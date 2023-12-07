И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.9 комментариев
Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в Тегеран.
«Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.