Кремль спросили о присоединении Саудовский Аравии к БРИКС

Песков: Интеграция Саудовской Аравии в БРИКС продолжается, это обсуждал Путин в Эр-Рияде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Песков, комментируя заявления министра торговли Саудовской Аравии на Всемирном экономическом форуме о том, что королевство официально не присоединилось к БРИКС, он не слышал этого заявления, а работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается, об этом заходила также речь и в ходе недавнего визита президента Путина в Эр-Рияд, передает РИА «Новости».

В ноябре 2023 года саудовский государственный телеканал «Аль-Ихбария» сообщил, что Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС, став полноценным членом организации.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия во время своего председательства в БРИКС в 2024 году планирует содействовать развитию сотрудничества по трем ключевым направлениям: политика, экономика и культура.