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    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    10 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    20 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    17 января 2024, 20:17

    Политолог: Сбор подписей показал беспрецедентную поддержку Путина

    Политолог Данилин: Кампания по сбору подписей в поддержку Путина бьет рекорд за рекордом

    Политолог: Сбор подписей показал беспрецедентную поддержку Путина
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Кампания по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина выделяется по двум направлениям. Первое – весьма значимое число граждан, решивших оставить свою подпись за Путина. Второе – высокие темпы кампании. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин. А сотрудник подмосковного штаба рассказал о словах благодарности Путину, которые высказывают люди, оставившие подписи в его поддержку.

    «Уровень поддержки Путина беспрецедентно высок. Об этом говорят не просто сухие данные социологических опросов, но огромное количество людей, готовых поддержать Владимира Путина не словом, а делом. Текущая кампания сбора подписей демонстрирует это очевиднейшим образом», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Кампания выделяется по двум направлениям. Первое – весьма значимое число граждан, решивших оставить свою подпись за Путина. На данный момент их число уже составляет 2,5 млн и может достигнуть трех миллионов,  что в десять раз превышает установленную норму для кандидата-самовыдвиженца. Второе – высокие темпы кампании», – отмечает он.

    Столь впечатляющего объема подписей удалось достичь в кратчайшие по политическим меркам сроки, отмечает политолог. При этом, по его словам, обозначить четкий портрет граждан, поддержавших Владимира Путина, невозможно: «В сборе принимали участие абсолютно все слои населения России. На участки приходили как представители молодого поколения, так и старшего. Все они имеют разные профессии, обладают как высшим, так и средним уровнем образования. Это говорит о масштабности поддержки кандидата».

    «Во время сбора подписей люди выражают поддержку и слова благодарности Владимиру Путину, отмечая масштабные изменения к лучшему», – рассказал Петр Ульянов, зампредседателя Общественной палаты Московской области, лично принимающий участие в работе штаба по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Путина на пост президента.

    «Данной работой в Подмосковье занимается штаб, в состав которого входят «Волонтеры Подмосковья», члены партии «Единая Россия», активисты «Народного фронта». То есть это широкий общественный спектр организаций, которые работают в нашем регионе», – подчеркнул собеседник.

    «Как мы знаем, Московская область – это первый регион, который привез в центральный предвыборный штаб Путина в Гостином дворе подписи в поддержку кандидата. Это было еще 30 декабря. И вот сегодня у нас прошла встреча с участием Владимира Путина. Он высоко оценил работу штаба – как федерального, так и того, который работает на территории Московской области», – указал он.

    «Почему я принял решение участвовать в сборе подписей? Я разделяю мнение большинства жителей нашей страны о том, что Россия развивается в правильном направлении, поэтому нам необходимо, чтобы данная работа была продолжена. Это особенно актуально на фоне внешних вызовов», – объяснил Ульянов.

    Ранее Владимир Путин провел первое мероприятие в качестве кандидата в президенты РФ на предстоящих выборах. Он приехал в свой избирательный штаб, который находится в столичном Гостином дворе, где у него было запланировано общение с волонтерами и сопредседателями штаба.

    Там кандидат в президенты выразил благодарность волонтерам, также Путин оставил слова благодарности на специальной доске. «Спасибо за работу, за поддержку. Только вперед! Ура!» – написал он. Затем по просьбе одного из волонтеров глава государства оставил автограф на толстовке с принадлежащей ему цитатой: «Для меня Россия – вся моя жизнь». «Это я так сказал?» – рассмеялся Путин.

    В сообщении на сайте избирательного штаба Путина говорится, что в настоящее время регионы продолжают доставлять в центральный аппарат собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов. Сбор осуществляется силами волонтерских организаций «Народного фронта» и партии «Единая Россия».


    17 января 2024, 11:35
    Путин дал поручение о помощи гражданским женам погибших бойцов СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки женщин, которые не находились в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали, либо имеют общих детей.

    «Представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Отмечается, что такие меры поддержки будут охватывать вопросы материального обеспечения, оказания медицинской помощи, предоставления возможности получения образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки. «При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство России», – указано на сайте Кремля.

    Ранее Путин отмечал, что при создании таких механизмов нужно действовать аккуратно и не допустить каких-либо злоупотреблений.

