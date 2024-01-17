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    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    9 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    18 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    17 января 2024, 18:59

    Путин оставил надпись на доске в своем предвыборном штабе

    Путин поблагодарил волонтеров своего предвыборного штаба за работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат на пост президента на выборах 2024 года Владимир Путин выразил благодарность волонтерам, работающим в его предвыборном штабе.

    «Вас хочу поблагодарить за совместную работу, за эту помощь, за поддержку... У нас у всех одна общая задача: укрепление Отечества. Мне приятно, что в вашем лице я вижу мощную поддержку молодых поколений», – сказал он в ходе визита в штаб, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с волонтерами Путин оставил слова благодарности на специальной доске. «Спасибо за работу, за поддержку. Только вперед! Ура!» – написал он. Затем по просьбе одного из волонтеров глава государства оставил автограф на толстовке с принадлежащей ему цитатой: «Для меня Россия – вся моя жизнь». «Это я так сказал?» – рассмеялся Путин.

    Ранее Путин поблагодарил предвыборный штаб за работу.

    16 января 2024, 19:38
    Путин объяснил причины возвращения уехавших за границу россиян

    Путин: Все больше уехавших россиян мечтают вернуться на родину

    Путин объяснил причины возвращения уехавших за границу россиян
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Все больше граждан России, которые уехали из страны по разным соображениям, мечтают вернуться обратно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

    «Я имею к этому отношение, бумаги соответствующие подписываю: все больше и больше [есть] желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной», – приводит его слова ТАСС.

    Из-за этого многие из тех, кто «когда-то уехал по разным соображениям», возвращаются или думают вернуться, отметил Путин. «Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что уехавшим за границу деятелям культуры лучше заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности.

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    16 января 2024, 19:52
    Путин вспомнил анекдот про сосиски и сыр с плесенью
    Путин вспомнил анекдот про сосиски и сыр с плесенью
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов страны рассказал анекдот про сосиски и сыр с плесенью.

    «Вчера анекдот рассказывали: «У вас сыр с голубой плесенью есть? – Нет. Сосиски есть», – сказал Путин в ходе беседы с главой администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолием Балбековым, передает Ura.ru.

    Президент подчеркнул, что на прилавках российских магазинах есть любые продукты. «Слава Богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски нужного нам высшего качества», – сказал глава государства.

    Ранее Путин сделал прогноз по урожаю зерновых на 2023 год на уровне 143-147 млн тонн.

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    17 января 2024, 11:35
    Путин дал поручение о помощи гражданским женам погибших бойцов СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки женщин, которые не находились в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали, либо имеют общих детей.

    «Представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Отмечается, что такие меры поддержки будут охватывать вопросы материального обеспечения, оказания медицинской помощи, предоставления возможности получения образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки. «При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство России», – указано на сайте Кремля.

    Ранее Путин отмечал, что при создании таких механизмов нужно действовать аккуратно и не допустить каких-либо злоупотреблений.

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    16 января 2024, 20:21
    Путин высказался о «формуле мира» Зеленского

    Путин: «Формула мира» Зеленского не позволяет вести переговоры с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского нацелена на продолжение реализации декрета о запрете вести переговоры с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Так называемая формула мира, о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса», – заявил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает РИА «Новости».

    Продвигаемая киевским режимом «формула мира» требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России «военных преступлений».

    Ранее сообщалось, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте.

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    16 января 2024, 20:14
    Путин: Предатели по определению не могут победить
    Путин: Предатели по определению не могут победить
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предатели, которые подают сигналы НАТО или пытаются «пересесть» на чуждые традиции, могут что-то «цапнуть» и «под одеялом сожрать», но успеха не добьются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы – как вы сказали, обращаются там к НАТО и так далее – это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли. Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что предатели никогда не побеждают.

    «Они могут что-то там цапнуть, что-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет. А тем более, если они на пьедестал почета выставляют явных нацистов и пособников Гитлера. Такие люди по определению не могут победить. Мозги там закомпостировали людям, проговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда», – добавил глава государства, отметив, что еще несколько десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают.

    Ранее Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики.

