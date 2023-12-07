Путин пообещал приехать в Иран

Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением Раиси посетить Иран

Tекст: Денис Тельманов

«Я воспользуюсь вашим приглашением», – приводит ТАСС cлова Путина в ответ на приглашение Раиси.

Он сообщил, что во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд предполагал приземлиться в Тегеране, но его отговорили.

Глава Ирана прибыл в Москву 7 декабря. Раиси перед вылетом в Россию заявил, что одной из тем переговоров станет реализация проекта транспортного коридора «Север – Юг».



Ранее сообщалось, что на встрече с наследным принцем и министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом президент отметил, что российская и оманская стороны могли бы развивать сотрудничество в энергетике и туризме.