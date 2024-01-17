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    Зачем Россия создает рекордные запасы золота
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    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    3 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    17 января 2024, 14:21

    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 290 военных и танк

    Минобороны: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 290 военных и танк

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ, украинские войска потеряли до 290 военнослужащих, танк, две машины пехоты, пять бронемашин, две гаубицы Д-30 и самоходную пушку «Пион», сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские войска на Донецком направлении отразили шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ около Белогоровки, Красного и Богдановки ДНР, следует из Telegram-канала Минобороны.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки ДНР. Потери составили до 290 военнослужащих, танк и другая техника.

    В то же время на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» нанесено поражение формированиям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны возле Новомихайловки, Парасковиевки ДНР и Приютного Запорожской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, орудие Д-20 и самоходную артустановку «Гвоздика».

    Также, согласно данным Минобороны, на Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили атаку штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Тернов Харьковской области. Здесь потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два бронетранспортера.

    В Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 25-й воздушно-десантной и 63-й механизированной бригад ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено огневое поражение живой силе противника под Григоровкой ДНР и Серебрянским лесничеством.

    Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-30.

    На Запорожском направлении ВС России нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Каменское, Работино и Мирное Запорожской области. Потери противника – до 25 военнослужащих, а также гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении поблизости от Тягинки и Ивановки Херсонской области потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе ВСУ.

    16 января 2024, 17:04
    Орбан придумал новую схему финансирования Украины
    Орбан придумал новую схему финансирования Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия предлагает финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита, свою долю готова выплатить из нацбюджета, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан считает, что выделение 50 млрд сразу на четыре года серьезно навредили бы европейской экономике, поэтому если Запад хочет создать денежный фонд для помощи Украине, необходимо его создать вне бюджета ЕС, передает РИА «Новости».

    Но Венгрия, по его словам, готова к тому, чтобы для каждой страны на основе, например, национальных экономических показателей, был произведен расчет, сколько она должна выплатить Украине.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. При этом бюджет Украины на 2024 год верстался с учетом макрофинансовой помощи ЕС, и теперь его исполнение находится под большим вопросом.

    Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК разрабатывает альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС, если переговоры по программе поддержки на 50 млрд евро провалятся.

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    17 января 2024, 10:38
    Бастрыкин поручил завести дело на президента узбекского землячества после оскорблений в адрес участников СВО
    Бастрыкин поручил завести дело на президента узбекского землячества после оскорблений в адрес участников СВО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова с оскорблениями в адрес участников спецоперации.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, в публикации в соцсетях Баратов оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

    С просьбой отреагировать на высказывания Баратова к Бастрыкину обратились военкоры. После этого председатель СКР дал поручение о возбуждении уголовного дела.

    1 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске.

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    16 января 2024, 19:02
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО инициатива находится у российских военнослужащих, украинская государственность может получить невосполнимый удар, ответственность за это будет на нынешних киевских властях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, – а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин в обращении к военным на встрече в госпитале Вишневского заявил, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

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    16 января 2024, 15:19
    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией

    Вагенкнехт посоветовала Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией

    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо пойти на уступки, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    В эфире телеканала Tagesschau Вагенкнехт выразила мнение, что для достижения мира с Россией украинскому руководству нужно отказаться от перспективы вступления в НАТО, передает РИА «Новости». Кроме того, возможно, стране придется пожертвовать территорией, добавила она.

    Политик отметила, что поставки вооружений Украине для улучшения ее переговорной позиции возымели обратный эффект. «А тезис, который нам всегда говорили: «Мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась», не подтвердился вообще. Вышло обратное», – сказала она.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине.

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    17 января 2024, 10:05
    Освобожденного в рамках обмена британского наемника Эслина заметили в зоне СВО

    «Российская газета»: Приговоренный к смертной казни в ДНР британец Эслин вернулся в зону СВО

    Освобожденного в рамках обмена британского наемника Эслина заметили в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский наемник Эйден Эслин, попавший в российский плен в 2022 году, приговоренный в ДНР к смертной казни, а позже освобожденный в рамках обмена пленными, вновь замечен в зоне проведения спецоперации, пишут СМИ.

