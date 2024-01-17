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    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    3 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    17 января 2024, 13:50

    Песков: Дата возможной встречи Путина с президентом Ирана пока не определена

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Окончательная дата встречи президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси пока не определена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока точных дат нет», – сказал он, говоря о планах встречи, передает ТАСС.

    Напомним, президент Ирана Раиси приехал в Москву на встречу с Путиным в декабре прошлого года. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество. Президент России пообещал посетить Иран.

    16 января 2024, 21:05
    Иран нанес удар по территории Пакистана

    Иран ударил по позициям террористов в Пакистане

    Иран нанес удар по территории Пакистана
    @ West Asia News Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные атаковали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана, сообщило иранское агентство Tasnim.

    По данным Tasnim, Вооруженные силы Ирана нанесли удары по объектам с помощью беспилотников и ракет, другие подробности операции не сообщаются, передает ТАСС.

    Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.

    В ночь на 10 января террористы «Джейш аль-Зольм» напали на КПП между городами Раск и Джангал в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, погиб сотрудник полиции. Ранее группировка брала на себя ответственность и за другие нападения на границе Ирана и Пакистана.

    Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Газета ВЗГЛЯД писала, как эксперты оценили последствия удара Тегерана по иракскому Эрбилю.

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    16 января 2024, 19:02
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО инициатива находится у российских военнослужащих, украинская государственность может получить невосполнимый удар, ответственность за это будет на нынешних киевских властях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, – а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин в обращении к военным на встрече в госпитале Вишневского заявил, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

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    16 января 2024, 18:46
    Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики
    Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Латвии и других государств Прибалтики «выбрасывают за кордон» русских людей, что оказывает прямое влияние на безопасность России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «То, что сейчас происходит в Латвии, в других Прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», – сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России, передает РИА «Новости».

    Глава государства также вспомнил слова бывшего президента Чешской республики о том, что конфликт на Украине начался еще в 2008 году после принятия решения о том, что двери НАТО открыты для этой страны.

    «Совсем недавно бывший президент Чешской республики сказал очень откровенную вещь, очень важную, публично сказал... война на Украине, сказал он, началась не в феврале 2022 года, а летом 2008-го, когда было принято решение об открытии для Украины и Грузии дверей в НАТО», – сказал Путин. Он подчеркнул, что это решение «в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России».

    Ранее в Латвии россиянам разослали новые предупреждения с угрозой депортации.

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    16 января 2024, 17:48
    Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»

    Путин заявил о разных ценностях бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»

    Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Участников специальной военной операции (СВО) важно привлекать к работе в муниципалитетах, у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

    «Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие», – приводит его слова ТАСС.

    В декабре 2023 года блогер Настя Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» «голую» вечеринку, которую суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений. На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других.

    Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей, а ФНС начала проверку, поскольку Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

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    16 января 2024, 19:24
    Путин рассказал о фальсификации выборов президента США при голосовании по почте
    Путин рассказал о фальсификации выборов президента США при голосовании по почте
    @ Olin Dozier/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предыдущие президентские выборы в США были сфальсифицированы через голосование по почте, однако в новых регионах России такое не представляется возможным, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Наверное, можно все сфальсифицировать, как в Соединенных Штатах фальсифицировали предыдущие выборы через голосование по почте. Понятно, что это за голосование по почте: скупали за десять долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей вбрасывали в почтовые ящики – и все», – сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает ТАСС.

    Говоря о голосовании на территории новых регионов, Путин отметил, что люди не пришли бы на участки для голосования, не имея соответствующего желания. «Но заставить прийти невозможно. Под дулом автомата не заставишь: если бы люди не захотели, просто не пришли бы на участки – и все. Здесь же – пришли и проголосовали», – указал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что голосование на выборах в России должно пройти полностью легитимно, прозрачно и честно.

