Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
Глава Воскресенского МО: Миссия служения людям должна объединять все уровни власти
Глава Воскресенского МО Запевалов: В основе работы муниципальной службы лежит служение на благо людей
Премия «Служение» позволила обратить пристальное внимание на профессию муниципального работника. Примеры из жизни ее лауреатов могут стать хорошими ориентирами для крепкого развития Россия. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал глава Воскресенского МО Александр Запевалов. Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей премии «Служение».
«Мне очень понравилось, что на муниципалитеты обратили столь пристальное внимание на самом высоком уровне. Президент отметил, что у нас очень сложная работа, так как мы находимся ближе всех к народу. Эта премия – способ обратить внимание на нашу профессию. С помощью нее Путин показал, как важно поддерживать этот уровень власти», – сказал Александр Запевалов, глава местного самоуправления Воскресенского муниципального округа Нижегородской области.
«В основе работы муниципальной службы должно лежать служение на благо людей. В службе должно быть больше человечности. Очень важно выслушать жителя, узнать о его проблемах. Очень хорошо, что на это обстоятельство стало обращать внимание руководство страны», – подчеркивает собеседник.
«Более того, этот принцип должен распространяться и на региональный, и на федеральный уровни власти. В частности, очень приятно, когда наш президент глубоко сопереживает гражданам страны, это заряжает на правильный вектор отношения к людям», – отмечает он.
«Реальные примеры служения также важны для создания крепкой основы национального развития. Поэтому, в частности, эта премия очень ценна. Она позволяет через примеры других людей, их жизненный путь, переосмыслить свои жизненные ценности», – резюмировал Запевалов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии на площадке «Live Арена» вручил награду премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества». Ее получила глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина.
Под руководством Сафиной Мещегаровский сельсовет занял первое место среди сельских поселений во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».
В ходе вручения президент отметил, что «муниципальная власть ближе всего к людям. Конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан». «Хочу вновь повторить: именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей нашей большой страны, так, как люди видят свое настоящее и будущее», – цитирует Путина сайт Кремля.
«И в целом работа в местном самоуправлении, безусловно, требует особой отзывчивости, умения воспринимать проблемы в сложных ситуациях, причем воспринимать их как свои собственные, понимая, что все мы действуем ради общей цели – счастья и благополучия родной страны, будущего наших детей. В этом и есть смысл служения Родине, согражданам, когда наивысшей ценностью выступает общее благо, сопричастность судьбе Отечества и готовность сплотиться в моменты исторических вызовов», – отметил президент.
Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена в соответствии с поручением президента. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внесшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. В этом году рассмотрено порядка 19 тыс. заявок из 89 субъектов РФ.