Путин назвал приоритеты председательства России в БРИКС

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты», – передает ТАСС текст обращения Путина, посвященного началу председательства России в БРИКС.

В частности, пояснил Путин, среди приоритетов – дальнейшее продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодежных обменов и по линии гражданского сообщества.

По словам президента России, БРИКС притягивает все больше единомышленников.

«БРИКС притягивает все больше единомышленников – государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности», – говорится в обращении.

Путин подчеркнул, что Россия «будет учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня». «Для этого активно займемся проработкой модальностей новой категории государств — партнеров БРИКС», – указал он.

Кроме того, Путин пригласил страны БРИКС активно участвовать в мероприятиях в рамках российского председательства.

«Приступая к обязанностям председателя, Россия рассчитывает на плодотворную совместную работу со всеми вовлеченными в орбиту БРИКС государствами», – подчеркнул Путин. «В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией», – говорится в обращении. Президент также отметил, что кульминацией председательской «вахты» России станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани.

Президент России добавил, что девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет «укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

«Именно в таком ключе, ориентируясь на позитивное, созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», заявил российский лидер.

Путин напомнил, что Россия с 1 января приняла эстафету председательства в БРИКС – объединении, которое теперь включает десять государств. «К БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах», – убежден президент России. «Предпримем все возможные шаги для того, чтобы, сохраняя традиции и руководствуясь опытом, накопленным объединением за предыдущие годы, способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности», – заверил Путин.

По его словам, Россия во время своего председательства в БРИКС в этом году намерена повышать роль объединения в международной валютно-финансовой системе, способствовать более активным расчетам в национальных валютах во взаимной торговле.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экс-руководитель Татарстана Минтимер Шаймиев и действующий президент Татарстана создали хорошие условия для развития республики, в частности, в Казани есть все для проведения саммита БРИКС.