается в обращении.

В действиях Арбениной, по словам Бородина, есть признаки административного правонарушения «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

Между тем концерт Арбениной в Пятигорске, который планировалось провести во дворце культуры «София», отменили, сообщили в самом ДК.

Также концерты «Ночных снайперов» отменили в Чебоксарах, Ульяновске и Пятигорске.