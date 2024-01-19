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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Давос – развлечение и война в одном пакете

    США и Европа стремительно настраивают все доступные им инструменты на защиту собственных особых позиций в мировых делах. Военная функция Давоса становится не менее важной, чем традиционная развлекательно-коммерческая.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    24 комментария
    19 января 2024, 02:17

    США надеются возобновить активную дипломатию с Ираном по ядерной программе

    США надеются возобновить активную дипломатию с Ираном в ближайшие месяцы или годы по ядерной программе

    Tекст: Денис Тельманов

    США надеются возобновить активную дипломатию по ядерной программе Ирана в ближайшие месяцы или годы, заявил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

    «Мы надеемся, что по мере завершения кризиса в ближайшие месяцы или годы мы сможем вести более продуктивное и всестороннее взаимодействие по ядерной программе Ирана», – приводит ТАСС слова представителя Белого дома.

    Вадди подчеркнул, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы предотвратить «дальнейшие провокации» и «не допустить появления у Ирана ядерного оружия».

    Представитель Белого дома отметил, что в условиях обострения палестино-израильского конфликта Вашингтону очень трудно сосредоточиться на «активности Ирана, связанной с его ядерной программой».

    «Нам сейчас крайне сложно поддерживать уровень дипломатического взаимодействия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД — прим. ТАСС) по иранской ядерной программе, который наблюдался на раннем этапе работы этой администрации», – признал Вадди.

    Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе заявил, что Иран никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине, а заявления Киева о том, что против них используются иранские дроны, бездоказательны.

    Представитель России в СБ ООН Василий Небензя в декабре 2023 года заявлял, что между Россией и Ираном не было сделок, нарушающих резолюцию СБ ООН о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе.

    16 января 2024, 21:05
    Иран нанес удар по территории Пакистана

    Иран ударил по позициям террористов в Пакистане

    Иран нанес удар по территории Пакистана
    @ West Asia News Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные атаковали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана, сообщило иранское агентство Tasnim.

    По данным Tasnim, Вооруженные силы Ирана нанесли удары по объектам с помощью беспилотников и ракет, другие подробности операции не сообщаются, передает ТАСС.

    Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.

    В ночь на 10 января террористы «Джейш аль-Зольм» напали на КПП между городами Раск и Джангал в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, погиб сотрудник полиции. Ранее группировка брала на себя ответственность и за другие нападения на границе Ирана и Пакистана.

    Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Газета ВЗГЛЯД писала, как эксперты оценили последствия удара Тегерана по иракскому Эрбилю.

    Коментарии (19)
    17 января 2024, 19:03
    Востоковед объяснил реакцию Пакистана на удары со стороны Ирана

    Востоковед Сафаров: Пакистан давно игнорировал обеспокоенность Ирана террористическими группировками в приграничной зоне

    Востоковед объяснил реакцию Пакистана на удары со стороны Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Поздняков Евгений

    Пакистан понимает, что серия ударов Ирана по объектам, угрожающим безопасности Исламской республики, затронет и его. Однако обстрелы не будут способствовать ухудшению диалога двух стран, поскольку никто из них не заинтересован в военном конфликте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Раджаб Сафаров. Ранее Иран нанес ракетные удары по территории Пакистана.

    «Иран давно выражал обеспокоенность недостаточным вниманием правительства Пакистана к террористическим группам, расположенным в приграничной зоне двух стран. Между тем данные формирования представляют прямую угрозу для Тегерана. Их деятельность зачастую направлена на провоцирование сепаратистских настроений в Исламской республике», – сказал Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана.

    «Отмечу, что Иран неоднократно передавал соседнему государству доказательства причастности местных группировок к тем или иным терактам. Однако Исламабад не спешил принимать активные меры. Сейчас же Тегеран решился на ряд ракетных ударов по объектам боевиков. Думаю, что уже после инцидентов в Ираке и Сирии руководство Пакистана понимало, чем все должно закончиться», – отмечает он.

    «Между тем на отношения двух стран это никак не повлияет. Их диалог можно назвать умеренно напряженным. У обеих сторон есть широкий список претензий друг к другу, однако географическая близость диктует плотные торговые связи между Тегераном и Исламабадом. Товарооборот между государствами постепенно растет», – указывает эксперт.

