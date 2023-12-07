Песков анонсировал краткую встречу Путина и наследного принца Омана

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «сначала сидели достаточно долго и обстоятельно на широком составе с участием всех вице-премьеров, руководителей ведомств, министров, глав компаний». Стороны провели детальную сверку часов по вопросам, представляющим интерес для Москвы и Эр-Рияда, в сферах экономики, инвестиций, культуры, обмена опытом. Позднее переговоры продолжились за обедом в формате тет-а-тет с переводчиками, передает ТАСС.
«Здесь не могу сказать точно, о чем шла речь. Но в целом понятно, что это, конечно же, и израильско-палестинский конфликт, и другие чувствительные вопросы международной повестки дня», – сказал Песков.
Песков сообщил, что сотрудничество двух стран в ОПЕК+ будет продолжаться. По словам Пескова, будет продолжено и инвестиционное сотрудничество России и Саудовской Аравии, но детали не разглашаются «из-за большого числа недругов».
Визит саудовского кронпринца в Россию будет прорабатываться по дипломатическим каналам. Песков заверил, что «обязательно наследный принц приедет в Россию». Он сообщил, что по итогам переговоров готовят общий документ.
Речи о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии пока не идет, передает РИА «Новости».
После переговоров кронпринц проводил российского президента до машины.
Песков объяснил, что самолет Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С в связи с тем, что глава государства работал в неспокойном регионе. Как заявил Песков, хотя «ОАЭ и Саудовская Аравия – это страны стабильные, безопасные», но регион «полон опасностей и непредсказуемости».
Напомним, в среду президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.