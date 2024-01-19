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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Давос – развлечение и война в одном пакете

    США и Европа стремительно настраивают все доступные им инструменты на защиту собственных особых позиций в мировых делах. Военная функция Давоса становится не менее важной, чем традиционная развлекательно-коммерческая.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    24 комментария
    19 января 2024, 03:18

    В Канаду с 2022 года прибыли 210 тыс. украинских беженцев, ожидается еще 90 тыс.

    В Канаду с 2022 года прибыли 210 тыс. украинских беженцев, власти страны ожидают приезд еще 90 тыс. украинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 210 тыс. украинских беженцев прибыли в Канаду с марта 2022 года после начала российской специальной военной операции, при этом власти страны ожидаеют приезд еще не менее 90 тыс. человек.

    Украинские беженцы прибыли на территорию Канали в рамках специальной программы, в рамках которой украинцам было выдано почти 1 млн виз, дающих право на получение пособия, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

    По данным на 28 ноября 2023 года программой воспользовались чуть более 210 тысяч жителей Украины.

    Канадская миграционная служба провела опрос, согласно которому в Канаду могут прибыть еще не менее 90 тысяч украинцев.

    Действие программы помощи украинским беженцам заканчивается 31 марта 2024 года.

    Ранее депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон назвал трусами сбежавших с Украины мужчин и призвал Евросоюз выдать их Киеву. По его словам, в ЕС проживает 800 тыс. украинцев.

    18 января 2024, 04:58
    Politico: Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому
    Politico: Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ делегации Китая во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским стал для Киева ударом, пишет Politico.

    Издание замечает, что украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, однако Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи, передает РИА «Новости».

    Напомним, Пекин отклонил просьбу Киева о встрече Зеленского и премьера КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

    Коментарии (12)
    18 января 2024, 13:53
    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе

    Лавров: Зеленский врал на форуме в Давосе о событиях вокруг Украины после 2014 года

    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский врал мировому сообществу с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе о ситуации на Украине после 2014 года, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров обратил внимание на то, что Зеленский в Давосе «подробно, с выражением, но не так ярко, как в «Квартале-95», говорил про Минские договоренности», обвиняя Россию и российское руководство в якобы краже «13 лет мира». Президент Украины, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, утверждал, что якобы не было никакого государственного переворота в Киеве в 2014 году, а сразу произошла так называемая аннексия Крыма. «Все это ставится с ног на голову», – приводит его слова ТАСС.

    Минские договоренности, напомнил Лавров, не были никаким промежуточным этапом, а предполагали окончательное закрытие проблемы. Он подчеркнул, что соглашения были утверждены Совбезом ООН. «Они не были разрушены Путиным. [Лидеры Германии и Франции] Меркель и Олланд не пытались сделать так, чтобы они сработали», – указал Лавров, добавив, что в это время Украину готовили к войне.

    Также Лавров заявил, что сообщения о том, что Россия и Украина якобы проведут прямые переговоры в Женеве, являются слухами.

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    18 января 2024, 15:57
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    @ Алексей Майшев

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что освободить населенный пункт удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск, передает ТАСС.

    В Минобороны также сообщили, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР.

    В результате уничтожено свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных Российской армией, в пять раз превышает площадь, которую занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции.

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    18 января 2024, 20:37
    Париж открестился от французских наемников в Харькове

    AFP: МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников

    Париж открестился от французских наемников в Харькове
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Франции назвал «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении французских наемников в Харькове, сообщило агентство France-Presse.

    Французский МИД утверждает, что у Франции нет наемников на Украине, и где бы то ни было еще. По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове является очередной грубой манипуляцией русских, передает РИА «Новости».

    Ранее посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД России после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Также сообщалось, что в числе ликвидированных силами России в Харькове иностранных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), причастные к атаке на Брянскую и Белгородскую области.

    Коментарии (28)
    18 января 2024, 05:30
    На Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

    Tекст: Александра Юдина

    Более 150 украинских морских пехотинцев арестовали в оккупированном киевскими властями Херсоне за отказ форсировать Днепр, сообщила супруга одного из арестованных.