    «Думаю, что Пакистан ограничится формальным выражением недовольства от действий Ирана. Сейчас у этой страны имеются куда более сильные противоречия с Индией и талибами (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Добавлять еще один очаг потенциальной нестабильности было бы крайне неразумно. Парадоксально, но Исламабад заинтересован в хороших отношениях с западным соседом куда больше, чем сам Тегеран», – уточняет собеседник.

    «Тем не менее Иран также не планирует масштабных военных действий против близлежащих стран. Тегеран всего лишь пытается устранить очаги напряженности, потенциально опасные и для других региональных держав. В целом Тегеран заинтересован в сохранении стабильности на Ближнем Востоке», – резюмирует Сафаров.

    Ранее Иран нанес ракетные удары по территории Пакистана. Об этом сообщает издание Tasnim. При атаке также были задействованы и беспилотники. Целями Тегерана стали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм», расположенные в приграничной провинции Белуджистан.

    По данным издания, представители этой организации были причастны к штурму полицейского участка в иранском городе Раске, произошедшему в декабре прошлого года. В ходе перестрелки было убито 11 сотрудников силовых структур Исламской республики.

    Кроме того, в ночь на 10 января, сторонники «Джейш аль-Золм» напали на КПП в районе населенного пункта Джангал, расположенного на юго-востоке Ирана. В результате трагедии погиб один полицейский. Данная группировка несет ответственность и за другие теракты в приграничных территориях двух стран.

    Примечательно, что Иран нанес ракетные удары по Пакистану в тот момент, когда в Чабахаре шли очередные переговоры представителей департаментов промышленности Тегерана и Исламабада. Об этом сообщает «Коммерсант». Кроме того, страны запланировали совместные военно-морские учения в водах Персидского и Ормузского проливов.

    Между тем пакистанское министерство иностранных дел осудило действия Исламской республики. В ведомстве подчеркнули, что ракетный удар – это нарушение воздушного пространства страны, которое может повлечь за собой определенные последствия. Отмечается, что в результате обстрела погибли двое детей.

    Позже Пакистан объявил об отзыве своего посла из Ирана. В МИД страны действия Тегерана охарактеризовали как незаконный шаг.

    В то же время глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел встречу в Давосе с временным премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Караком. «Мы были нацелены на иранских террористов на пакистанской территории», – сказал Абдоллахиан. Он также отметил, что поговорил со своим коллегой, министром иностранных дел Пакистана, и заверил его в том, что Иран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана.

    Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Газета ВЗГЛЯД писала, как эксперты оценили последствия атаки Тегерана по иракскому Эрбилю.

    Коментарии (3)
    18 января 2024, 08:17
    Авиация Пакистана входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов

    Reuters: Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов

    Авиация Пакистана входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана с целью нанесения ударов по территории исламской республики, сообщают СМИ.

    Источники Reuters сообщили, что после нанесения ударов по «укрытиям террористов» в Иране авиация вернулась обратно, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-служба МИД Пакистана сообщила, что страна утром четверга провела контртеррористическую операцию Marg Bar Sarmachar, в рамках которой в иранской провинции Систан и Белуджистан были нанесены высокоточные удары по «укрытиям террористов». В результате, как сообщалось, были ликвидированы «несколько террористов», передает ТАСС.

    Как заявлял заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати, в результате ракетных ударов Пакистана погибли семь человек, которые не являлись гражданами Ирана. Он уточнил, что это были три женщины и четыре ребенка.

    Звуки взрывов, по его словам, прозвучали в 4.30 по местному времени (4.00 мск).

    Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) нанес удар по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль», которая расположена в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. После этого Пакистан отозвал своего посла из Тегерана и заявил, что иранский посол не сможет продолжать дипмиссию в Исламабаде.

    Коментарии (11)
    16 января 2024, 08:50
    Белый дом раскритиковал удары КСИР по иракскому Эрбилю

    В Белом доме удары КСИР по Эрбилю расценили как безрассудные и неточные

    Tекст: Александра Юдина

    Американское правительство поддерживают контакт с иракскими коллегами по ситуации с совершенными Ираном атаками по Эрбилю, посчитав их «безрассудными и неточными», следует из заявления пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

    По ее словам, в Белом доме ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал, передает РИА «Новости».

