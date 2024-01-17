Путин: Более 110 млн кв. метров жилья ввели в России в 2023 году

Tекст: Ольга Иванова

«Что касается стройки… 110,1 млн кв. метров – ввод жилья у нас состоялся [в 2023 году]. Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было», – приводит его слова ТАСС.

Путин поздравил с этим строителей и назвал такой показатель «очень хорошим».

Ранее Путин сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам прошедшего года при уточнении показателей может оказаться выше 3,5%.