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    17 января 2024, 16:27
    Путин призвал скорее решить вопрос открытия новых погранпунктов с КНР

    Путин призвал скорее решить бюрократические проблемы для открытия новых погранпунктов с КНР

    Путин призвал скорее решить вопрос открытия новых погранпунктов с КНР
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо как можно быстрее решить бюрократические проблемы для открытия дополнительных пунктов пропуска на границе с Китаем, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «По поводу новых пунктов пропуска, – и губернатор поддерживает это, бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и еще куда-то, – поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более что и наши партнеры с той стороны границы (Китай – прим. ВЗГЛЯД) тоже просят об этом и поддерживают», – передает его слова ТАСС.

    Путин отметил, что в этом заинтересованы все стороны, поэтому бюрократические проблемы надо решить быстрее.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сотрудничество России и Китая стало образцом для великих держав.

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    16 января 2024, 20:06
    Путин: Болезненную критику нужно воспринимать как руководство к действию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за критику, отметив, что нерешенных вопросов в стране еще много и над ними нужно работать, так он прокомментировал одно из обращений на прямой линии с отказом голосовать за него на предстоящих выборах.

    «Вы знаете, на что обратил внимание, я старался смотреть на экраны – слева, справа. И хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. А оно было таким – небольшое, но в заключении было написано: «Не буду за вас голосовать». Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Второе – нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных», – приводит его слова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «нам очень многое нужно сделать, и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. Нужно воспринимать это как руководство к действию, нужно быть благодарным людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили».

    Ранее сообщалось, что в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина по всей стране собрано свыше 1,8 млн подписей.

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    16 января 2024, 19:45
    Путин назвал объем направленных в новые регионы России средств

    Путин: Власти направили в новые регионы России более 1 трлн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти выделили Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям около 1 трлн 77 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

    В ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России Путин подтвердил слова главы Алчевска ЛНР Альберта Апшева об активной работе новых регионов, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что большие вложения в новые регионы стали возможны благодаря ритмичной работе всей экономической сферы России: росту ВВП, работе финансовой и банковской систем. «Это позволило нам направить в новые регионы свыше 1 трлн рублей – 1 трлн 77 млрд. Это большие деньги», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин поблагодарил за мужество живущих на приграничных с Украиной территориях.

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    16 января 2024, 19:59
    Путин назвал фундамент российской государственности

    Путин: Традиционные ценности являются фундаментом российской государственности

    Tекст: Вера Басилая

    Традиционные ценности остаются нравственным фундаментом российской государственности, и власти намерены продолжать их укреплять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

    «2024 год неслучайно объявлен Годом семьи. Это такое общегосударственное мероприятие, направленное на укрепление наших традиционных ценностей, на которых, как на фундаменте, мы пытаемся строить и строим здание всей российской государственности», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент заявил, что это нужно не только для решения демографических проблем. По его словам, укрепление семьи, увеличение народонаселения, сохранение российского народа – это тоже важнейшее направление. «Но это само по себе имеет значение. Именно как нравственный фундамент государственности», – отметил глава государства.

    Ранее Путин заявил о разных ценностях бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».

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    16 января 2024, 19:30
    Путин предложил продлить выставку «Россия» на ВДНХ «хотя бы на летний период»
    Путин предложил продлить выставку «Россия» на ВДНХ «хотя бы на летний период»
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Работа выставки-форума «Россия» на ВДНХ может быть продлена и после 12 апреля – на летний период, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Жалко, конечно, что она закончится. Я пока еще никому не говорил, честно могу сказать, но я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период. Большое количество людей приезжает в Москву, миллионы людей с удовольствием придут», – сказал глава государства в ходе общения с главами муниципальных образований субъектов РФ, передает ТАСС.

    Он также добавил, что власти РФ подумают, как можно «транслировать [опыт проведения выставки] на страну, на регионы». «Это удачный эксперимент, нам хотелось показать, что сделано за последние десятилетия, пару десятилетий. Как шла страна, какие задачи решала, что получилось, что удалось, может быть, где-то что-то не получилось, но в целом наша с вами общая работа привела к таким результатам, о части которых можно рассказать и показать [их] на этой выставке», – отметил Путин.

