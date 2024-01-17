Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.5 комментариев
Кремль спросили о присоединении Саудовский Аравии к БРИКС
Песков: Интеграция Саудовской Аравии в БРИКС продолжается, это обсуждал Путин в Эр-Рияде
Работа по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС продолжается, это обсуждал президент России Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сказал Песков, комментируя заявления министра торговли Саудовской Аравии на Всемирном экономическом форуме о том, что королевство официально не присоединилось к БРИКС, он не слышал этого заявления, а работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается, об этом заходила также речь и в ходе недавнего визита президента Путина в Эр-Рияд, передает РИА «Новости».
В ноябре 2023 года саудовский государственный телеканал «Аль-Ихбария» сообщил, что Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС, став полноценным членом организации.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия во время своего председательства в БРИКС в 2024 году планирует содействовать развитию сотрудничества по трем ключевым направлениям: политика, экономика и культура.