Путин оставил надпись на доске в своем предвыборном штабе

Путин поблагодарил волонтеров своего предвыборного штаба за работу

Tекст: Валерия Городецкая

«Вас хочу поблагодарить за совместную работу, за эту помощь, за поддержку... У нас у всех одна общая задача: укрепление Отечества. Мне приятно, что в вашем лице я вижу мощную поддержку молодых поколений», – сказал он в ходе визита в штаб, передает РИА «Новости».

В ходе встречи с волонтерами Путин оставил слова благодарности на специальной доске. «Спасибо за работу, за поддержку. Только вперед! Ура!» – написал он. Затем по просьбе одного из волонтеров глава государства оставил автограф на толстовке с принадлежащей ему цитатой: «Для меня Россия – вся моя жизнь». «Это я так сказал?» – рассмеялся Путин.

Ранее Путин поблагодарил предвыборный штаб за работу.