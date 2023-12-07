Поле для маневра в Закавказье при сотрудничестве с Турцией у России остается. Есть и очевидный общий интерес – не допустить в регион чуждые местным реалиям западные силы. Но ставить необходимо не только на Турцию, но и на Иран. Для баланса.0 комментариев
Путин пообещал приехать в Иран
Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением Раиси посетить Иран
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил, что обязательно воспользуется его приглашением посетить Исламскую республику.
«Я воспользуюсь вашим приглашением», – приводит ТАСС cлова Путина в ответ на приглашение Раиси.
Он сообщил, что во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд предполагал приземлиться в Тегеране, но его отговорили.
Глава Ирана прибыл в Москву 7 декабря. Раиси перед вылетом в Россию заявил, что одной из тем переговоров станет реализация проекта транспортного коридора «Север – Юг».
Ранее сообщалось, что на встрече с наследным принцем и министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом президент отметил, что российская и оманская стороны могли бы развивать сотрудничество в энергетике и туризме.