    Также Уотсон подчеркнула, что США продолжат оценивать произошедшее, при этом, по первичной оценке Вашингтона, речь идет о «безрассудной и неточной серии ударов» со стороны Ирана.

    «США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака», – заявила она.

    Ранее сообщалось, что 15 января иракские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления в Ираке» объявили, что осуществили массированный обстрел с применением ракет и беспилотников трех американских военных баз на территории Ирака и Сирии. Как минимум четыре человека погибли.

    Коментарии (15)
    18 января 2024, 14:20
    Востоковед: Пакистан и Иран балансируют на грани военного конфликта

    Востоковед Багдасаров: Конфликт Пакистана и Ирана может усугубить ситуацию на Ближнем Востоке

    Востоковед: Пакистан и Иран балансируют на грани военного конфликта
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни Пакистан, ни Иран не заинтересованы в начале полномасштабного военного конфликта. Однако между двумя странами развивается крайне напряженная ситуация. Действия оппонентов могут привести к неожиданному всплеску эскалации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Семен Багдасаров. Ранее пакистанская авиация атаковала объекты на территории Ирана.

    «Ситуация, развивающаяся между Ираном и Пакистаном, выглядит крайне опасной. Исламабад пошел на удары по приграничной провинции Систан и Белуджистан исключительно из необходимости соразмерного ответа на действия Тегерана. Таким образом, оба государства действуют в некотором роде из соображений мести», – сказала Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

    «События развиваются причудливым образом: Иран ударил по объекту террористических формирований белуджей. Расположен он был на территории Пакистана. Отмечу, что Исламабад к данным группировкам также относится негативно. Скорее всего, Тегеран не стал обговаривать обстрел с правительством республики из-за опасения, что боевики покинут обозначенную местность», – отмечает он.

    «Интересно, что целью авиаударов Пакистана также является борьба с терроризмом. При этом точной информации о том, против какой организации действовал Исламабад, до сих пор нет. Думаю, это стало лишь предлогом для применения ракет по территории Ирана», – подчеркивает собеседник.

    «Ситуация поставила Тегеран в неловкое положение. Сейчас правительство страны также должно ответить на обстрелы со стороны Пакистана. Теоретически это может привести к началу тяжелейшей эскалации. Не исключаю, что два государства находятся на грани вооруженного конфликта», – акцентирует эксперт.

    «Так просто ни Тегеран, ни Исламабад происходящие события не отпустят, хотя никто из них не заинтересован в прямом столкновении друг с другом. Однако региональная обстановка настолько осложнилась, что противоречия могут разгореться в любую минуту. В случае войны Пакистана и Ирана предсказать их сторонников практически невозможно: клубок связей с внешним миром уж очень запутан», – резюмирует Багдасаров.

    Ранее пакистанская авиация атаковала объекты на территории Ирана. Исламабад сообщил, что провел контртеррористическую операцию Marg Bar Sarmachar, в рамках которой в провинциях Систан и Белуджистан были нанесены высокоточные удары по «укрытиям террористов».

    Звук взрывов прозвучал в нескольких районах области Сераван, расположенной на юго-востоке Ирана. О произошедшем сообщил заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати. По его заверениям, в результате ракетных ударов погибли семь человек, которые не являлись гражданами исламской республики. Он уточнил, что это были три женщины и четыре ребенка. Позднее стало известно, что число жертв авиаударов Пакистана возросло до девяти человек.

    В связи с обострением ситуации между двумя государствами премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на экономический форум в Давосе. Об этом сообщает издание The News International. В Исламабаде он планирует провести экстренное совещание для обсуждения происходящих на границе событий, пишет Daily Pakistan.

    Ранее Иран нанес ракетные удары по территории Пакистана. Об этом сообщает издание Tasnim. При атаке также были задействованы и беспилотники. Целями Тегерана стали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм», расположенные в приграничной провинции Белуджистан.

    По данным издания, представители этой организации были причастны к штурму полицейского участка в иранском городе Раске, произошедшему в декабре прошлого года. В ходе перестрелки было убито 11 сотрудников силовых структур исламской республики.

