Глава Воскресенского МО: Миссия служения людям должна объединять все уровни власти

Глава Воскресенского МО Запевалов: В основе работы муниципальной службы лежит служение на благо людей

Tекст: Олег Исайченко

«Мне очень понравилось, что на муниципалитеты обратили столь пристальное внимание на самом высоком уровне. Президент отметил, что у нас очень сложная работа, так как мы находимся ближе всех к народу. Эта премия – способ обратить внимание на нашу профессию. С помощью нее Путин показал, как важно поддерживать этот уровень власти», – сказал Александр Запевалов, глава местного самоуправления Воскресенского муниципального округа Нижегородской области.

«В основе работы муниципальной службы должно лежать служение на благо людей. В службе должно быть больше человечности. Очень важно выслушать жителя, узнать о его проблемах. Очень хорошо, что на это обстоятельство стало обращать внимание руководство страны», – подчеркивает собеседник.

«Более того, этот принцип должен распространяться и на региональный, и на федеральный уровни власти. В частности, очень приятно, когда наш президент глубоко сопереживает гражданам страны, это заряжает на правильный вектор отношения к людям», – отмечает он.

«Реальные примеры служения также важны для создания крепкой основы национального развития. Поэтому, в частности, эта премия очень ценна. Она позволяет через примеры других людей, их жизненный путь, переосмыслить свои жизненные ценности», – резюмировал Запевалов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии на площадке «Live Арена» вручил награду премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества». Ее получила глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина.

Под руководством Сафиной Мещегаровский сельсовет занял первое место среди сельских поселений во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

В ходе вручения президент отметил, что «муниципальная власть ближе всего к людям. Конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан». «Хочу вновь повторить: именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей нашей большой страны, так, как люди видят свое настоящее и будущее», – цитирует Путина сайт Кремля.

«И в целом работа в местном самоуправлении, безусловно, требует особой отзывчивости, умения воспринимать проблемы в сложных ситуациях, причем воспринимать их как свои собственные, понимая, что все мы действуем ради общей цели – счастья и благополучия родной страны, будущего наших детей. В этом и есть смысл служения Родине, согражданам, когда наивысшей ценностью выступает общее благо, сопричастность судьбе Отечества и готовность сплотиться в моменты исторических вызовов», – отметил президент.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена в соответствии с поручением президента. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внесшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. В этом году рассмотрено порядка 19 тыс. заявок из 89 субъектов РФ.