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    16 января 2024, 19:38
    Путин объяснил причины возвращения уехавших за границу россиян

    Путин: Все больше уехавших россиян мечтают вернуться на родину

    Путин объяснил причины возвращения уехавших за границу россиян
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Все больше граждан России, которые уехали из страны по разным соображениям, мечтают вернуться обратно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

    «Я имею к этому отношение, бумаги соответствующие подписываю: все больше и больше [есть] желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной», – приводит его слова ТАСС.

    Из-за этого многие из тех, кто «когда-то уехал по разным соображениям», возвращаются или думают вернуться, отметил Путин. «Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что уехавшим за границу деятелям культуры лучше заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности.

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    16 января 2024, 19:52
    Путин вспомнил анекдот про сосиски и сыр с плесенью
    Путин вспомнил анекдот про сосиски и сыр с плесенью
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов страны рассказал анекдот про сосиски и сыр с плесенью.

    «Вчера анекдот рассказывали: «У вас сыр с голубой плесенью есть? – Нет. Сосиски есть», – сказал Путин в ходе беседы с главой администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолием Балбековым, передает Ura.ru.

    Президент подчеркнул, что на прилавках российских магазинах есть любые продукты. «Слава Богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски нужного нам высшего качества», – сказал глава государства.

    Ранее Путин сделал прогноз по урожаю зерновых на 2023 год на уровне 143-147 млн тонн.

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    16 января 2024, 23:55
    Пакистан предупредил о последствиях удара Ирана по своей территории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар иранских вооруженных сил по пакистанской территории может иметь последствия, заявило пакистанское министерство иностранных дел.

    Удар ВС Ирана по территории Пакистана – это нарушение воздушного пространства страны, это может повлечь за собой последствия, заявил пакистанский МИД, передает ТАСС.

    При ударе погибли двое детей, добавили в ведомстве.

    Ранее иранское агентство Tasnim заявило, что иранские военные атаковали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Удар, согласно этим данным, наносился с помощью беспилотников и ракет.

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    16 января 2024, 16:47
    Востоковед: Удары Ирана по Ираку стали актом возмездия для сил, связанных с США

    Востоковед Семенов: Несмотря на обстрел Эрбиля, отношения Багдада и Тегерана не ухудшатся

    Востоковед: Удары Ирана по Ираку стали актом возмездия для сил, связанных с США
    @ t.me/rian_ru

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ирак и Иран связывают сложные и противоречивые отношения. Тем не менее целью ударов Тегерана было не покушение на суверенитет республики. Цель КСИР – месть за теракты, осуществленные силами, расположенными на территории этого государства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Иран нанес ракетные удары по иракскому Эрбилю.

    «Ракетные удары Ирана по Эрбилю объясняются желанием Тегерана отомстить за недавний теракт в Кермани. Поэтому и было принято решение использовать для обстрела исключительно силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Если бы акт возмездия осуществлялся чужими руками, потерялся бы весь идеологический смысл», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.

    «Известно, что при атаке использовались баллистические ракеты. Скорее всего, речь идет о модели Fateh-110. Именно их применяет Иран при необходимости демонстрации военной мощи. Однако не исключаю, что в данном случае в ход пошли модифицированные версии, отличающиеся от оригинала по ряду характеристик», – отмечает он.

    «Не думаю, что произошедшее сильно отразится на региональной обстановке. По сути, целями стали лишь те здания, которые, по мнению Ирана, использовались в операциях западных стран. Таким образом, ни у Вашингтона, ни у Тель-Авива нет причин для начала эскалации», – указывает собеседник.

    «Наиболее важным последствием обстрела можно назвать гибель предпринимателя Пешрава Дизайи. Он был уважаемым человеком, жертвовавшим огромные суммы на развитие Эрбиля. Курды могут воспринять эту утрату на личный счет, что приведет к росту антииранских настроений среди представителей этого этноса», – подчеркивает политолог.

