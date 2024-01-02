Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС
Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС, став полноценным членом организации, сообщил саудовский государственный телеканал «Аль-Ихбария».
В сообщении телеканала говорится, что началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире, передает ТАСС.
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что страна не присоединится к БРИКС.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия во время своего председательства в БРИКС в 2024 году планирует содействовать развитию сотрудничества по трем ключевым направлениям: политика, экономика и культура.