    В Сети появился ролик, снятый самим Эслином, на котором видна стела на въезде в Авдеевку, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    При этом по видео невозможно определить, вооружен ли британец.

    Газета Daily Mail писала ранее, что Эслин после освобождения в рамках обмена собирается работать в зоне СВО как «военный корреспондент».

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    16 января 2024, 16:12
    Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин

    Депутат ЕП Мадисон призвал выдать Киеву 800 тыс. проживающих в ЕС украинских мужчин, назвав их трусами

    Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин
    @ Dwi Anoraganingrum/Zuma Exclusive/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонский депутат Европарламента (ЕП) Яак Мадисон в ходе заседания ЕП призвал Евросоюз выдать Киеву украинских мужчин, «нелегально бежавших из страны» и проживающих на территории объединения.

    По его словам, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский «ясно сказал, что в рядах ВСУ не хватает мужчин», передает ТАСС.

    Мадисон заметил, что в Европе проживает почти 800 тыс. украинских мужчин, которые нарушили законы и нелегально бежали из страны, как трусы. «Мы должны помочь Украине с этими мужчинами», – заявил политик.

    При этом ранее Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста. До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев.

    Напомним, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    Коментарии (28)
    17 января 2024, 08:42
    Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

    Le Monde: Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

    Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Париж передаст Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, а также несколько сотен бомб, пообещал президент Франции Эммануэль Макрон.

    Французский лидер рассказал, что в настоящее время работает с Киевом над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, которое планируется заключить через несколько недель. Макрон добавил, что для этого сам поедет на Украину в феврале, передает РБК со ссылкой на Le Monde.

    В августе французские власти передали Украине пробную партию ракет класса «воздух – поверхность» большой дальности SCALP.

    Между тем Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине.

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    16 января 2024, 21:11
    В Венгрии назвали способ прекращения конфликта на Украине

    В Венгрии отказ от поставок оружия Киеву назвали способом прекращения конфликта

    В Венгрии назвали способ прекращения конфликта на Украине
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Ольга Иванова

    Отказ от поставок оружия Киеву поможет завершить конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто порталу Exxpress.

    По его мнению, чем больше поставляется оружия, тем дольше продлится конфликт, передает ТАСС.

    Сийярто уверен, что главным условием для достижения мира на Украине является поддержание диалога с Россией.

    Для него очевидно: «все, что делалось до сих пор, не принесло успеха». Было поставлено много оружия, тем не менее конфликт только затягивается. «Украине было выплачено много денег, но ее разрушение продолжается. Точно так же санкции ЕС не поставили на колени российскую экономику и не приблизили нас к миру», – заявил дипломат.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил вместо выделения Киеву 50 млрд евро создать денежный фонд для Украины, но вне бюджета ЕС.

    Коментарии (0)
    16 января 2024, 16:20
    Новая партия в Германии призвала прекратить поставки оружия Украине

    Der Spiegel: «Союз Сары Вагенкнехт» выступил за прекращение поставок оружия Киеву и возвращение российского газа

    Новая партия в Германии призвала прекратить поставки оружия Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт» в Германии в случае победы на выборах в Европарламент намерена вернуться к импорту российского газа, остановить поставки оружия Киеву и выступить против расширения ЕС, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на проект европейской предвыборной программы партии.

    Одним из важных пунктов в программе является призыв к прекращению поставок оружия на Украину, который может побудить Россию вступить в мирные переговоры, пишут «Известия».

    Газета FAZ опубликовала содержание программного документа «Партии Сары Вагенкнехт», он должен быть окончательно одобрен 27 января. Так, согласно предложению Вагенкнехт, ЕС в нынешнем виде неэффективен и нуждается в фундаментальном реформировании, он должен стать независимым от США международным игроком и обладать собственной цифровой инфраструктурой.

    Также в документе говорится, что должен быть приоритет национального законодательства над европейским, и предлагается ввести мораторий на расширение ЕС и на увеличение его бюджета.

    Ранее Вагенкнехт заявила, что для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо отказаться от вступления Украины в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине. По ее словам, Запад должен прекратить вооружать Киев.

