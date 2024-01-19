В Канаду с 2022 года прибыли 210 тыс. украинских беженцев, ожидается еще 90 тыс.

В Канаду с 2022 года прибыли 210 тыс. украинских беженцев, власти страны ожидают приезд еще 90 тыс. украинцев

Tекст: Денис Тельманов

Украинские беженцы прибыли на территорию Канали в рамках специальной программы, в рамках которой украинцам было выдано почти 1 млн виз, дающих право на получение пособия, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

По данным на 28 ноября 2023 года программой воспользовались чуть более 210 тысяч жителей Украины.

Канадская миграционная служба провела опрос, согласно которому в Канаду могут прибыть еще не менее 90 тысяч украинцев.

Действие программы помощи украинским беженцам заканчивается 31 марта 2024 года.

Ранее депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон назвал трусами сбежавших с Украины мужчин и призвал Евросоюз выдать их Киеву. По его словам, в ЕС проживает 800 тыс. украинцев.