ВСУ понесли потери из-за «дружественного огня» под Часовым Яром

Бастрыкин поручил завести дело на президента узбекского землячества после оскорблений в адрес участников СВО

Tекст: Ольга Никитина

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, в публикации в соцсетях Баратов оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

С просьбой отреагировать на высказывания Баратова к Бастрыкину обратились военкоры. После этого председатель СКР дал поручение о возбуждении уголовного дела.

1 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске.