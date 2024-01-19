Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.39 комментариев
Над Брянской областью уничтожен украинский БПЛА
МО: ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью
Дежурные средства противовоздушной обороны ранним утром пятницы уничтожили над территорией Брянской области украинский БПЛА, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале российского военного ведомства сообщается, что попытка Киева атаковать объекты на территории России была предпринята около 6.40 мск.
Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.