Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?9 комментариев
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с президентом Ирана
Песков: Путин и Раиси обсудили палестино-израильский конфликт и двустороннее партнерство
Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе встречи накануне провели очень насыщенные переговоры, обсудив конфликт между Израилем и Палестиной и вопросы многопланового двустороннего партнерства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что прежде всего обсуждались двусторонние отношения весьма многопланового партнерства, а также лидеры провели сверку часов по другим международным делам, передает ТАСС.
На встрече, как уточнил представитель Кремля, затрагивалась тема ОПЕК+ и решений, принимающихся в рамках этого формата сотрудничества.
Накануне Путин сообщал, что Россия и Иран увеличили товарооборот до почти 5 млрд долларов. Кроме того, российский лидер пообещал, что обязательно воспользуется приглашением посетить исламскую республику.