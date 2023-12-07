Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран

Tекст: Ольга Иванова

«Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.