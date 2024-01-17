Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.9 комментариев
Путин оставил надпись на доске в своем предвыборном штабе
Путин поблагодарил волонтеров своего предвыборного штаба за работу
Кандидат на пост президента на выборах 2024 года Владимир Путин выразил благодарность волонтерам, работающим в его предвыборном штабе.
«Вас хочу поблагодарить за совместную работу, за эту помощь, за поддержку... У нас у всех одна общая задача: укрепление Отечества. Мне приятно, что в вашем лице я вижу мощную поддержку молодых поколений», – сказал он в ходе визита в штаб, передает РИА «Новости».
В ходе встречи с волонтерами Путин оставил слова благодарности на специальной доске. «Спасибо за работу, за поддержку. Только вперед! Ура!» – написал он. Затем по просьбе одного из волонтеров глава государства оставил автограф на толстовке с принадлежащей ему цитатой: «Для меня Россия – вся моя жизнь». «Это я так сказал?» – рассмеялся Путин.
Ранее Путин поблагодарил предвыборный штаб за работу.