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    17 января 2024, 07:30
    Украина попыталась обстрелять Белгородскую область из РСЗО Vampire

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны утром в среду пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку в Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    ВСУ попытались обстрелять территорию региона из чешской РСЗО RM-70 Vampire и применить беспилотники, но дежурные средства ПВО уничтожили снаряды и дроны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    До этого ночью среды Украина попыталась обстрелять Белгородскую область ракетами РСЗО «Ольха», эту попытку также пресекли.

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    16 января 2024, 16:36
    Депутат Европарламента назвал Украину бездонной бочкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина давно превратилась в «бездонную бочку» для европейских налоговых денег, заявил депутат Европейского парламента Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы.

    Выступая перед дебатами в парламенте Евросоюза по теме оказания финансовой помощи Киеву, Вилимски высказался против перевода Украине 50 млрд евро, сообщил информационный портал OTS, передают «Известия».

    Ссылаясь на данные Независимого института экономических исследований, депутат заявил, что Евросоюз по состоянию на осень прошлого года передал Украине около 133 млрд евро. Он отметил, что при этом какая-либо стратегия и усилия по обеспечению прекращения огня и последующих мирных переговоров отсутствует.

    «Поэтому мы не видим причин отправлять все больше и больше европейских налоговых денег на Украину без какой-либо перспективы конца. <…> Украина давно превратилась в бездонную бочку», – сказал Вилимски. Он также указал на процветающую на Украине коррупцию и заявил, что вливаемая в страну помощь ЕС только подпитывает ее.

    Ранее Белый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины.

    Коментарии (7)
    16 января 2024, 22:27
    Захарова назвала встречу в Давосе по Украине провальной для Киева
    Захарова назвала встречу в Давосе по Украине провальной для Киева
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Итоги очередной встречи в Давосе по украинскому вопросу в «копенгагенском формате» оказались провальными для киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Число стран и организаций, представленных на встрече, выросло, но итоги для Украины и ее западных хозяев оказались провальными, указала дипломат. Ее комментарий приводится на сайте МИД России.

    От участия отказался Китай, многие страны присутствовали в качестве наблюдателей и «на заниженном уровне», это сложно назвать полноценным участием, добавила Захарова.

    Между странами-участницами усугубились разногласия, киевскому режиму не удалось расширить антироссийский лагерь и принять новый документ. В коммюнике председателей – Украины и Швейцарии – отмечено, что документ не отражает мнения всех участников.

    По словам Захаровой, многие страны Глобального Юга и Востока, в том числе из участвовавших в «копенгагенском формате», открыто говорят о невозможности урегулирования украинского вопроса без российского участия.

    Ультимативная «формула президента Украины Владимира Зеленского» не дает возможности для всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, и понимание этого факта растет, добавила дипломат.

    Встречи в «копенгагенском формате», включая заседание в Давосе и последующие раунды, «бессмысленны и вредны» для урегулирования кризиса на Украине. «Принципы мира для Украины», которые пытаются создать организаторы, заведомо нежизнеспособны, поскольку основаны на абсурдной «формуле Зеленского».

    Эти встречи также не дают возможности для полезных реалистичных инициатив стран Глобального Юга, которые нацелены на устранение причин кризиса.

    Мирное урегулирование возможно только путем возвращения Украины к истокам своей государственности – нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу при полном уважении всех прав и свобод граждан всех национальностей на ее территории, заключила Захарова.

    Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в Давосе заявлял, что американская коалиция расширит масштабы подготовки ВСУ.

    Коментарии (3)
    17 января 2024, 11:27
    Медведев: Существование Украины смертельно опасно для украинцев

    Tекст: Ольга Никитина

    Существование Украины смертельно опасно для украинцев, причем речь идет не только о бандеровском политическом режиме, но о «совершенно любой Украине», заявил заместитель председателя Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев.

    «Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий», – заявил Медведев в своем Telegram-канале.

    Вне зависимости от того, кто стоит у руля «ракового новообразования под именем Украина», легитимности это «стране» не добавит, уверен зампред СБ России. А значит, сделал вывод он, неопределенно долго, «практически всегда» будет сохраняться угроза новой схватки.

    Угроза нового конфликта будет существовать со 100-процентной вероятностью, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом, подчеркнул Медведев, отметив, что разгореться конфликт может и через десять, и через 15 лет.

