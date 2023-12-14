В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.3 комментария
Путин: В Казани созданы все условия для проведения саммита БРИКС
Президент Путин объяснил, по каким критериям Казань была выбрана для проведения саммита БРИКС
Экс-руководитель Татарстана Минтимер Шаймиев и действующий президент Татарстана создали хорошие условия для развития республики, в частности, в Казани есть все для проведения саммита БРИКС, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Предыдущий президент хорошо работал, и нынешний Минниханов хорошо работает. Кроме того, ранее Казань провела ряд крупных политических и спортивных мероприятий», – указал президент.
По словам Путина, опыт Татарстана по выстраиванию межконфессиональных отношений и связей с исламскими странами стал примерном для всей страны.
«Многонациональная, многоконфессиональная республика, выстроены отношения между конфессиями должным образом, хороший пример, в принципе, для всей страны. Вот с этим связан выбор Казани», – подчеркнул он.
Кроме того, глава государства добавил, что уровень культуры жителей республики вызывает уважение, а касательно развития Казани, президент заметил развитую инфраструктуру города и привел в пример ряд крупных международных спортивных, и общеполитических мероприятий, которые были проведены в городе.