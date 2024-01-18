Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.28 комментариев
У берегов Йемена обстреляли судно
ВМС Британии сообщили о новой атаке на судно у берегов Йемена
По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), нападение на судно произошло в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 85 морских милях к юго-востоку от Эш-Шихра в Йемене», – приводит ТАСС заявление Центра.
Отмечается, что речь идет об атаке на судно. Других деталей не приводится.
Ранее сообщалось, что США нанесли новые удары по объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситы). Бомбардировкам подверглись несколько объектов, откуда готовились новые обстрелы.
Перед этим хуситы нанесли удар по американскому судну у берегов Йемена.