Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.9 комментариев
Машков назвал поступком воли решение Путина идти на выборы в сложный для всего мира момент
Решение Владимира Путина снова выдвинуть кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году в сложный исторический момент для России и для всего мира является поступком воли, заявил сопредседатель предвыборного штаба Путина актер Владимир Машков.
В ходе встречи с Путиным в его избирательном штабе Машков выразил Путину благодарность за решение баллотироваться на предстоящих выборах президента России, передает РИА «Новости». На встрече также участвовали сопредседатели штаба – спикер парламента Донецкой народной республики, полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, Герой Труда РФ Марьяна Лысенко.
Машков поблагодарил Путина за его решение снова выдвигаться в президенты в «такой сложный исторический момент для России и для всего мира». «Это поступок воли», – отметил народный артист России.
Напомним, Путин в среду впервые приехал в свой предвыборный штаб, чтобы пообщаться с волонтерами и сопредседателями в рамках первого мероприятия в качестве кандидата на пост президента России на предстоящих выборах. Глава государства поблагодарил предвыборный штаб за работу.