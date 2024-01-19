Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.33 комментария
Хуситы обстреляли американское судно в Аденском заливе
Хуситы обстреляли американское судно Chem Ranger в Аденском заливе противокорабельными ракетами
Йеменские хуситы нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, заявил военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
«Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Chem Ranger было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами», – приводи слова Сариа ТАСС.
По его словам, атака совершена в ответ на удары США и Великобритании по объектам «Ансар Аллах» на территории Йемена, хуситы зафиксировали прямое попадание по судну.
Ранее об атаке на судно у берегов Йемена сообщило ВМС Британии. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), нападение на судно произошло в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.