    Кроме того, в ночь на 10 января сторонники «Джейш аль-Золм» напали на КПП в районе населенного пункта Джангал, расположенного на юго-востоке Ирана. В результате трагедии погиб один полицейский. Данная группировка несет ответственность и за другие теракты в приграничных территориях двух стран.

    Напомним, МИД Пакистана заявлял, что страна оставляет за собой право отреагировать на удар иранских ВС по своей территории. В ведомстве также осудили атаку со стороны Тегерана и добавили, что инцидент нанес серьезный ущерб двусторонним связям между странами.

    Коментарии (8)
    18 января 2024, 21:20
    В Ираке атакована база США

    Al Arabiya: База США в Иракском Курдистане подверглась атаке БПЛА

    В Ираке атакована база США
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника, сообщает телеканал Al Arabiya.

    В сообщении телеканала говорится, что недалеко от аэропорта Эрбиля был слышен взрыв, в консульстве США сработали сирены, передает РИА «Новости». О повреждениях и жертвах не сообщается.

    Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Целями Тегерана стали места, где якобы подготавливались теракты против Исламской республики.

    Коментарии (5)
    16 января 2024, 23:55
    Пакистан предупредил о последствиях удара Ирана по своей территории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар иранских вооруженных сил по пакистанской территории может иметь последствия, заявило пакистанское министерство иностранных дел.

    Удар ВС Ирана по территории Пакистана – это нарушение воздушного пространства страны, это может повлечь за собой последствия, заявил пакистанский МИД, передает ТАСС.

    При ударе погибли двое детей, добавили в ведомстве.

    Ранее иранское агентство Tasnim заявило, что иранские военные атаковали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Удар, согласно этим данным, наносился с помощью беспилотников и ракет.

    Коментарии (2)
    16 января 2024, 12:02
    Ирак заявил о намерении подать жалобу в СБ ООН в связи с ударом Ирана по Эрбилю

    Ирак заявил о намерении подать жалобу в СБ ООН в связи нарушением «суверенитета республики» после удара Ирана по Эрбилю

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Ирака намерено подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с ракетным ударом, нанесенным Корпусом стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) по Эрбилю, сообщил МИД арабской республики.

    Так, правительство Ирака решительно осудило атаку Ирана на город Эрбиль, в результате которой баллистическими ракетами были обстреляны жилые дома, что привело к жертвам среди гражданского населения, передает ТАСС.

    В этой связи Багдад намерен подать жалобу в СБ ООН из-за «агрессии против суверенитета республики».

    Как указали в МИД арабской республики, премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поручил сформировать комиссию для расследования обстоятельств удара КСИР по Эрбилю.

    Результаты расследования будут представлены общественности, чтобы «проинформировать о фактах и доказать ложность утверждений сторон, стоящих за этими предосудительными действиями».

    Ранее сообщалось, что 15 января иракские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления в Ираке» осуществили массированный обстрел американских военных баз на территории Ирака и Сирии.

    Как минимум четыре человека погибли и шестеро пострадали, среди жертв атаки – курдский бизнесмен. Согласно заявлениям американской стороны, граждане США не пострадали.

    Коментарии (4)
    16 января 2024, 16:47
    Востоковед: Удары Ирана по Ираку стали актом возмездия для сил, связанных с США

    Востоковед Семенов: Несмотря на обстрел Эрбиля, отношения Багдада и Тегерана не ухудшатся

    Востоковед: Удары Ирана по Ираку стали актом возмездия для сил, связанных с США
    @ t.me/rian_ru

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ирак и Иран связывают сложные и противоречивые отношения. Тем не менее целью ударов Тегерана было не покушение на суверенитет республики. Цель КСИР – месть за теракты, осуществленные силами, расположенными на территории этого государства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Иран нанес ракетные удары по иракскому Эрбилю.

    «Ракетные удары Ирана по Эрбилю объясняются желанием Тегерана отомстить за недавний теракт в Кермани. Поэтому и было принято решение использовать для обстрела исключительно силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Если бы акт возмездия осуществлялся чужими руками, потерялся бы весь идеологический смысл», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.

    «Известно, что при атаке использовались баллистические ракеты. Скорее всего, речь идет о модели Fateh-110. Именно их применяет Иран при необходимости демонстрации военной мощи. Однако не исключаю, что в данном случае в ход пошли модифицированные версии, отличающиеся от оригинала по ряду характеристик», – отмечает он.

