Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС

Tекст: Вера Басилая

В сообщении телеканала говорится, что началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире, передает ТАСС.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что страна не присоединится к БРИКС.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия во время своего председательства в БРИКС в 2024 году планирует содействовать развитию сотрудничества по трем ключевым направлениям: политика, экономика и культура.