    «Не предвидится и значимого ухудшения в диалоге Тегерана с Багдадом. В Ираке крайне сильны проиранские позиции, ослабить которые практически невозможно в силу религиозных и культурных причин. Кроме того, удары КСИР не несли прямую угрозу для страны. В целом отношения двух стран являются очень сложными», – акцентирует востоковед.

    «Ирак вынужден разрываться между Ираном и США. Багдаду приходится идти на колоссальные уступки Вашингтону. В частности, это касается согласия на размещение в государстве военных баз США. При этом здесь же сильно влияние шиитов, традиционно поддерживающих тесный контакт с Тегераном», – говорит он.

    «Разумеется, сложившийся статус-кво создает немало вызовов для безопасности Исламской республики. В некотором роде ситуация напоминает ситуацию России и Украины, однако благодаря началу СВО Москве удалось избежать развития наихудшего сценария. Тем не менее данное сравнение нельзя считать полностью верным, поскольку клубок противоречий на Ближнем Востоке куда более запутанный», – резюмирует Семенов.

    Ранее Иран нанес ракетные удары по иракскому Эрбилю. Об этом сообщил КСИР. В результате обстрела, по данным Багдада, пострадало как минимум шесть человек, еще четверо погибли. Одной из жертв удара стал курдский бизнесмен Пешрав Дизайи, владелец компании Falcon Group.

    В официальном заявлении КСИР сообщается, что главной целью ракетных ударов была «штаб-квартира» израильских шпионов, расположенная в полуавтономном регионе Ирака Курдистане. Об этом пишет Reuters. Подчеркивается, что причиной обстрела стали «злодеяния сионистского режима», повлекшие за собой убийства командиров иранской гвардии.

    Речь идет об авиаударах Тель-Авива, нанесенных по территориям, находящихся вблизи Дамаска, о которых сообщалось в другом материале издания. В результате обстрела погиб Сайед Рази Мусави, старший советник КСИР. Именно он отвечал за координацию Ирана и Сирии в военной сфере.

    Кроме того, помимо ударов к северо-востоку от Эрбиля (столица полуавтономного региона Ирака Курдистана), представители Тегерана также заявили о «запуске нескольких баллистических ракет» по территории, подконтрольной Дамаску, где находятся объекты «Исламского государства» (организация запрещена в России). В общем счете за ночь Иран нанес 24 удара, сообщает РИА «Новости».

    Именно ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кермане. Тогда в городе проходило траурное шествие в память о гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. В результате взрыва погибли 103 человека, еще 141 получил ранения. После трагедии над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум был поднят красный флаг мести.

    Ракетные удары Ирана вызвали широкий международный резонанс. Так, Белый дом расценил действия Тегерана как безрассудные и неточные. Сообщается, что американское правительство поддерживает контакт с иракскими коллегами и проводит работу по оценке последствий атаки. Отмечается, что ни один американский военнослужащий и объект на территории Эрбиля не пострадали.

    Между тем Ирак заявил о намерении подать жалобу в СБ ООН. Багдад решительно осудил действия Тегерана и назвал события «агрессией против суверенитета республики». В настоящий момент премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани уже поручено формирование комиссии для расследования обстоятельств обстрела. Кроме того, МИД страны отозвал своего посла в Тегеране для консультаций.

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    16 января 2024, 20:21
    Путин высказался о «формуле мира» Зеленского

    Путин: «Формула мира» Зеленского не позволяет вести переговоры с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского нацелена на продолжение реализации декрета о запрете вести переговоры с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Так называемая формула мира, о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса», – заявил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает РИА «Новости».

    Продвигаемая киевским режимом «формула мира» требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России «военных преступлений».

    Ранее сообщалось, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте.

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    16 января 2024, 20:14
    Путин: Предатели по определению не могут победить
    Путин: Предатели по определению не могут победить
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предатели, которые подают сигналы НАТО или пытаются «пересесть» на чуждые традиции, могут что-то «цапнуть» и «под одеялом сожрать», но успеха не добьются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы – как вы сказали, обращаются там к НАТО и так далее – это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли. Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что предатели никогда не побеждают.

