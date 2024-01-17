Политолог: Сбор подписей показал беспрецедентную поддержку Путина

Политолог Данилин: Кампания по сбору подписей в поддержку Путина бьет рекорд за рекордом

Tекст: Олег Исайченко

«Уровень поддержки Путина беспрецедентно высок. Об этом говорят не просто сухие данные социологических опросов, но огромное количество людей, готовых поддержать Владимира Путина не словом, а делом. Текущая кампания сбора подписей демонстрирует это очевиднейшим образом», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«Кампания выделяется по двум направлениям. Первое – весьма значимое число граждан, решивших оставить свою подпись за Путина. На данный момент их число уже составляет 2,5 млн и может достигнуть трех миллионов, что в десять раз превышает установленную норму для кандидата-самовыдвиженца. Второе – высокие темпы кампании», – отмечает он.

Столь впечатляющего объема подписей удалось достичь в кратчайшие по политическим меркам сроки, отмечает политолог. При этом, по его словам, обозначить четкий портрет граждан, поддержавших Владимира Путина, невозможно: «В сборе принимали участие абсолютно все слои населения России. На участки приходили как представители молодого поколения, так и старшего. Все они имеют разные профессии, обладают как высшим, так и средним уровнем образования. Это говорит о масштабности поддержки кандидата».

«Во время сбора подписей люди выражают поддержку и слова благодарности Владимиру Путину, отмечая масштабные изменения к лучшему», – рассказал Петр Ульянов, зампредседателя Общественной палаты Московской области, лично принимающий участие в работе штаба по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Путина на пост президента.



«Данной работой в Подмосковье занимается штаб, в состав которого входят «Волонтеры Подмосковья», члены партии «Единая Россия», активисты «Народного фронта». То есть это широкий общественный спектр организаций, которые работают в нашем регионе», – подчеркнул собеседник.

«Как мы знаем, Московская область – это первый регион, который привез в центральный предвыборный штаб Путина в Гостином дворе подписи в поддержку кандидата. Это было еще 30 декабря. И вот сегодня у нас прошла встреча с участием Владимира Путина. Он высоко оценил работу штаба – как федерального, так и того, который работает на территории Московской области», – указал он.

«Почему я принял решение участвовать в сборе подписей? Я разделяю мнение большинства жителей нашей страны о том, что Россия развивается в правильном направлении, поэтому нам необходимо, чтобы данная работа была продолжена. Это особенно актуально на фоне внешних вызовов», – объяснил Ульянов.

Ранее Владимир Путин провел первое мероприятие в качестве кандидата в президенты РФ на предстоящих выборах. Он приехал в свой избирательный штаб, который находится в столичном Гостином дворе, где у него было запланировано общение с волонтерами и сопредседателями штаба.

Там кандидат в президенты выразил благодарность волонтерам, также Путин оставил слова благодарности на специальной доске. «Спасибо за работу, за поддержку. Только вперед! Ура!» – написал он. Затем по просьбе одного из волонтеров глава государства оставил автограф на толстовке с принадлежащей ему цитатой: «Для меня Россия – вся моя жизнь». «Это я так сказал?» – рассмеялся Путин.

В сообщении на сайте избирательного штаба Путина говорится, что в настоящее время регионы продолжают доставлять в центральный аппарат собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов. Сбор осуществляется силами волонтерских организаций «Народного фронта» и партии «Единая Россия».