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    17 января 2024, 16:27
    Путин призвал скорее решить вопрос открытия новых погранпунктов с КНР

    Путин призвал скорее решить бюрократические проблемы для открытия новых погранпунктов с КНР

    Путин призвал скорее решить вопрос открытия новых погранпунктов с КНР
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо как можно быстрее решить бюрократические проблемы для открытия дополнительных пунктов пропуска на границе с Китаем, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «По поводу новых пунктов пропуска, – и губернатор поддерживает это, бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и еще куда-то, – поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более что и наши партнеры с той стороны границы (Китай – прим. ВЗГЛЯД) тоже просят об этом и поддерживают», – передает его слова ТАСС.

    Путин отметил, что в этом заинтересованы все стороны, поэтому бюрократические проблемы надо решить быстрее.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сотрудничество России и Китая стало образцом для великих держав.

    Коментарии (2)
    17 января 2024, 11:49
    Путин дал поручение о социальной и языковой адаптации детей мигрантов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

    «Правительству подготовить совместно с администрацией президента, уполномоченным при президенте по правам ребенка и Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека с учетом ранее данного поручения и представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Срок исполнения назначен на 1 июля 2024 года.

    Ранее Путин говорил, что ситуация с миграцией в России, как и во многих других государствах, непростая, по разным подсчетам в стране живут более 10 млн трудовых мигрантов.

    Коментарии (11)
    17 января 2024, 15:42
    Путин рассказал о разговоре с Мишустиным о ситуации в экономике

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сообщил, что во вторник вечером обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным ситуацию в экономике.

    «Мы с председателем правительства [Михаилом Мишустиным] вчера здесь в Кремле поздно вечером обсуждали ситуацию в целом в экономике, говорили о результатах работы за 2023 год», – сказал глава государства на совещании с кабмином, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщал, что экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 15:48
    Путин: Рост ВВП по итогам 2023 года может оказаться выше 3,5%
    Путин: Рост ВВП по итогам 2023 года может оказаться выше 3,5%
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам прошедшего года при уточнении показателей может оказаться выше 3,5%, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    По словам Путина, председатель правительства Михаил Мишустин «считает, что вот тот показатель роста ВВП страны, о котором мы сейчас говорим, 3,5%, он на самом деле при более тщательном подсчете может оказаться и чуть повыше», сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что есть и вызовы: инфляция – 7,4%. «Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи», – сказал президент.

    Также он добавил, что «за 10 месяцев прошлого года реальный рост заработной платы составил 7,7 процента. Это неплохо. Но имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим».

    Ранее Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы.

    Коментарии (6)
    17 января 2024, 12:25
    Путин поручил продумать способы защиты учителей от травли в соцсетях

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин дал поручение до 1 июля продумать, как защитить репутацию учителей с учетом возможных нападок в соцсетях.

    «Правительству России подготовить совместно с Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Соответствующие предложения Путин ждет до 1 июля 2024 года.

    На декабрьском заседании СПЧ одна из участниц встречи пожаловалась, что сейчас «кто угодно может спокойно вылить грязь на любого учителя в соцсети, в СМИ, выложить видео, прокомментировать, выложить переписку и дискредитировать действия». По ее словам, в таких условиях педагоги чувствуют себя незащищенными.

    Кроме того, Путин потребовал принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей общеобразовательных организаций. Соответствующие поручения даны правительству совместно с администрацией президента и комиссией Госсовета по направлению «Образование».

    Путин отвел срок на выполнение этой задачи до 1 июля, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, руководителя администрации президента Антона Вайно и губернатора Севастополя Михаила Развожаева, возглавляющего рабочую группу Госсовета.

    На заседании СПЧ уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода пожаловалась на чрезмерную нагрузку учителей, их дополнительные обязанности. Президент заметил, что использование информационных технологий направлено как раз на то, чтобы разгрузить учителя, дебюрократизировать его работу. Глава государства тогда обещал дать поручение рассмотреть данный вопрос.

    Путин, выступая на заседании Государственного совета в декабре, назвал улучшение условий труда педагогов в России важнейшим вопросом.

    Коментарии (4)
    17 января 2024, 12:17
    Путин поручил продумать возможности защиты прав соотечественников за рубежом

    Tекст: Ольга Никитина

    Правительство вместе с МИД и Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) до 1 июля должны разработать предложения по защите прав соотечественников за рубежом, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

    «Представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Отдельно отмечена необходимость «принятия дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств».

    Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    На заседании 4 декабря прошлого года члены Совета по правам человека обратили внимание на сложное положение россиян, в частности в странах Прибалтики. Только с территории Латвии после введения Ригой обязательного экзамена на знание латышского языка могут быть высланы более 3,2 тыс. человек, многие из которых – пенсионеры.

    Путин отмечал, что власти Латвии и других государств Прибалтики «выбрасывают за кордон» русских людей, что оказывает прямое влияние на безопасность России.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 12:01
    Путин поручил более эффективно расследовать пытки в тюрьмах

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил Следственному комитету принять меры, чтобы более эффективно расследовать дела о пытках в местах лишения свободы.