    «Не думаю, что произошедшее сильно отразится на региональной обстановке. По сути, целями стали лишь те здания, которые, по мнению Ирана, использовались в операциях западных стран. Таким образом, ни у Вашингтона, ни у Тель-Авива нет причин для начала эскалации», – указывает собеседник.

    «Наиболее важным последствием обстрела можно назвать гибель предпринимателя Пешрава Дизайи. Он был уважаемым человеком, жертвовавшим огромные суммы на развитие Эрбиля. Курды могут воспринять эту утрату на личный счет, что приведет к росту антииранских настроений среди представителей этого этноса», – подчеркивает политолог.

    «Не предвидится и значимого ухудшения в диалоге Тегерана с Багдадом. В Ираке крайне сильны проиранские позиции, ослабить которые практически невозможно в силу религиозных и культурных причин. Кроме того, удары КСИР не несли прямую угрозу для страны. В целом отношения двух стран являются очень сложными», – акцентирует востоковед.

    «Ирак вынужден разрываться между Ираном и США. Багдаду приходится идти на колоссальные уступки Вашингтону. В частности, это касается согласия на размещение в государстве военных баз США. При этом здесь же сильно влияние шиитов, традиционно поддерживающих тесный контакт с Тегераном», – говорит он.

    «Разумеется, сложившийся статус-кво создает немало вызовов для безопасности Исламской республики. В некотором роде ситуация напоминает ситуацию России и Украины, однако благодаря началу СВО Москве удалось избежать развития наихудшего сценария. Тем не менее данное сравнение нельзя считать полностью верным, поскольку клубок противоречий на Ближнем Востоке куда более запутанный», – резюмирует Семенов.

    Ранее Иран нанес ракетные удары по иракскому Эрбилю. Об этом сообщил КСИР. В результате обстрела, по данным Багдада, пострадало как минимум шесть человек, еще четверо погибли. Одной из жертв удара стал курдский бизнесмен Пешрав Дизайи, владелец компании Falcon Group.

    В официальном заявлении КСИР сообщается, что главной целью ракетных ударов была «штаб-квартира» израильских шпионов, расположенная в полуавтономном регионе Ирака Курдистане. Об этом пишет Reuters. Подчеркивается, что причиной обстрела стали «злодеяния сионистского режима», повлекшие за собой убийства командиров иранской гвардии.

    Речь идет об авиаударах Тель-Авива, нанесенных по территориям, находящихся вблизи Дамаска, о которых сообщалось в другом материале издания. В результате обстрела погиб Сайед Рази Мусави, старший советник КСИР. Именно он отвечал за координацию Ирана и Сирии в военной сфере.

    Кроме того, помимо ударов к северо-востоку от Эрбиля (столица полуавтономного региона Ирака Курдистана), представители Тегерана также заявили о «запуске нескольких баллистических ракет» по территории, подконтрольной Дамаску, где находятся объекты «Исламского государства» (организация запрещена в России). В общем счете за ночь Иран нанес 24 удара, сообщает РИА «Новости».

    Именно ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кермане. Тогда в городе проходило траурное шествие в память о гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. В результате взрыва погибли 103 человека, еще 141 получил ранения. После трагедии над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум был поднят красный флаг мести.

    Ракетные удары Ирана вызвали широкий международный резонанс. Так, Белый дом расценил действия Тегерана как безрассудные и неточные. Сообщается, что американское правительство поддерживает контакт с иракскими коллегами и проводит работу по оценке последствий атаки. Отмечается, что ни один американский военнослужащий и объект на территории Эрбиля не пострадали.

    Между тем Ирак заявил о намерении подать жалобу в СБ ООН. Багдад решительно осудил действия Тегерана и назвал события «агрессией против суверенитета республики». В настоящий момент премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани уже поручено формирование комиссии для расследования обстоятельств обстрела. Кроме того, МИД страны отозвал своего посла в Тегеране для консультаций.

    Коментарии (0)
    16 января 2024, 14:27
    Ирак отозвал посла в Иране из-за ударов КСИР по Эрбилю

    Tекст: Ольга Иванова

    МИД Ирака отзывает для консультаций посла в Тегеране из-за обстрела административного центра Иракского Курдистана Корпусом стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС).