    Именно поэтому, подчеркнул он, существование Украины и фатально для украинцев.

    «Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (…) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это – тем лучше», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев предупреждал, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (26)
    17 января 2024, 14:12
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники ВС России также поразили базу горючего для украинской военной техники, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО за сутки сбила 11 снарядов РСЗО «Ольха» и чешской Vampire, а также уничтожила 21 украинский беспилотник в районах Золотаревки, Белогоровки ЛНР, Новониколаевки, Горловки и Песков ДНР.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 779 БПЛА, 450 ЗРК, 14 658 танков и других бронемашин, 1202 РСЗО, 7759 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 560 единиц спецтехники.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 12:24
    Политолог: Гарантии безопасности Франции для Украины станут фикцией

    Политолог Ткаченко: Французские гарантии безопасности Украины не имеют реальной значимости

    Политолог: Гарантии безопасности Франции для Украины станут фикцией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Соглашения, которые президент Франции Эммануэль Макрон собирается обсуждать с Владимиром Зеленским, не предполагают вмешательства Парижа в конфликт с Россией. Этот договор – фикция, которой члены НАТО прикрывают нежелание брать Украину в альянс. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Макрон заявил о планах заключения двусторонних соглашений о безопасности с Украиной.

    «Двусторонние соглашения о безопасности, которые ранее заключил с Зеленским британский премьер Сунак, а теперь собирается подписывать Макрон – декорация без реальной значимости. Эти договоренности не предполагают вмешательства Британии или Франции в конфликт. Настоящие гарантии Украине может дать только вступление в НАТО, но туда ее никто не возьмет», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие договоренности могут стать своеобразным отчетом на грядущем саммите НАТО. Западные страны заявят о наличии двусторонних соглашений о безопасности и окончательно закроют вопрос о вступлении в альянс Украины. Поэтому, вероятно, следует ожидать визита в Киев с аналогичными целями и других европейских лидеров, например, Шольца или Мелони», – отмечает он.

    «Несмотря на то, что цели визита Макрона и Сунака были схожими, есть между их поездками и отличия. В частности, если разговор с французским президентом имеет какой-то смысл, так как он останется в ближайшее время главой государства, то британский премьер – «хромая утка». Если его партия проиграет, то Лондон может изменить свой подход к поддержке Украины, хотя и не кардинально», –резюмировал Ткаченко.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах приехать на Украину, сообщает Le Monde. Он также уточнил, что Франция «завершает процесс заключения соглашения о безопасности» с Зеленским. Подчеркивается, что договоренности будут аналогичны тем, которые в пятницу были заключены между Украиной и Британией.

    Также Париж передаст Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки Caesar, а также несколько сотен бомб, добавляет Le Monde. Французский президент таким образом стремится ответить на обвинения некоторых партнеров Парижа и показать, что Франция не отстает в плане военной поддержки офиса Зеленского от других стран.

    Напомним, Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что это значит на практике.

    Ранее Макрон заявлял, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте. Он призвал и дальше поддерживать Украину и усиливать оборону Киева и других уязвимых мест, отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения».

    Коментарии (4)
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    Российские танки получили новую защиту от беспилотников

    Россия сделала шаг к тому, чтобы преодолеть одну из ключевых уязвимостей современных танков, которая вскрылась в ходе спецоперации. Началось применение новой системы защиты, предназначенной для резкого повышения выживаемости бронетехники. О чем идет речь и как это связано с концепцией применения танков в целом? Подробности

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    Год семьи поставил перед Россией три задачи

    Правительство России утвердило план основных мероприятий, приуроченных к проведению Года семьи. Среди них не только популяризация семейных ценностей, но и меры, направленные на решение демографических задач. О каких именно мерах идет речь и за счет чего Россия могла бы в 2024 году сломать негативные демографические тренды? Подробности

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    Месть Ирана Америке задела Ирак

    Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Целями Тегерана стали места, где якобы подготавливались теракты против Исламской республики. И хотя это привело к осложнению отношений с Ираком, у Тегерана и Багдада сохраняется общая задача – снижение американского влияния в регионе. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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