    «Следственному комитету принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы, в том числе путем передачи дел о таких преступлениях для осуществления предварительного следствия в главные следственные управления и следственные управления по субъектам России или центральный аппарат», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Доклад по этой теме президент ждет до 1 июля 2024 года.

    Кроме того, глава государства поручил правительству России изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным и рассмотреть возможность его распространения в других российских регионах.

    Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Срок исполнения – до 1 июля.

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    17 января 2024, 14:36
    Глава Воскресенского МО: Миссия служения людям должна объединять все уровни власти

    Глава Воскресенского МО Запевалов: В основе работы муниципальной службы лежит служение на благо людей

    Глава Воскресенского МО: Миссия служения людям должна объединять все уровни власти
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Премия «Служение» позволила обратить пристальное внимание на профессию муниципального работника. Примеры из жизни ее лауреатов могут стать хорошими ориентирами для крепкого развития Россия. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал глава Воскресенского МО Александр Запевалов. Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей премии «Служение».

    «Мне очень понравилось, что на муниципалитеты обратили столь пристальное внимание на самом высоком уровне. Президент отметил, что у нас очень сложная работа, так как мы находимся ближе всех к народу. Эта премия – способ обратить внимание на нашу профессию. С помощью нее Путин показал, как важно поддерживать этот уровень власти», – сказал Александр Запевалов, глава местного самоуправления Воскресенского муниципального округа Нижегородской области.

    «В основе работы муниципальной службы должно лежать служение на благо людей. В службе должно быть больше человечности. Очень важно выслушать жителя, узнать о его проблемах. Очень хорошо, что на это обстоятельство стало обращать внимание руководство страны», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, этот принцип должен распространяться и на региональный, и на федеральный уровни власти. В частности, очень приятно, когда наш президент глубоко сопереживает гражданам страны, это заряжает на правильный вектор отношения к людям», – отмечает он.

    «Реальные примеры служения также важны для создания крепкой основы национального развития. Поэтому, в частности, эта премия очень ценна. Она позволяет через примеры других людей, их жизненный путь, переосмыслить свои жизненные ценности», – резюмировал Запевалов.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии на площадке «Live Арена» вручил награду премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества». Ее получила глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина.

    Под руководством Сафиной Мещегаровский сельсовет занял первое место среди сельских поселений во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

    В ходе вручения президент отметил, что «муниципальная власть ближе всего к людям. Конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан». «Хочу вновь повторить: именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей нашей большой страны, так, как люди видят свое настоящее и будущее», – цитирует Путина сайт Кремля.

    «И в целом работа в местном самоуправлении, безусловно, требует особой отзывчивости, умения воспринимать проблемы в сложных ситуациях, причем воспринимать их как свои собственные, понимая, что все мы действуем ради общей цели – счастья и благополучия родной страны, будущего наших детей. В этом и есть смысл служения Родине, согражданам, когда наивысшей ценностью выступает общее благо, сопричастность судьбе Отечества и готовность сплотиться в моменты исторических вызовов», – отметил президент.

    Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена в соответствии с поручением президента. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внесшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. В этом году рассмотрено порядка 19 тыс. заявок из 89 субъектов РФ.

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    17 января 2024, 12:45
    Песков: Путин при желании мог бы собрать за свое выдвижение кратно больше подписей

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин, уже собравший в качестве кандидата в президенты России более 2,5 млн подписей при необходимых 300 тысяч, мог бы собрать гораздо больше, поскольку уровень консолидации вокруг действующего президента очень высок, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Уровень поддержки президента, уровень консолидации общества вокруг него, причем самых разных возрастных категорий, – его действительно трудно преувеличить», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Как сообщил Песков, в среду Путин посетит свой избирательный штаб, встретится с волонтерами и сопредседателями. Пресс-секретарь главы государства добавил, что «более детальная информация» будет идти по линии предвыборного штаба главы государства.

    Штаб Путина как кандидата в президенты начал свою работу 21 декабря.

    В сообщении на сайте избирательного штаба Путина говорится, что в настоящее время в поддержку Владимира Путина собрано более 2,5 млн подписей, регионы продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов. Сбор подписей осуществляется силами волонтерских организаций, Народного фронта и партии «Единая Россия».

    На выборах президента России в 2018 году в поддержку кандидатуры Путина в общей сложности во всех на тот момент 85 субъектах было собрано более 1,6 млн подписей.

