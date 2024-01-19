Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.39 комментариев
ВСУ понесли потери из-за «дружественного огня» под Часовым Яром
Марочко рассказал о потерях ВСУ из-за «дружественного огня» под Часовым Яром
Украинское военные потеряли в людях и технике из-за «дружественного огня» под городом Часов Яр в Артемовском районе ДНР, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, реактивной артиллерией были обстрелян район Богдановки, украинские войска понесли потерях в людях и технике, передает РИА «Новости».
Марочко отметил, что был уничтожен опорный пункт с личным составом – противник потерял мотострелковое отделение с штатным вооружением.
Ранее расчеты реактивных система залпового огня «Град» костромских десантников уничтожили живую силу ВСУ на передовых позициях в районе Артемовска.