    По ее словам, супруг – военный ВСУ, никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, однако его и более 150 морских десантников из разных подразделений арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО, передает РИА «Новости».

    Женщина добавила, что морских пехотинцев арестовали за то, что они отказались выполнять приказ командования и переправляться на левый берег.

    Украинка пояснила, что украинским морским пехотинцам не поставлялись боеприпасы, не было продовольствия.

    «Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть», – заключила она, призвав сограждан «не молчать, чтобы помочь остановить «мясные» штурмы и освободить арестованных».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинцы начинают понимать, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей.

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    18 января 2024, 18:53
    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД после уничтожения французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД России после выявления уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.

    Среди ликвидированных боевиков были в основном граждане Франции, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Коментарии (21)
    18 января 2024, 14:02
    На Западе предсказали решающий прорыв российских сил на Украине

    Историк Фергюсон: Российские силы совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский историк Нил Фергюсон спрогнозировал «решающий прорыв» российских сил в ходе спецоперации в 2024 году.

    Фергюсон в интервью Die Welt напомнил об уроках истории: «В первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй – выигрывают». Он отметил, что многие на Западе не хотят верить в возможность такого сценария, передает РИА «Новости».

    При этом поддержка киевского режима с американской стороны ослабевает, отметил эксперт. По его словам, для американцев привычной стала схема, когда они обещают поддержку «столько, сколько потребуется», а пару лет спустя ее прекращают. Эксперт сравнил это с тем, как зрителю наскучила телевизионная передача и он переключает на другой канал.

    США, как в свое время Римская империя, переживают период упадка, считает Фергюсон. И процесс, уверен он, ускорится с приходом к власти Дональда Трампа.

    Ранее американские СМИ писали, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США.

    Коментарии (6)
    18 января 2024, 09:12
    В Раде обвинили Зеленского в выводе капиталов с Украины

    Депутат Рады Лерос: Зеленский нагло разворовывает госбюджет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Владимир Зеленский нагло разворовывает госбюджет.

    Как заявил Лерос в эфире своего видеоблога, украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, «не лопнет ли у него харя от вывода подобных капиталов из страны?», передает RT.

    Он добавил, что глава киевского режима с 2012 года вывел в офшоры около 40 млн долларов от олигарха Игоря Коломойского.

    Лерос отметил, что в 2014 году Зеленский не платил налоги, но при этом брал деньги из бюджета Украины на покупку недвижимости в Европе.

    Ранее Зеленский подписал закон, по которому каждый военнослужащий ВСУ вне зависимости от пола сможет сдать свои репродуктивные клетки для хранения в замороженном виде за счет государства.

    Коментарии (10)
    18 января 2024, 09:09
    В Европарламенте заявили о «подарке» Украины для России

    Депутат ЕП Чарнецкий: Ложь украинских СМИ о России является подарком для Москвы

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления украинских политиков и последовавшие за ними публикации в украинских СМИ о якобы «причастности» Москвы к блокаде на границе Польши и Украины не только «неправдивы и очень глупы», но и являются подарком для России, считает депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

    По его словам, подобные материалы дублируют «злосчастную риторику» Владимира Зеленского и только подтверждают узость его мышления, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью политика, опубликованную в Do Rzeczy.

    8 января сообщалось, что около 2 тыс. грузовиков находятся в очередях на границе Украины и Польши.

    Коментарии (3)
    18 января 2024, 09:48
    В США назвали следующий шаг Запада против России

    The Hill: Запад поможет Киеву атаковать Крымский мост

    Tекст: Ольга Никитина

    Следующим шагом Запада в оказании поддержки киевскому режиму станет помощь ВСУ «нацелиться на Крым» и перерезать линию материально-технического обеспечения российских войск, пишут американские СМИ.

    В статье издания The Hill говорится, что Крымский мост является одним из ключей к разрушению линии материально-технического обеспечения для российских войск в Крыму, передает Ura.ru.

    Еще в июле прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта.

