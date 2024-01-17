Путин поблагодарил предвыборный штаб за работу

Tекст: Ольга Иванова

«Хочу вас поблагодарить и всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтеров, конечно. Особенно на, так скажем, пока сложных территориях. Это требует не просто личного времени, но и личного мужества. Я отдаю себе в этом отчет, так что всем большое спасибо», – сказал Путин, в Гостином дворе он пообщался с волонтерами и сопредседателями штаба, передает ТАСС.

Путину рассказали, что в работе принимают участие много молодых людей. Кроме того, сопредседатель штаба, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко отметила, что в целом особенностью русских людей является умение консолидироваться в сложные моменты.

«Это очень важный процесс, потому что он в необычных условиях, в которых находится страна, укрепляет ее изнутри. Чрезвычайно важная вещь», – сказал Путин.

Напомним, Путин в среду впервые приехал в свой предвыборный штаб, чтобы пообщаться с волонтерами и сопредседателями в рамках первого мероприятия в качестве кандидата на пост президента России на предстоящих выборах.