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    17 января 2024, 14:53
    ЦИК зарегистрировала представителей по финансовым вопросам кандидатов в президенты

    ЦИК зарегистрировала представителей по финансовым вопросам кандидатов в президенты России

    Tекст: Ольга Никитина

    Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Леонида Слуцкого, Владислава Даванкова и Николая Харитонова уполномоченными представителями по финансовым вопросам зарегистрированных кандидатов на должность президента России.

    В Telegram-канале ЦИК России сообщается, что также зарегистрированы уполномоченные представители партии «Коммунисты России» и доверенные лица выдвинутого кандидата на должность президента России Сергея Бабурина.

    Кроме того, ЦИК утвердила порядок аккредитации СМИ на выборах президента России 15–17 марта 2024 года. Аккредитация СМИ, согласно принятому решению, дает право присутствовать: при голосовании; при подсчете голосов избирателей; при перемещении бюллетеней в сейф-пакет; на заседаниях избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования.

    Подробная информация и форма заявки на аккредитацию будет размещена до 20 января на сайте ЦИК и сайтах избирательных комиссий субъектов России.

    Также в ЦИК подвели итоги общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы» и тестированию новой цифровой платформы в рамках подготовки и проведения выборов в федеральные органы государственной власти. В проверке систем были задействованы как члены избирательных комиссий, действующих на территории России, так и избиратели.

    Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года.

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    17 января 2024, 11:44
    Путин поручил продумать более эффективное применение ИИ в расследованиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил проанализировать применение искусственного интеллекта при расследовании преступлений и подготовить предложения по улучшению этой работы. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    Как говорится в тексте одного из поручений, Верховному суду совместно с Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, МВД и Минюстом России рекомендовано проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию, сделать это нужно до 1 июля 2024 года, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин поручил до 1 июля изучить правоприменительную практику и подготовить предложения по возможному смягчению наказаний за ненасильственные преступления.

    Как говорится в поручении, до 1 июля необходимо «проанализировать правоприменительную практику по преступлениям, совершенным без применения насилия или угрозы его применения, и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию, в том числе в части, касающейся смягчения ответственности за совершение». Внести предложения изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство поручено правительству, Госдуме, Верховному суду, Генпрокуратуре при участии Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, а также Общественной палаты.

    Ранее Следственный комитет начал использовать программу на основе искусственного интеллекта, которая позволяет с точностью до 96% составить портрет серийного преступника.

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    17 января 2024, 16:19
    Путин: Более 110 млн кв. метров жилья ввели в России в 2023 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 110 млн кв. метров жилья ввели в России в прошлом году, этот показатель является рекордным, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином.

    «Что касается стройки… 110,1 млн кв. метров – ввод жилья у нас состоялся [в 2023 году]. Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было», – приводит его слова ТАСС.

    Путин поздравил с этим строителей и назвал такой показатель «очень хорошим».

    Ранее Путин сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам прошедшего года при уточнении показателей может оказаться выше 3,5%.

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    17 января 2024, 13:50
    Песков: Дата возможной встречи Путина с президентом Ирана пока не определена

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Окончательная дата встречи президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси пока не определена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока точных дат нет», – сказал он, говоря о планах встречи, передает ТАСС.

    Напомним, президент Ирана Раиси приехал в Москву на встречу с Путиным в декабре прошлого года. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество. Президент России пообещал посетить Иран.

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    17 января 2024, 12:49
    Путин поручил поддержать Комитет семей воинов Отечества

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину поддержать Комитет семей воинов Отечества, который оказывает юридическую и психологическую помощь семьям участников СВО.

    «Правительству … оказать поддержку автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» в целях продолжения работы по предоставлению членам семей участников специальной военной операции бесплатной юридической помощи, духовно-психологической поддержки, а также в целях реализации иных культурных, патриотических и гуманитарных проектов», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Доклад необходимо представить до 1 февраля. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    Также о поручении главы государства сообщается в Telegram-канале Комитета семей воинов Отечества. Уточняется, что соответствующий вопрос на встрече с главой государства поднимала Юлия Белехова.

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    Правительство России утвердило план основных мероприятий, приуроченных к проведению Года семьи. Среди них не только популяризация семейных ценностей, но и меры, направленные на решение демографических задач. О каких именно мерах идет речь и за счет чего Россия могла бы в 2024 году сломать негативные демографические тренды? Подробности

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    Месть Ирана Америке задела Ирак

    Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Целями Тегерана стали места, где якобы подготавливались теракты против Исламской республики. И хотя это привело к осложнению отношений с Ираком, у Тегерана и Багдада сохраняется общая задача – снижение американского влияния в регионе. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Гарантии Макрона для Украины

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

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