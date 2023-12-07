И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.9 комментариев
Путин назвал перспективы сотрудничества России и Омана
Путин заявил о перспективах сотрудничества России и Омана в энергетике
Российская и оманская стороны могли бы развивать сотрудничество в энергетике и туризме, заявил президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем и министром молодежи, культуры и спорта страны Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.
«Наши компании проявляют интерес к работе в сфере энергетики», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что между Россией и Оманом открыты прямые авиационные рейсы, а туризм – одно из перспективных и интересных направлений деятельности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин в четверг на форуме «Россия зовет!» проведет краткую встречу с наследным принцем Омана.