    Он напомнил, что выставку уже посетили свыше 4 млн человек. «Она удалась», – подчеркнул президент.

    Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

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    17 января 2024, 11:49
    Путин дал поручение о социальной и языковой адаптации детей мигрантов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

    «Правительству подготовить совместно с администрацией президента, уполномоченным при президенте по правам ребенка и Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека с учетом ранее данного поручения и представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Срок исполнения назначен на 1 июля 2024 года.

    Ранее Путин говорил, что ситуация с миграцией в России, как и во многих других государствах, непростая, по разным подсчетам в стране живут более 10 млн трудовых мигрантов.

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    17 января 2024, 15:42
    Путин рассказал о разговоре с Мишустиным о ситуации в экономике

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сообщил, что во вторник вечером обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным ситуацию в экономике.

    «Мы с председателем правительства [Михаилом Мишустиным] вчера здесь в Кремле поздно вечером обсуждали ситуацию в целом в экономике, говорили о результатах работы за 2023 год», – сказал глава государства на совещании с кабмином, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщал, что экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире.

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    17 января 2024, 15:48
    Путин: Рост ВВП по итогам 2023 года может оказаться выше 3,5%
    Путин: Рост ВВП по итогам 2023 года может оказаться выше 3,5%
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам прошедшего года при уточнении показателей может оказаться выше 3,5%, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    По словам Путина, председатель правительства Михаил Мишустин «считает, что вот тот показатель роста ВВП страны, о котором мы сейчас говорим, 3,5%, он на самом деле при более тщательном подсчете может оказаться и чуть повыше», сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что есть и вызовы: инфляция – 7,4%. «Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи», – сказал президент.

    Также он добавил, что «за 10 месяцев прошлого года реальный рост заработной платы составил 7,7 процента. Это неплохо. Но имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим».

    Ранее Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы.

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    17 января 2024, 12:25
    Путин поручил продумать способы защиты учителей от травли в соцсетях

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин дал поручение до 1 июля продумать, как защитить репутацию учителей с учетом возможных нападок в соцсетях.

    «Правительству России подготовить совместно с Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Соответствующие предложения Путин ждет до 1 июля 2024 года.

    На декабрьском заседании СПЧ одна из участниц встречи пожаловалась, что сейчас «кто угодно может спокойно вылить грязь на любого учителя в соцсети, в СМИ, выложить видео, прокомментировать, выложить переписку и дискредитировать действия». По ее словам, в таких условиях педагоги чувствуют себя незащищенными.

    Кроме того, Путин потребовал принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей общеобразовательных организаций. Соответствующие поручения даны правительству совместно с администрацией президента и комиссией Госсовета по направлению «Образование».

    Путин отвел срок на выполнение этой задачи до 1 июля, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, руководителя администрации президента Антона Вайно и губернатора Севастополя Михаила Развожаева, возглавляющего рабочую группу Госсовета.

    На заседании СПЧ уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода пожаловалась на чрезмерную нагрузку учителей, их дополнительные обязанности. Президент заметил, что использование информационных технологий направлено как раз на то, чтобы разгрузить учителя, дебюрократизировать его работу. Глава государства тогда обещал дать поручение рассмотреть данный вопрос.

    Путин, выступая на заседании Государственного совета в декабре, назвал улучшение условий труда педагогов в России важнейшим вопросом.

    Коментарии (4)
    17 января 2024, 12:17
    Путин поручил продумать возможности защиты прав соотечественников за рубежом

    Tекст: Ольга Никитина

    Правительство вместе с МИД и Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) до 1 июля должны разработать предложения по защите прав соотечественников за рубежом, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

    «Представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Отдельно отмечена необходимость «принятия дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств».

    Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    На заседании 4 декабря прошлого года члены Совета по правам человека обратили внимание на сложное положение россиян, в частности в странах Прибалтики. Только с территории Латвии после введения Ригой обязательного экзамена на знание латышского языка могут быть высланы более 3,2 тыс. человек, многие из которых – пенсионеры.

    Путин отмечал, что власти Латвии и других государств Прибалтики «выбрасывают за кордон» русских людей, что оказывает прямое влияние на безопасность России.

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