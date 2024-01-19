Хуситы обстреляли американское судно в Аденском заливе

Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ

Боец спецназа «Ахмат»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как «болото», зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ, передает РИА «Новости».

Как пояснил боец, с таким ВС России еще не сталкивались и сначала подумали, что это такие акустические ловушки, но радиоперехваты подтвердили, что да, там женщины стоят.

Он уточнил, что женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.

Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году.