    Коментарии (5)
    18 января 2024, 18:14
    Швейцарский производитель шоколада попал в украинский список «спонсоров войны»

    Tекст: Ольга Иванова

    Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «спонсоров войны» ведущего мирового производителя шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut.

    Производитель внесен в список за то, что компания продолжает вести бизнес в России, передает ТАСС.

    Доля Barry Callebaut на мировом рынке шоколада составляет 25%. Она работает в России с конца 1990-х годов.

    Ранее НАПК внесло в список «международных спонсоров войны» компанию-производителя товаров из морепродуктов Vici.

    Коментарии (3)
    18 января 2024, 23:21
    Украина начала подготовку к мобилизации осужденных

    Минюст Украины заявил о подготовке изменений в законы для мобилизации осужденных

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным вступить в ряды вооруженных сил страны, сообщила заместитель главы ведомства Елена Высоцкая.

    «Сегодняшняя действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам... Мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет», – приводит заявление Высоцкой ТАСС .

    Она добавила, что речь идет не только о тех, кто отбывает наказание сейчас, но и о тех, кто были осуждены ранее и уже вышли на свободу.

    При этом она назвала предложения мобилизовать осужденных «очень дискуссионными».

    При этом замглавы Минюста Украины заявила, что законопроект о новых правилах мобилизации будет принят в январе или феврале 2024 года.

    Ранее замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что украинское правительство передаст в Раду новую редакцию резонансного законопроекта о правилах мобилизации в ближайшие несколько недель.

    Коментарии (8)
    18 января 2024, 08:48
    Швейцарский депутат потребовал пригласить Путина в Берн

    Депутат Бюхель: Швейцария сохранит свой нейтралитет, если пригласит Путина в Берн

    Tекст: Ольга Никитина

    Депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель считает, что российского лидера Владимира Путина необходимо пригласить в Берн для подтверждения нейтралитета страны в конфликте на Украине.

    Бюхель в интервью газете 20 Minuten выразил возмущение визитом в швейцарский парламент президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что страна таким образом принимает сторону одного из участников конфликта, передает RT.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.

    Коментарии (12)
    18 января 2024, 09:29
    Экс-верховный главнокомандующий НАТО призвал Запад помочь Киеву напасть на Крым

    Экс-верховный главнокомандующий НАТО Бридлав призвал Запад помочь Киеву наносить удары по Крыму

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму.

    По его словам, которые приводит издание The Hill, если дать возможность Украине наносить удары по Крыму, Россия переосмыслит свою позицию там, передает РИА «Новости».

    «Ударяйте по российским силам всем, ударяйте по несколько раз, уничтожайте их по частям», – призвал Бридлав.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его подельники смогут попасть на полуостров только в наручниках и под конвоем.

    Напомним, зампредседателя комитета Госсовета региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус сообщил, что предложение США атаковать Крым бесперспективно, полуостров стал частью России – ядерной державы, готовой защищать свою территорию.

    Коментарии (6)
    18 января 2024, 11:49
    Дерипаска: В Европе больше нет желающих вкладываться в братскую бойню на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    В Европе почти не осталось желающих вкладывать свои деньги и репутацию в «братскую бойню» на Украине, а правовых оснований для конфискации замороженных российских активов как не было, так и нет, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.

    Дерипаска в своем Telegram-канале проанализировал дискуссию на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, лишь «пара-тройка сбитых политических «летчиков», которые находятся на закате своей политической карьеры, продолжают поддерживать украинский конфликт.

    Кроме того, он отметил, что конфискация замороженных российских активов стала бы слишком рискованной и непредсказуемой для страны, которая решилась бы на этот шаг. Причем, подчеркнул Дерипаска, в этом случае прикрыться коллективной ответственностью бы не получилось.

    Нынешняя украинская команда окончательно утратит легитимность в марте, и Запад хочет побыстрее понять, кто будет новыми политиками, которые смогут принести долгосрочную стабильность на европейский континент, заключил бизнесмен.

    Ранее Дерипаска заявлял, что разрешение конфликта на Украине произойдет не раньше мая 2025 года.

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