Машков назвал поступком воли решение Путина идти на выборы в сложный для всего мира момент

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи с Путиным в его избирательном штабе Машков выразил Путину благодарность за решение баллотироваться на предстоящих выборах президента России, передает РИА «Новости». На встрече также участвовали сопредседатели штаба – спикер парламента Донецкой народной республики, полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, Герой Труда РФ Марьяна Лысенко.



Машков поблагодарил Путина за его решение снова выдвигаться в президенты в «такой сложный исторический момент для России и для всего мира». «Это поступок воли», – отметил народный артист России.

Напомним, Путин в среду впервые приехал в свой предвыборный штаб, чтобы пообщаться с волонтерами и сопредседателями в рамках первого мероприятия в качестве кандидата на пост президента России на предстоящих выборах. Глава государства поблагодарил предвыборный штаб за работу.