    В заявлении ведомства поясняется, что речь идет об обстреле города Эрбиль, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что правительство Ирака намерено подать жалобу в Совбез ООН в связи с ракетным ударом КСИР по Эрбилю.

    Ранее сообщалось, что 15 января иракские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления в Ираке» осуществили массированный обстрел американских военных баз на территории Ирака и Сирии.

    Как минимум четыре человека погибли и шестеро пострадали, среди жертв атаки – курдский бизнесмен. Согласно заявлениям американской стороны, граждане США не пострадали.

    Коментарии (62)
    17 января 2024, 16:59
    В Иране опровергли поставки России БПЛА для использования на Украине
    В Иране опровергли поставки России БПЛА для использования на Украине
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран никогда не поставлял России ЮПЛА и ракеты для использования на Украине, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

    По его словам, заявления Киева о том, что против них используются иранские дроны, создают много шума, но Украина не предоставила ни единого доказательства и ни одного подтверждающего документа, передает ТАСС.

    Ранее представитель России в СБ ООН Василий Небензя заявил, что между Россией и Ираном не было сделок, нарушающих резолюцию СБ ООН о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе.

    Напомним, в Белом доме заявили, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет для применения на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет данных о том, что Иран поставляет ракеты России.

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    17 января 2024, 01:40
    Иран заявил о встрече главы МИД Абдоллахиана с премьером Пакистана Караком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан провел встречу в Давосе с временным пакистанским премьером Анваар-уль-Хаком Караком.

    Встреча прошла 16 января, во вторник, заявил иранский МИД, обсуждался ли удар иранских вооруженных сил по пакистанской территории, не сообщается, передает РИА «Новости».

    Абдоллахиан заявил, что кризис из Палестины распространяется по региону, потому исламским странам, включая Иран и Пакистан, нужно приложить больше усилий для прекращения войны.

    Во вторник Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил об ударе беспилотниками и ракетами по базе террористов «Джейш аль-Адль» в пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном.

    Пакистан заявил, что удар по его территории может повлечь последствия. При ударе погибли двое детей.

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    18 января 2024, 00:16
    Хуситы в Йемене обстреляли второе судно США в Аденском заливе

    Хуситы в Йемене обстреляли второе на этой неделе судно США в Аденском заливе

    Tекст: Александра Юдина

    Поддерживающее Иран правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на еще один корабль США в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций авиацией США и Великобритании.

    Согласно заявлению, военно-морские силы Йемена нанесли удары с использованием противокорабельных ракет по кораблю США в Аденском заливе в ответ на агрессию против территории Йемена, передает РИА «Новости».

    Как на канале «Аль-Масира» отметил представитель хуситов Яхья Сариа, вооруженные силы Йемена будут отвечать на любые атаки против республики.

    В понедельник сообщалось, что не менее четырех танкеров катарской государственной компанией QatarEnergy для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) приостановили движение по маршрутам, пролегающим через Красное море, после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

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    18 января 2024, 07:13
    Взрывы прогремели в нескольких районах Ирана на границе с Пакистаном

    Mehr: Взрывы прогремели в нескольких районах области Сераван в Иране на границе с Пакистаном

    Tекст: Александра Юдина

    Звуки взрывов прозвучали в нескольких районах области Сераван провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном, заявил замгубернатора провинции по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати.

    По его словам, взрывы были слышны в нескольких районах вокруг Серавана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.

    Ранее в Пакистане заявили, что оставляют за собой право отреагировать на удар Ирана.

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    17 января 2024, 21:56
    Пакистан оставил за собой право отреагировать на удар Ирана

    В Пакистане заявили, что оставляют за собой право отреагировать на удар ВС Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар иранских ВС по пакистанской территории, заявил министр иностранных дел во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

    Он также выразил осуждение Пакистаном этой атаки. Глава МИД добавил, что инцидент нанес серьезный ущерб двусторонним связям между странами, передает ТАСС.

    Ранее иранское агентство Tasnim заявило, что иранские военные атаковали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Удар, согласно этим данным, наносился с помощью беспилотников и ракет.

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