    «Они могут что-то там цапнуть, что-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет. А тем более, если они на пьедестал почета выставляют явных нацистов и пособников Гитлера. Такие люди по определению не могут победить. Мозги там закомпостировали людям, проговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда», – добавил глава государства, отметив, что еще несколько десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают.

    Ранее Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики.

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    17 января 2024, 01:40
    Иран заявил о встрече главы МИД Абдоллахиана с премьером Пакистана Караком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан провел встречу в Давосе с временным пакистанским премьером Анваар-уль-Хаком Караком.

    Встреча прошла 16 января, во вторник, заявил иранский МИД, обсуждался ли удар иранских вооруженных сил по пакистанской территории, не сообщается, передает РИА «Новости».

    Абдоллахиан заявил, что кризис из Палестины распространяется по региону, потому исламским странам, включая Иран и Пакистан, нужно приложить больше усилий для прекращения войны.

    Во вторник Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил об ударе беспилотниками и ракетами по базе террористов «Джейш аль-Адль» в пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном.

    Пакистан заявил, что удар по его территории может повлечь последствия. При ударе погибли двое детей.

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    17 января 2024, 11:35
    Путин дал поручение о помощи гражданским женам погибших бойцов СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки женщин, которые не находились в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали, либо имеют общих детей.

    «Представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Отмечается, что такие меры поддержки будут охватывать вопросы материального обеспечения, оказания медицинской помощи, предоставления возможности получения образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки. «При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство России», – указано на сайте Кремля.

    Ранее Путин отмечал, что при создании таких механизмов нужно действовать аккуратно и не допустить каких-либо злоупотреблений.

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    16 января 2024, 20:06
    Путин: Болезненную критику нужно воспринимать как руководство к действию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за критику, отметив, что нерешенных вопросов в стране еще много и над ними нужно работать, так он прокомментировал одно из обращений на прямой линии с отказом голосовать за него на предстоящих выборах.

    «Вы знаете, на что обратил внимание, я старался смотреть на экраны – слева, справа. И хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. А оно было таким – небольшое, но в заключении было написано: «Не буду за вас голосовать». Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Второе – нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных», – приводит его слова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «нам очень многое нужно сделать, и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. Нужно воспринимать это как руководство к действию, нужно быть благодарным людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили».

    Ранее сообщалось, что в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина по всей стране собрано свыше 1,8 млн подписей.

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    16 января 2024, 17:34
    Путин вручил премию «Служение» муниципальной чиновнице из Башкирии
    Путин вручил премию «Служение» муниципальной чиновнице из Башкирии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии на площадке «Live Арена» вручил награду премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества».

    Премию в спецноминации, которой награждаются представители муниципального сообщества за особый вклад в служение людям, получила глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина, передает РИА «Новости».

    Сафина стала главой Мещегаровского сельсовета, заменив на этом посту своего мужа Рустама Сафина, который ушел в июле 2022 года защищать интересы России в зоне специальной военной операции, сообщается в справочных материалах организаторов к мероприятию.

    Под руководством Сафиной Мещегаровский сельсовет занял первое место среди сельских поселений во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

    Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения в следующих номинациях: «Прямой разговор – доверие к власти», «Новые технологии – новые возможности», «Мой край – моя гордость», «Опыт наставника – успех молодых», «Малая родина – сила России», «Защита Отечества – общее дело», «Объединяя усилия – умножаем возможности», «Практики муниципалитета – решения для страны», «Инициатива каждого – общий успех».

    В воскресенье завершилось голосование за соискателей муниципальной премии «Служение».

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    Месть Ирана Америке задела Ирак

    Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Целями Тегерана стали места, где якобы подготавливались теракты против Исламской республики. И хотя это привело к осложнению отношений с Ираком, у Тегерана и Багдада сохраняется общая задача – снижение американского влияния в регионе. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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